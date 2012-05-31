Tarihte bugün: Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Ayasofya’da İlk Cuma Namazı Kılındı (1453)
İstanbul’un fethinin sembolü olarak İslami gelenek doğrultusunda şehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya, Camiye dönüştürüldü. Fetihten sonraki ilk Cuma namazı 1 Haziran 1453 tarihinde bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından kıldırıldı. Hutbe ise Akşemsettin tarafından Fatih sultan Mehmet adına okundu. Hutbe okutmak Türk-İslam geleneğinde hükümdarlık alametidir. Hırıstiyan dünyası Ayasofya’nın cami olmasını hiçbir zaman hazmedememiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Osmanlı Donanması Kırım’a Ulaştı (1475)
Fatih Sultan Mehmet Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Karadeniz’in Anadolu kıyılarını tamamen kontrol altına almıştı. Cenevizlilerden Amasra, İsfendiyar oğullarından Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğundan Trabzon alınmıştı. Cenevizlilerin Kırım’da karışıklık çıkarmaları üzerine duruma Fatih müdahale etti. Kaptan-ı Derya Gedik Ahmet Paşa komutasında büyük bir donanma Kırım’a gönderildi. Osmanlı donanması 1 Haziran 1475 tarihlerinde Kırım önlerine demirledi.
Türk Hava Kuvvetleri Kuruldu (1911)
Dünyanın ilk hava kuvvetlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, Tayyare Komisyonu olarak 1 Haziran 1911 tarihinde kuruldu. Fransa’da ki uçak fabrikasına eğitim için iki subay gönderilmişti. Mahmut Şevket Paşa havacılığa özel bir önem vermiştir.
Sürgüne Gönderilecek Olan 150’Likler Listesi Hazırlandı (1924)
Milli Mücadele sona erdikten sonra özellikle Milli Mücadeleye karşı tutumları ile tanınan 150 Kişi affedilmeyerek sürgün edilmesine karar verildi. Bu listede kimlerin yer alacağı 1 Haziran 1924 tarihinde ki düzenleme ile ortaya çıktı. Listede tanınmış bir çok kişi yer almıştı. Listede Çerkes Ethem ve çevresi, Teşkilat-ı Mahsusa lideri Eşref Sencer Kuşçubaşı ve kardeşi Hacı Sami, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa Paşa gibi bir çok idari, askeri, siyasi kişilik ve bazı gazeteciler vardı.
Mustafa Kemal Savarona Yatında Kalmaya Başladı (1938)
İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal hastalığı nedeniyle 1 Haziran 1938 tarihinden itibaren Savarona yatında kalmaya başladı. Mustafa Kemal hastalığının giderek ilerlemesi üzerine bir daha Ankara’ya dönemeyecekti.
İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümü Kutlamaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor (1953)
Fetih Derneği tarafından Almanya’dan getirilen üç uzman 1 Haziran 1953 tarihinde fetih kutlamaları kapsamında İstanbul’da havai fişek gösterisi gerçekleştirdiler.
Maliye Bakanı ‘’Artık 70 Cent’e Muhtaç Değiliz’’ Dedi (1978)
Dönemin Ecevit Hükümetinin Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 1 Haziran 1978 tarihinde yaptığı açıklamasında 5 aylık icraat dönemlerinde 5 milyar dolarlık borcun ertelendiğini belirterek ‘’Türkiye artık 70 cente muhtaç değil’’ dedi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1927. Devlet Demiryolları ve İdaresi kuruldu.
1929. 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.
1930. Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.
1930. İstanbul’da Galata Köprüsü’nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845’te açıldığında, geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.
1932. Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.
1936. TBMM’de Bankalar Kanunu kabul edildi.
1939. İstanbul Berlin arasında düzenli uçak seferleri başladı.
1943. İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.
1958. Fransa’da General De Gaulle başbakan oldu.
1971. Maltepe’de bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Sibel Erkan, bir operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Hüseyin Cevahir öldü, Mahir Çayan yaralandı.
1973. Yunan hükümeti monarşiyi kaldırarak Cumhuriyet ilan etti.
2000. İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, zorunlu tasarruf uygulaması da sona erdi.
2003 - Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Üç Boğaz Barajı'nda su tutulmasına başlandı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Malta Kuşatması, Musul görüşmelerinin başlaması ve ünlü İngiliz casus Lawrence'in ölümü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Genç Osman’a karşı darbe, Çanakkale’de keskin nişancı bir Türk kızının şehit olması var…