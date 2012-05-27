Güncelleme: 00:08, 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: 27 Mayıs askeri darbesi yapıldı

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez Ordu Yönetime El Koydu (1960)

Ankara Radyosundan 27 Mayıs 1960 günü yapılan anons ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin devlet yönetimine el koyduğu ilan edildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere Demokrat Partililer tutuklandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel’in harekatın lideri olduğu açıklandı. Bu olay daha sonraki darbe, muhtıra ve ihtilallere örnek oluşturdu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Japonlar Rusların Baltık Donanmasını Yok Ettiler (1905)

Viladivostok’ta ki Rusların uzakdoğu donanması Japonlar karşısında başarısız olunca Ruslar Baltık Donanmasını Hint Okyanusu üzerinden bölgeye sevk ettiler. Ancak bu donanma Tsushima Boğazında 27 Mayıs 1905 tarihinde Japon Donanması tarafından adeta yok edildi. Bu zafer ile Japonlar Ruslar karşısında denizlerde kesin üstünlük sağladılar. Japonların Ruslar karşısında ki başarıları Osmanlı Devletine biraz nefes aldırmıştır.

Mısır Hidivliği Veraset sistemi Değiştirildi (1866)

Mısır Mehmet Ali Paşa döneminde yarı özerk duruma gelmişti. Hidivler sürekli yeni haklar elde ederek yetkilerini genişletmeye çalışıyorlardı. Hidiv İsmail Paşa Osmanlı Devletine mümkün olduğunca yakın davranarak bazı haklar elde etmeye çalıştı. Sonunda onun isteğine uygun olarak 27 Mayıs 1866 tarihinde yayınlanan bir ferman ile Mısır valiliğine Mehmet Ali Paşa soyunun en yaşlısı değil İsmailPaşa’nın en büyük oğlunun geçmesi kuralı getirildi.

Ermeni Göçüne Ait Yeni Bir Kanun Yayınlandı (1915)

Ermenilerin Ruslar ile işbirliği yaparak isyan ve çetecilik faaliyetleri ile ülke güvenliğini tehdit etmeleri üzerine Ermenilerin göç ettirilmesine karar verilmişti. Son olarak Ermenilerin Van’ı ele geçirmeleri üzerine yeni bazı düzenlemeler yapılması lüzumlu hale gelmişti. Hükümet 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkardığı yeni bir kanun ile bazı yeni düzenlemeler yapılıyor ve bölge komutanlarına göç ettirme yetkisi tanınıyordu.

Hafta Tatili Cuma’dan Pazara Alındı (1935)

TBMM tarafından 27 Mayıs 1935 tarihinde kabul edilen 2739 sayılı kanun ile Milli Bayramlar Ve Tatil Günlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin içerisinde hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması da vardı.

Son Devrin Din Alimlerinden Elmalılı Hamdi Yazır Vefat Etti (1942)

Son dönemin önemli din alimlerinden olan Elmalılı Hamdi Yazır 27 Mayıs 1942 tarihinde vefat etti. En önemli eseri 9 ciltten oluşan Kur’an-ı Kerim Tefsiridir.

Eski MHP’li Bakan Gün Sazak Suikaste Uğradı (1980)

II.Milliyetçi cephe hükümetinde başarılı bir şekilde Gümrük Ve Tekel Bakanlığı yapan Gün Sazak eşi ile gittiği bir ziyaretin dönüşünde solcu militanlar tarafından 27 Mayıs 1980 tarihinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Öldüğünde MHP Genel Başkan yardımcısı olan Gün Sazak Eskişehir’de Sazak köyünde toprağa verildi. Başarısı ve dürüstlüğü her kesim tarafından takdir görmüştür.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1944- Altınların Latin harflerle basılmasına başlandı.

1953- Paris’te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında ‘’Avrupa Savunma Birliği Anlaşması’’ imzalandı.

1956- İstanbul’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türk Güreş Milli Takımı, serbestte 6 birincilikle Dünya Şampiyonu oldu.

1959- ODTÜ Kanunu kabul edildi.

1961- Anayasa, Kurucu Mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260’ının oyuyla kabul edildi.

1962- Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi açıldı.

1964- Hindistan Başbakanı Cavaharlal Nehru 75 yaşında öldü.

1972- ANKA Haber Ajansı kuruldu.

1986- Tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı.

1992- Iğdır ve Ardahan il oldu.

1994- ABD’de 20 yıldır sürgünde bulunan Sovyet yazar Aleksandr Soljenitsin ülkesine döndü.

1999- BM Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobadan Miloseviç’i Kosova’daki vahşetin sorumlusu olmakla ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı.

2002- Başbakan Bülent Ecevit, 11 günden bu yana tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.