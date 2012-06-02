Tarihte bugün: Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Filistin Kurtuluş Örgütü Kudüs’te Kuruldu (1964)
Örgütün kuruluşunda Filistinlilerden çok Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın çabaları etkin olmuştur. Kudüs’te toplanan Filistin Ulusal Konseyi 2 Haziran 1964 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütünü kurdu. Bu örgütün amacı demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmaktı. Yaser Arafat dört yıl sonra bu örgütün başına geçti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Gedik Ahmet Paşa Kırım’da Kefe Limanını Ele Geçirdi (1475)
Fatih Sultan Mehmet Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Karadeniz’in Anadolu kıyılarını tamamen kontrol altına almıştı. Cenevizlilerden Amasra, İsfendiyar oğullarından Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğundan Trabzon alınmıştı. Cenevizlilerin Kırım’da karışıklık çıkarmaları üzerine duruma Fatih müdahale etti. Kaptan-ı Derya Gedik Ahmet Paşa komutasında büyük bir donanma Kırım’a gönderildi. Osmanlı donanması 1 Haziran 1475 tarihlerinde Kırım önlerine demirledi ve ertesi gün yani 2 Haziran 1475 tarihinde Kefe limanı teslim alındı.
Divan Edebiyatının Usta Şairlerinden Nabi Vefat Etti (1711)
Divan Edebiyatının usta şairlerinden asıl adı Yusuf olan Nabi 2 Haziran 1711 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Ulema bir aileden geldiği için iyi bir eğitim almıştı. Şiirleri çok benimsenen nabi’nin bazı dizeleri vecize haline gelmiştir.
I.Menderes Hükümeti Güvenoyu Aldı (1950)
Hükümeti kurma görevini üstlenen Adnan Menderes’in oluşturduğu kabine Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2 Haziran 1950 tarihinde ki oylama da güvenoyu alarak görevine başladı. TBMM’de ki toplam 487 üyenin 282’si olumlu oy kullanmıştı.
Kraliçe II. Eizabeth Taç Giydi (1953)
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth 2 Haziran 1953 tarihinde Londra’da ki ünlü Westminster Katedralinde düzenlenen tören ile taç giydi. Taç giyme törenine Türkiye adına Başbakan Adnan Menderes ve beraberinde ki heyet katıldı.
Türkiye’nin Madrit Büyükelçisinin Eşi Ermeni Saldırganlar Tarafından Öldürüldü (1978)
Türkiye’nin Madrit Büyükelçisinin eşi Zeki Kuneralp Madrit’in merkezinde 2 Haziran 1978 tarihinde uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve aracın şoförü de saldırıda öldüler. Saldırıyı Ermeni terör örgütü üstlendi.
Bulgaristan Türkleri Sınır dışı Etmeye Başladı (1989)
Bulgaristan ülkede bulunan Müslüman Türkleri asimile etmek ve yok etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Todor Jivkov yönetiminde ki Bulgar Hükümeti ülkede bulunan Türklerden 320 bin kişinin sınır dışı edilmesi kararını 2 Haziran 1989 tarihinden itibaren hayata geçirmeye başladı.
Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir Avrupalı Parlementerlere Hakaret Etti (1995)
Türkiye’de incelemelerde bulunmak üzere gelen Avrupa Parlamentosu üyesi üç bayan milletvekili PKK affı ve hapiste bulunan DEP milletvekillerinin serbest bırakılmasını isteyen açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalara hükümetin Devlet Bakanlarından Ayvaz Gökdemir, 2 Haziran 1995 tarihinde yaptığı bir açıklama ile ağır bir hakaret ile karşılık verdi. Bu cevap uzun süre tartışmalara neden oldu.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1793. Fransa’da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.
1851. Amerika’da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.
1924. ABD Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948’e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmediler.
1926. Genel Nüfus Sayımı Hakkında Kanun kabul edildi.
1935. Türkiye’de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.
1941. Türk Ceza Kanunu’nun 526. maddesinde yapılan değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.
1946. İtalya’da monarşi kaldırıldı.
1960. Başbakan Cemal Gürsel, 28 Nisan olaylarında ve 27 Mayıs’ta ölenlerin Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.
1966. Kıbrıs’ta Rumlar, Lefkoşa’nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.
1977. Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı’na yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e İstanbul Taksim’de düzenlenen mitingte Sheraton Oteli’nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. (3 Haziran’da CHP’nin Taksim’de düzenlediği miting olaysız geçti.)
1980. Osmanlı’dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.
1997. ‘’Susurluk Davası’’, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde başladı.
1998. Adana’nın Ceyhan ilçesi merkez üslü depremde 144 kişi öldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Malta Kuşatması, Musul görüşmelerinin başlaması ve ünlü İngiliz casus Lawrence'in ölümü var