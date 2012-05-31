Güncelleme: 00:08, 01 Haziran 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Ayasofya’da İlk Cuma Namazı Kılındı (1453)

İstanbul’un fethinin sembolü olarak İslami gelenek doğrultusunda şehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya, Camiye dönüştürüldü. Fetihten sonraki ilk Cuma namazı 1 Haziran 1453 tarihinde bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından kıldırıldı. Hutbe ise Akşemsettin tarafından Fatih sultan Mehmet adına okundu. Hutbe okutmak Türk-İslam geleneğinde hükümdarlık alametidir. Hırıstiyan dünyası Ayasofya’nın cami olmasını hiçbir zaman hazmedememiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Donanması Kırım’a Ulaştı (1475)

Fatih Sultan Mehmet Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Karadeniz’in Anadolu kıyılarını tamamen kontrol altına almıştı. Cenevizlilerden Amasra, İsfendiyar oğullarından Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğundan Trabzon alınmıştı. Cenevizlilerin Kırım’da karışıklık çıkarmaları üzerine duruma Fatih müdahale etti. Kaptan-ı Derya Gedik Ahmet Paşa komutasında büyük bir donanma Kırım’a gönderildi. Osmanlı donanması 1 Haziran 1475 tarihlerinde Kırım önlerine demirledi.

Türk Hava Kuvvetleri Kuruldu (1911)

Dünyanın ilk hava kuvvetlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri, Tayyare Komisyonu olarak 1 Haziran 1911 tarihinde kuruldu. Fransa’da ki uçak fabrikasına eğitim için iki subay gönderilmişti. Mahmut Şevket Paşa havacılığa özel bir önem vermiştir.

Sürgüne Gönderilecek Olan 150’Likler Listesi Hazırlandı (1924)

Milli Mücadele sona erdikten sonra özellikle Milli Mücadeleye karşı tutumları ile tanınan 150 Kişi affedilmeyerek sürgün edilmesine karar verildi. Bu listede kimlerin yer alacağı 1 Haziran 1924 tarihinde ki düzenleme ile ortaya çıktı. Listede tanınmış bir çok kişi yer almıştı. Listede Çerkes Ethem ve çevresi, Teşkilat-ı Mahsusa lideri Eşref Sencer Kuşçubaşı ve kardeşi Hacı Sami, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa Paşa gibi bir çok idari, askeri, siyasi kişilik ve bazı gazeteciler vardı.

Mustafa Kemal Savarona Yatında Kalmaya Başladı (1938)

İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal hastalığı nedeniyle 1 Haziran 1938 tarihinden itibaren Savarona yatında kalmaya başladı. Mustafa Kemal hastalığının giderek ilerlemesi üzerine bir daha Ankara’ya dönemeyecekti.

İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümü Kutlamaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor (1953)

Fetih Derneği tarafından Almanya’dan getirilen üç uzman 1 Haziran 1953 tarihinde fetih kutlamaları kapsamında İstanbul’da havai fişek gösterisi gerçekleştirdiler.

Maliye Bakanı ‘’Artık 70 Cent’e Muhtaç Değiliz’’ Dedi (1978)

Dönemin Ecevit Hükümetinin Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 1 Haziran 1978 tarihinde yaptığı açıklamasında 5 aylık icraat dönemlerinde 5 milyar dolarlık borcun ertelendiğini belirterek ‘’Türkiye artık 70 cente muhtaç değil’’ dedi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1927. Devlet Demiryolları ve İdaresi kuruldu.

1929. 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930. Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1930. İstanbul’da Galata Köprüsü’nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845’te açıldığında, geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

1932. Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.

1936. TBMM’de Bankalar Kanunu kabul edildi.

1939. İstanbul Berlin arasında düzenli uçak seferleri başladı.

1943. İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

1958. Fransa’da General De Gaulle başbakan oldu.

1971. Maltepe’de bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Sibel Erkan, bir operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Hüseyin Cevahir öldü, Mahir Çayan yaralandı.

1973. Yunan hükümeti monarşiyi kaldırarak Cumhuriyet ilan etti.

2000. İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, zorunlu tasarruf uygulaması da sona erdi.

2003 - Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Üç Boğaz Barajı'nda su tutulmasına başlandı.

