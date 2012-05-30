Güncelleme: 00:42, 30 Mayıs 2017 Salı

Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz’e darbe yapıldı

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sultan Abdülaziz Bir Darbe İle Tahttan Uzaklaştırıldı (1876)

Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislam Hayrullah Efendi ve Sadrazam Rüştü Paşa Sultan Abdülaziz’i tahttan indirmek için anlaştılar. Bu anlaşma sonunda 30 Mayıs 1876 gecesi Dolmabahçe Sarayı karadan ve denizden kuşatıldı ve Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Sultan Abdülaziz önce Topkapı Sarayına oradan Feriye sarayına götürüldü. Daha sonra Sultan Abdülaziz’in bu sarayda bileklerini keserek intihar ettiği ileri sürülmüştür. Sultan Abdülaziz’in şaibeli ölümü halk tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Anadolu’nun Büyük Sultanı Alaaddin Keykubat Zehirlenerek Öldü (1237)

Anadolu Selçuklu Devleti onun zamanında en parlak dönemini yaşadı. Siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan devleti oldukça geliştirdi. Onun döneminde Anadolu bir huzur ve refah beldesi haline geldi. Moğollara karşı ülkenin güvenlik seviyesini artırmış Moğollardan kaçan herkese sahip çıktığı gibi özellikle alim ve sanatkarlara özel ilgi göstermiştir. Sultan Alaaddin Keykubad yabancı Ramazan Bayramının üçüncü günü huzurunda bulunan yabancı elçilere verdiği bir ziyafet sırasında 30 Mayıs 1237 tarihinde zehirlenerek vefat etmiştir. Bir suikast sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransız Azize Jeanne d'Arc İngilizler Tarafından İdam Edildi (1431)

İngiltere ile Fransa arasındaki Yüzyıl Savaşlarında yeni bir dönemi başlatan Fransızların daha sonra azize ilan ettiği Jeanne dArc İngilizler tarafından yakalanmış ve 30 Mayıs 1431 tarihinde kafir ilan edilerek idam edilmiştir.

İstanbul’un İlk Belediye Başkanı Hızır Bey Görevine Başladı (1453)

İstanbul’un fethine müteakip zamanın ünlü ilim adamlarından Hızır Bey Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un ilk belediye başkanı olarak atandı. Sivrihisar doğumlu olması nedeniyle Nasreddin Hoca’nın torunu olduğu da ileri sürülen Hızır Bey 30 Mayıs 1453 tarihinde görevine başladı. Fatih Sultan Mehmet’i mahkum etmekten çekinmeyecek kadar cesur ve kararlarında adaletten kesinlikle taviz vermeyen bir kişi idi. (Aynı zamanda kadılık görevi de ondaydı)

I.Balkan Savaşı Sona Erdi ‘’Londra Antlaşması’’ İmzalandı (1913)

Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşında Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’a yenildi ve ateşkes yapıldı. Savaşın sonunda yapılacak olan barış antlaşması şartlarını belirlemek üzere Londra’da yapılan toplantı sonunda 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti Edirne’de dahil Balkan ve Trakya topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. Batı sınırı Midye-Enez çizgisi oldu. Bu savaş en çok Bulgaristan’ın işine yaradı çünkü sınırlarını Ege Denizi’ne kadar genişletti. Dört yıl önce bağımsız olan Bulgaristan’ın kısa sürede belirli bir güce ulaşmış olması dikkat çekicidir.

SSCB Türkiye’den Toprak Talebinden Vazgeçti (1953)

Türkiye’nin NATO üyesi olması SSCB’ye geri adım attırdı. Bunun sonucunda SSCB 30 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye’den toprak talebinden vazgeçtiğini açıkladı.

İspanya NATO’ya Katıldı (1982)

İspanya 30 Mayıs 1982 yılında NATO’ya katılan 16. Ülke oldu. Franco’nun ölümünden sonra dışa açılma kararı alan İspanya özellikle Batı Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme çabası içerisine girmiştir. NATO’ya üyeliği de bu politika çerçevesinde olmuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1631- Fransa’nın ilk gazetelerinden ‘’La Gazette’’, Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

1740- Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı.

1921- Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal’e armağan edildi. (Atatürk, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı.)

1954- Demokrat Parti iktidarı Kırşehir’i ilçe yaptı. Kırşehir üç yıl sonra yeniden il oldu.

1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom’u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe’de rasgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan’ın evinde, binbaşının kızı Sibel’i rehin aldı.

1971- İnsansız ABD uzay aracı Mariner 9, Mars’tan bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.

1984- Eski Cumhuriyet Senatosu başkanlarından İbrahim Şevki Atasagun Ankara’da öldü.

1996- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, HABİTAT II Kent Zirvesi İstanbul’da başladı.