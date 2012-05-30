Güncelleme: 00:18, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: İsrail askerleri Mavi Marmara'ya saldırdı

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İsrail Askerleri Mavi Marmara Yardım Gemisine Saldırdı (2010)

İnsani Yardım Vakfının organizasyonu ile İsrail ablukası altında ki Gazze’ye yardım götüren Özgürlük Filosu gemilerinden Mavi Marmara İsrail askerlerinin 31 Mayıs 2010 tarihinde açık saldırısına uğradı. Gemide bulunan 9 Türk vatandaşı İsrail askerleri tarafından katledildi. İsrail ordusu Mavi Marmara gemisine el koydu. Bu olay İsrail ile Türkiye ilişkilerini oldukça gerginleştirdi. İsrail daha sonra Mavi Marmara gemisini serbest bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Darülfünunun Kapatılarak Yerine İstanbul Üniversitesi Kurulması Kararı verildi (1933)

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mayıs 1933 tarihinde kabul edilen bir kanun ile Darülfünunun kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması kabul edildi. Darülfünun ve ona bağlı tüm kurumlar kapatıldı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Üniversitesinin kurulmasına karar verildi. İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kapsamlı üniversitesi olma özelliğine sahip olacaktır.

Açık Oy Gizli Tasnif Usulü Kaldırıldı (1946)

İlk çok partili serbest seçimin yapıldığı 1946 yılında açık oy gizli tasnif uygulaması yapılmıştı. Bu uygulama beraberinde bir çok tartışmayı getirince 31 Mayıs 1946 tarihinde bu usül ortadan kaldırıldı ve yerine gizli oy açık tasnif yöntemi getirildi. Yeni seçim yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimlerinde iktidar partisi CHP büyük bir yenilgi aldı.

Varto ve Hınıs’ta Deprem Meydana Geldi (1946)

Varto ve Hınıs’ta 31 Mayıs 1946 tarihinde büyüklüğü 5.7 olan bir deprem meydana geldi. Bu depremde 800’den fazla kişi hayatını kaybetmiş bir çok bina hasar görmüştür. Ancak verdiği hasar olarak asıl büyük deprem 1966’da meydana gelen depremdir.

Haydarpaşa Silosu Hizmete Girdi (1958)

Haydarpaşa limanı ile birlikte tamamlanan Haydarpaşa silosu 31 Mayıs 1958 tarihinde hizmete girdi. Haydarpaşa silosunun kapasitesi 34 bin ton idi.

Manisa Tarzanı Hayatını Kaybetti (1963)

Kerkük Türkmenlerinden olduğu bilinen Manisa Tarzanı lakaplı doğa aşığı Ahmededdin Carlak 31 Mayıs 1963 tarihinde Manisa’da hayatını kaybetti. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşına katılmış ve İstiklal madalyası sahibidir. Yunanlıların kaçarken Manisa’nın yeşilini yakarak yok etmesine çok üzülmüş ve savaş bittikten sonra Manisa’nın yeşillenmesi için çok çaba sarf etmiştir. Halk arasında Manisa Tarzanı olarak adlandırılmıştır.

Abdullah Öcalan’ın Yargılanmasına Başlandı (1999)

Kenya’da ele geçirilerek Türkiye’ye getirilen PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan İmralı Adasındaki özel hapishaneye konulmuştu. Yakalanışının arkasından hakkında hazırlanan iddianame doğrultusunda 31 Mayıs 1999 tarihinde yargılanmasına başlandı. Kendisine yöneltilen bütün suçlamaları kabul etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1799- Napolyon Bonapart, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerine terk etti.

1920- Ankara Hükümeti, Fransa ile antlaşma yaptı.

1930- Dolmabahçe Sarayı salonunda ‘’Beynelmilel Turizm Kongresi’’ düzenlendi.

1957- Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi.

1962- Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail’de asıldı.

1974- Devlet memurlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Böylece hafta tatilleri cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün oldu.

1983- Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi’ni kapattı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Mustafa Bumin seçildi.