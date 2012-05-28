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Tarihte bugün
Güncelleme: 00:09, 28 Mayıs 2017 Pazar

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Tarihte bugün: Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kuruldu
Tarihte bugün: Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni   

GÜNÜN OLAYI

Türk Dünyasının İlk Cumhuriyeti Kuruldu (1918)

Azerbaycan Mehmet Emin Resulzade önderliğinde 28 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Böylece Türk Dünyasının ilk cumhuriyeti olma özelliğini kazandı. Ancak bu bağımsızlık kısa sürdü bir süre sonra SSCB’ye katılmak zorunda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Nizam-ı Cedit Ordusu Kaldırıldı (1807)

Nizam-ı Cedit ordusu modern usullere göre III.Selim’in kurdurmuş olduğu yeni ordu idi. Kabakçı Mustafa isyanına zamanında müdahale edilmemesi isyancıları giderek güçlendirdi. Sonunda III.Selim isyancıların isteklerine boyun eğerek Nizam-ı Cedit ordusunu 28 Mayıs 1807 tarihinde ilga etmek zorunda kaldı.

Milli Saraylar Ve Resmi Binalar Üzerinde ki Osmanlı Alametleri Kaldırıldı (1927)

TBMM’de 28 Mayıs 1927 tarihinde kabul edilen 1057 sayılı kanun ile milli saraylar ve resmi binalar üzerindeki Osmanlıyı işaret eden yazı, tuğra, kitabe ve medhiyeler kaldırılmasına karar verildi.

Tutuklanan İttihatçılar Malta’ya Sürgüne Gönderildi (1919)

İstanbul işgal edildikten sonra İttihat Ve Terakki Partisinin ileri gelenleri tutuklandı. Tutuklananlardan ilk kafile 28 Mayıs 1919 tarihinde İngilizlerin Princess Ena vapuru ile Malta adasına sürgüne gönderildiler. İlk sürgün kafilesi 66 kişiden oluşmaktaydı.

Celal Bayar Cumhurbaşkanlığından İstifa Ettirildi (1960)

27 Mayıs İhtilali sırasında tutuklanan Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Celal Bayar 28 Mayıs 1960 tarihinde istifa ettirildi. Yerine Cumhurbaşkanı olarak ihtilalin lideri olduğu söylenen Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Uluslararası Af Örgütü Kuruldu (1961)

İngiliz avukat Peter Benenson ve Eric Baker tarafından Londra’da 28 Mayıs 1961 tarihinde kuruldu. Tamamen tarafsız hareket etmek temel amacı olan Uluslararası Af Örgütü özellikle düşünce suçluları ve siyasi suçluların hakları için mücadele eder.

Türkiye’nin İlk Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi Açıldı (1962)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı olarak Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi 28 Mayıs 1962 tarihinde açıldı. Amaç tıp, biyoloji ve kimya alanlarında çalışmalar yapılmasıydı. Burası Türkiye’nin ilk nükleer eğitim ve araştırma merkezi olma özelliği taşıyordu.

Alman Amatör Pilot Mathiast Rust Kızılmeydana İndi (1987)

Alman amatör pilot Mathiast Rust Almanya’dan havalanarak İskandinav ülkeleri üzerinden SSCB hava sahasına girmiş ve Moskova’da Kremlin yakınlarına 28 Mayıs 1987 tarihinde inmiştir. Bütün dünyayı şaşkınlığa uğratan bu olay üzerine SSCB Hava Kuvvetleri Komutanı görevinden alınmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1862 - Sayıştay kuruldu.

1902 - Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1913 - Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu.

1919 - Mustafa Kemal, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.

1928 - Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.

1930 - İnşası 2 yıl süren, New York City'nin önemli sembollerinden Chrysler Binası resmen açıldı.

1933 - Naziler Alman Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koydu.

1937 - Volkswagen otomobil firması kuruldu.

1953 - Kore'de 28-29 mayıs savaşlarında Türk tugayı 155 şehit verdi.

1954 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) en çok konuşulan diller arasına Türkçe'yi de aldı.

1959 - ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya'ya döndü.

1992 - Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.

1999 - 57'nci hükümet kuruldu. MHP, DSP ve Anavatan Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit oldu.

1999 - Leonardo da Vinci'nin şaheseri Son Akşam Yemeği adlı tablo, 22 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle İtalya'nın Milano kentinde yeniden sergilenmeye başlandı.

2002 - NATO, Rusya'yı sınırlı ortak ilan etti.



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Yorum
DÜN TANIYAN BUGÜN E OLDU...?
Hüsamettin ŞENER
Batı Trakya Türk Cumhuriyetini ilk tanıyanlar bugün ne olduda tanımıyorlar. Batılı dindaşlarından GASP desteğimi aldılar. *2.Kademe güneş depremlerim tam isabet gerçekleşmeye başladılar. Saatlerine kadar önceden bilinerek. İntihalcilerde erken uyarılarımı silme gayretindeler DEPREM,FELAKET ERKEN UYARI MERKEZİ ERZİNCAN - T Ü R K İ Y E www.depremerkenuyari.com
29/05/2012, 15:11
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