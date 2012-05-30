Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz’e darbe yapıldı

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Sultan Abdülaziz Bir Darbe İle Tahttan Uzaklaştırıldı (1876)
Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislam Hayrullah Efendi ve Sadrazam Rüştü Paşa Sultan Abdülaziz’i tahttan indirmek için anlaştılar. Bu anlaşma sonunda 30 Mayıs 1876 gecesi Dolmabahçe Sarayı karadan ve denizden kuşatıldı ve Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Sultan Abdülaziz önce Topkapı Sarayına oradan Feriye sarayına götürüldü. Daha sonra Sultan Abdülaziz’in bu sarayda bileklerini keserek intihar ettiği ileri sürülmüştür. Sultan Abdülaziz’in şaibeli ölümü halk tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı.
GÜNÜN KİŞİSİ
Anadolu’nun Büyük Sultanı Alaaddin Keykubat Zehirlenerek Öldü (1237)
Anadolu Selçuklu Devleti onun zamanında en parlak dönemini yaşadı. Siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan devleti oldukça geliştirdi. Onun döneminde Anadolu bir huzur ve refah beldesi haline geldi. Moğollara karşı ülkenin güvenlik seviyesini artırmış Moğollardan kaçan herkese sahip çıktığı gibi özellikle alim ve sanatkarlara özel ilgi göstermiştir. Sultan Alaaddin Keykubad yabancı Ramazan Bayramının üçüncü günü huzurunda bulunan yabancı elçilere verdiği bir ziyafet sırasında 30 Mayıs 1237 tarihinde zehirlenerek vefat etmiştir. Bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmektedir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Fransız Azize Jeanne d'Arc İngilizler Tarafından İdam Edildi (1431)
İngiltere ile Fransa arasındaki Yüzyıl Savaşlarında yeni bir dönemi başlatan Fransızların daha sonra azize ilan ettiği Jeanne dArc İngilizler tarafından yakalanmış ve 30 Mayıs 1431 tarihinde kafir ilan edilerek idam edilmiştir.
İstanbul’un İlk Belediye Başkanı Hızır Bey Görevine Başladı (1453)
İstanbul’un fethine müteakip zamanın ünlü ilim adamlarından Hızır Bey Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un ilk belediye başkanı olarak atandı. Sivrihisar doğumlu olması nedeniyle Nasreddin Hoca’nın torunu olduğu da ileri sürülen Hızır Bey 30 Mayıs 1453 tarihinde görevine başladı. Fatih Sultan Mehmet’i mahkum etmekten çekinmeyecek kadar cesur ve kararlarında adaletten kesinlikle taviz vermeyen bir kişi idi. (Aynı zamanda kadılık görevi de ondaydı)
I.Balkan Savaşı Sona Erdi ‘’Londra Antlaşması’’ İmzalandı (1913)
Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşında Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’a yenildi ve ateşkes yapıldı. Savaşın sonunda yapılacak olan barış antlaşması şartlarını belirlemek üzere Londra’da yapılan toplantı sonunda 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti Edirne’de dahil Balkan ve Trakya topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. Batı sınırı Midye-Enez çizgisi oldu. Bu savaş en çok Bulgaristan’ın işine yaradı çünkü sınırlarını Ege Denizi’ne kadar genişletti. Dört yıl önce bağımsız olan Bulgaristan’ın kısa sürede belirli bir güce ulaşmış olması dikkat çekicidir.
SSCB Türkiye’den Toprak Talebinden Vazgeçti (1953)
Türkiye’nin NATO üyesi olması SSCB’ye geri adım attırdı. Bunun sonucunda SSCB 30 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye’den toprak talebinden vazgeçtiğini açıkladı.
İspanya NATO’ya Katıldı (1982)
İspanya 30 Mayıs 1982 yılında NATO’ya katılan 16. Ülke oldu. Franco’nun ölümünden sonra dışa açılma kararı alan İspanya özellikle Batı Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme çabası içerisine girmiştir. NATO’ya üyeliği de bu politika çerçevesinde olmuştur.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1631- Fransa’nın ilk gazetelerinden ‘’La Gazette’’, Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.
1740- Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı.
1921- Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal’e armağan edildi. (Atatürk, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı.)
1954- Demokrat Parti iktidarı Kırşehir’i ilçe yaptı. Kırşehir üç yıl sonra yeniden il oldu.
1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe’de rasgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan’ın evinde, binbaşının kızı Sibel’i rehin aldı.
1971- İnsansız ABD uzay aracı Mariner 9, Mars’tan bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.
1984- Eski Cumhuriyet Senatosu başkanlarından İbrahim Şevki Atasagun Ankara’da öldü.
1996- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, HABİTAT II Kent Zirvesi İstanbul’da başladı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Malta Kuşatması, Musul görüşmelerinin başlaması ve ünlü İngiliz casus Lawrence'in ölümü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Genç Osman’a karşı darbe, Çanakkale’de keskin nişancı bir Türk kızının şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Danıştay İkinci Daireye Silahlı Saldırı, Kasr-ı Şirin antlaşması, Dömeke Zaferi, Castro’nun Tarım Reformu, Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar Arasında; Bükreş Antlaşması, Mustafa Kemal’in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettin’in vefatı, Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi var