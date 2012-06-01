GÃ¼ncelleme: 20:30, 22 Ocak 2017 Pazar

BarÄ±ÅŸ ve KardeÅŸliÄŸin Åžehri DarÃ¼sselam

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžehir, Tanzanya'nÄ±n doÄŸu kesiminde, Hint Okyanusu'nun doÄŸu kÄ±yÄ±larÄ±nda kurulmuÅŸtur. DarÃ¼sselam, Tanzanya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehridir ve kuzeyde Kinondoni, ortada Ilala ve gÃ¼neyde Temeke olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ bÃ¶lgeden oluÅŸur.





DarÃ¼sselam (ArapÃ§a: Ø¯Ø§Ø± Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ù… barÄ±ÅŸ Ã¼lkesi demektir), eski adÄ±yla Mzizima, Tanzanya'daki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirdir. 2,5 milyon civarÄ±nda tahmin edilen nÃ¼fusuyla aynÄ± zamanda Ã¼lkenin en zengin ÅŸehri ve bulunduÄŸu bÃ¶lgede Ã¶nemli bir ekonomik merkezdir. 1970'lerin ortasÄ±na kadar Ã¼lkenin baÅŸkenti olan DarÃ¼sselam, yeni baÅŸkent Dodoma olmasÄ±na raÄŸmen hÃ¢lÃ¢ merkezÃ® hÃ¼kÃ¼met bÃ¼rokrasisinin merkezi olmaya devam etmektedir.





Bir zamanlar kÃ¼Ã§Ã¼k bir balÄ±kÃ§Ä± kasabasÄ± olan ama bugÃ¼n Tanzanyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehri konumunda bulunan DarÃ¼sselam, adÄ±nÄ± tam anlamÄ±yla hak etmekte... Bir yanda Afrika diÄŸer yanda Hint Okyanusu sizi sarmalarken, Zanzibarâ€™a gitmek ile Serengetiâ€™ye geÃ§mek arasÄ±nda kararsÄ±z kalabilirsiniz. UÃ§aÄŸÄ±nÄ±z sabah Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla birlikte havaalanÄ±na iniÅŸe geÃ§tiÄŸinde, DarÃ¼sselam ÅŸehri bembeyaz kumsallarÄ±n ve yarÄ±m adacÄ±klarÄ±n havadan gÃ¶rÃ¼nen muhteÅŸem manzarasÄ± ile karÅŸÄ±lar.





DarÃ¼sselamâ€™da mutlaka gidilmesi gereken yerlerden biri de doÄŸal tarih mÃ¼zesi. MÃ¼ze, Afrikaâ€™nÄ±n insanlÄ±k tarihinde ne kadar kÃ¶klÃ¼ bir yere sahip olduÄŸunun gÃ¶stergesi olan eserlerle dolu. Bunlar arasÄ±nda en ilginÃ§ olanÄ± yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen bir insan ayak izi... MÃ¼ze, Tanzanyaâ€™nÄ±n geÃ§tiÄŸi sÃ¼reci ve yaÅŸanan dÃ¶nemleri anlamak isteyenlere tatmin edici bir gÃ¶rsellik sunuyor.





Tarihin yanÄ± sÄ±ra yaz mevsiminin son demlerinin de keyfini Ã§Ä±karmak isteyenler, irili ufaklÄ± adalara seyahat edebilirler. Ã–zellikle yerleÅŸimin olmadÄ±ÄŸÄ± Bogoya AdasÄ±â€™na gidebilir. GÃ¼n iÃ§erisinde sahilin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rken, gÃ¼n batÄ±mÄ±na doÄŸru da kumsalda huzur verici bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapabilirsiniz.





DarÃ¼sselam, Tanzanyaâ€™nÄ±n diÄŸer egzotik gÃ¼zelliklerine aÃ§Ä±lan bir kapÄ±. Ã–rneÄŸin doÄŸal hayatÄ±n koruma altÄ±nda da olsa sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Serengeti Milli ParkÄ± ve Ngorongoro koruma alanÄ± Unesco DÃ¼nya MirasÄ± listesinde yer alÄ±yor. Bu bÃ¶lgelerdeki turlara katÄ±larak doÄŸal hayatÄ±n bir parÃ§a da olsa iÃ§ine girmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Bir diÄŸer tercih de AmerikalÄ± yazar Ernest Hemingwayâ€™in gÃ¶lgesinde huzur bulduÄŸu Klimanjaroâ€™yu ziyaret etmek. Her ne kadar son dÃ¶nemde zirvesindeki karlar erimeye yÃ¼z tutsa da bu gizemli daÄŸ hÃ¢lÃ¢ Ã§ok etkileyici.

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