Tarihte bugün: İsrail askerleri Mavi Marmara'ya saldırdı

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
İsrail Askerleri Mavi Marmara Yardım Gemisine Saldırdı (2010)
İnsani Yardım Vakfının organizasyonu ile İsrail ablukası altında ki Gazze’ye yardım götüren Özgürlük Filosu gemilerinden Mavi Marmara İsrail askerlerinin 31 Mayıs 2010 tarihinde açık saldırısına uğradı. Gemide bulunan 9 Türk vatandaşı İsrail askerleri tarafından katledildi. İsrail ordusu Mavi Marmara gemisine el koydu. Bu olay İsrail ile Türkiye ilişkilerini oldukça gerginleştirdi. İsrail daha sonra Mavi Marmara gemisini serbest bıraktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Darülfünunun Kapatılarak Yerine İstanbul Üniversitesi Kurulması Kararı verildi (1933)
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mayıs 1933 tarihinde kabul edilen bir kanun ile Darülfünunun kapatılıp yerine İstanbul Üniversitesinin kurulması kabul edildi. Darülfünun ve ona bağlı tüm kurumlar kapatıldı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul Üniversitesinin kurulmasına karar verildi. İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kapsamlı üniversitesi olma özelliğine sahip olacaktır.
Açık Oy Gizli Tasnif Usulü Kaldırıldı (1946)
İlk çok partili serbest seçimin yapıldığı 1946 yılında açık oy gizli tasnif uygulaması yapılmıştı. Bu uygulama beraberinde bir çok tartışmayı getirince 31 Mayıs 1946 tarihinde bu usül ortadan kaldırıldı ve yerine gizli oy açık tasnif yöntemi getirildi. Yeni seçim yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimlerinde iktidar partisi CHP büyük bir yenilgi aldı.
Varto ve Hınıs’ta Deprem Meydana Geldi (1946)
Varto ve Hınıs’ta 31 Mayıs 1946 tarihinde büyüklüğü 5.7 olan bir deprem meydana geldi. Bu depremde 800’den fazla kişi hayatını kaybetmiş bir çok bina hasar görmüştür. Ancak verdiği hasar olarak asıl büyük deprem 1966’da meydana gelen depremdir.
Haydarpaşa Silosu Hizmete Girdi (1958)
Haydarpaşa limanı ile birlikte tamamlanan Haydarpaşa silosu 31 Mayıs 1958 tarihinde hizmete girdi. Haydarpaşa silosunun kapasitesi 34 bin ton idi.
Manisa Tarzanı Hayatını Kaybetti (1963)
Kerkük Türkmenlerinden olduğu bilinen Manisa Tarzanı lakaplı doğa aşığı Ahmededdin Carlak 31 Mayıs 1963 tarihinde Manisa’da hayatını kaybetti. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşına katılmış ve İstiklal madalyası sahibidir. Yunanlıların kaçarken Manisa’nın yeşilini yakarak yok etmesine çok üzülmüş ve savaş bittikten sonra Manisa’nın yeşillenmesi için çok çaba sarf etmiştir. Halk arasında Manisa Tarzanı olarak adlandırılmıştır.
Abdullah Öcalan’ın Yargılanmasına Başlandı (1999)
Kenya’da ele geçirilerek Türkiye’ye getirilen PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan İmralı Adasındaki özel hapishaneye konulmuştu. Yakalanışının arkasından hakkında hazırlanan iddianame doğrultusunda 31 Mayıs 1999 tarihinde yargılanmasına başlandı. Kendisine yöneltilen bütün suçlamaları kabul etti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1799- Napolyon Bonapart, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerine terk etti.
1920- Ankara Hükümeti, Fransa ile antlaşma yaptı.
1930- Dolmabahçe Sarayı salonunda ‘’Beynelmilel Turizm Kongresi’’ düzenlendi.
1957- Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi.
1962- Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail’de asıldı.
1974- Devlet memurlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Böylece hafta tatilleri cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün oldu.
1983- Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi’ni kapattı.
2000- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Mustafa Bumin seçildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Malta Kuşatması, Musul görüşmelerinin başlaması ve ünlü İngiliz casus Lawrence'in ölümü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Genç Osman’a karşı darbe, Çanakkale’de keskin nişancı bir Türk kızının şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Danıştay İkinci Daireye Silahlı Saldırı, Kasr-ı Şirin antlaşması, Dömeke Zaferi, Castro’nun Tarım Reformu, Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması var..