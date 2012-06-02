Güncelleme: 00:39, 02 Haziran 2017 Cuma

Tarihte bugün: Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Filistin Kurtuluş Örgütü Kudüs’te Kuruldu (1964)

Örgütün kuruluşunda Filistinlilerden çok Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır’ın çabaları etkin olmuştur. Kudüs’te toplanan Filistin Ulusal Konseyi 2 Haziran 1964 tarihinde Filistin Kurtuluş Örgütünü kurdu. Bu örgütün amacı demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmaktı. Yaser Arafat dört yıl sonra bu örgütün başına geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Gedik Ahmet Paşa Kırım’da Kefe Limanını Ele Geçirdi (1475)

Fatih Sultan Mehmet Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek istiyordu. Bu amaçla Karadeniz’in Anadolu kıyılarını tamamen kontrol altına almıştı. Cenevizlilerden Amasra, İsfendiyar oğullarından Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğundan Trabzon alınmıştı. Cenevizlilerin Kırım’da karışıklık çıkarmaları üzerine duruma Fatih müdahale etti. Kaptan-ı Derya Gedik Ahmet Paşa komutasında büyük bir donanma Kırım’a gönderildi. Osmanlı donanması 1 Haziran 1475 tarihlerinde Kırım önlerine demirledi ve ertesi gün yani 2 Haziran 1475 tarihinde Kefe limanı teslim alındı.

Divan Edebiyatının Usta Şairlerinden Nabi Vefat Etti (1711)

Divan Edebiyatının usta şairlerinden asıl adı Yusuf olan Nabi 2 Haziran 1711 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Ulema bir aileden geldiği için iyi bir eğitim almıştı. Şiirleri çok benimsenen nabi’nin bazı dizeleri vecize haline gelmiştir.

I.Menderes Hükümeti Güvenoyu Aldı (1950)

Hükümeti kurma görevini üstlenen Adnan Menderes’in oluşturduğu kabine Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2 Haziran 1950 tarihinde ki oylama da güvenoyu alarak görevine başladı. TBMM’de ki toplam 487 üyenin 282’si olumlu oy kullanmıştı.

Kraliçe II. Eizabeth Taç Giydi (1953)

İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth 2 Haziran 1953 tarihinde Londra’da ki ünlü Westminster Katedralinde düzenlenen tören ile taç giydi. Taç giyme törenine Türkiye adına Başbakan Adnan Menderes ve beraberinde ki heyet katıldı.

Türkiye’nin Madrit Büyükelçisinin Eşi Ermeni Saldırganlar Tarafından Öldürüldü (1978)

Türkiye’nin Madrit Büyükelçisinin eşi Zeki Kuneralp Madrit’in merkezinde 2 Haziran 1978 tarihinde uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan Emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve aracın şoförü de saldırıda öldüler. Saldırıyı Ermeni terör örgütü üstlendi.

Bulgaristan Türkleri Sınır dışı Etmeye Başladı (1989)

Bulgaristan ülkede bulunan Müslüman Türkleri asimile etmek ve yok etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Todor Jivkov yönetiminde ki Bulgar Hükümeti ülkede bulunan Türklerden 320 bin kişinin sınır dışı edilmesi kararını 2 Haziran 1989 tarihinden itibaren hayata geçirmeye başladı.

Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir Avrupalı Parlementerlere Hakaret Etti (1995)

Türkiye’de incelemelerde bulunmak üzere gelen Avrupa Parlamentosu üyesi üç bayan milletvekili PKK affı ve hapiste bulunan DEP milletvekillerinin serbest bırakılmasını isteyen açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalara hükümetin Devlet Bakanlarından Ayvaz Gökdemir, 2 Haziran 1995 tarihinde yaptığı bir açıklama ile ağır bir hakaret ile karşılık verdi. Bu cevap uzun süre tartışmalara neden oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1793. Fransa’da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1851. Amerika’da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.

1924. ABD Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948’e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmediler.

1926. Genel Nüfus Sayımı Hakkında Kanun kabul edildi.

1935. Türkiye’de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

1941. Türk Ceza Kanunu’nun 526. maddesinde yapılan değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1946. İtalya’da monarşi kaldırıldı.

1960. Başbakan Cemal Gürsel, 28 Nisan olaylarında ve 27 Mayıs’ta ölenlerin Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.

1966. Kıbrıs’ta Rumlar, Lefkoşa’nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1977. Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı’na yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e İstanbul Taksim’de düzenlenen mitingte Sheraton Oteli’nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. (3 Haziran’da CHP’nin Taksim’de düzenlediği miting olaysız geçti.)

1980. Osmanlı’dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

1997. ‘’Susurluk Davası’’, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde başladı.

1998. Adana’nın Ceyhan ilçesi merkez üslü depremde 144 kişi öldü