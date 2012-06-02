Tarihte bugün: İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
İttihat ve Terakki Cemiyeti Kuruldu (1889)
Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencilerinden İshak Sukuti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşit ve Hikmet Emin 3 Haziran 1889 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temelini oluşturan İttihadi Osmani Cemiyetini kurdular. Amaçları Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe sokulması yani meşruti sisteme tekrar geçilmesi idi. Bu cemiyet gizli olarak başladığı çalışmalarını yurtdışını merkez alarak sürdürmüş ve 1908 yılında amacına ulaşarak meşrutiyetin tekrar ilanını sağlamış ve İttihat Ve Terakki Partisi adını alarak 1918 yılı sonuna kadar yönetimde etkili olmuştur. I.Dünya Savaşı sonrasında lağvedilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Haçlılar Antakya’da Bulunan Bütün Türkleri Şehit Ettiler (1098)
I.Haçlı Seferi sırasında Antakya’ya ulaşmayı başarabilen Haçlılar şehri kuşattılar. Şehrin Türk hakimi Yağısıyan kuşatmaya üstün bir mücadele ile 9 ay dayandı. Fakat herhangi bir yardım alamayınca 3 Haziran 1098 tarihinde teslim olmak zorunda kaldı. Şehri alan Haçlılar görülmemiş şekilde bir katliam gerçekleştirdi. Antakya’da yaşayan Müslüman Türklerin tamamı öldürüldü. Haçlılar Antakya’da bir Haçlı Kontluğu kurdular.
İngiltere ile Çin Arasında I.Afyon Savaşı Başladı (1839)
İngiltere Çin’e gizli yollardan Afyon sokuyordu. Çinlilerin büyük çoğunluğunda afyon bağımlılığı ortaya çıkınca Çin hükümdarı sert tedbirler başvurdu. Gizli yollardan ülkeye sokulan afyonlar ele geçirilip imha edilince bu işten büyük kar sağlayan İngiltere 3 Haziran 1839 tarihinde Çin’e savaş ilan etti. Bu savaşlarda bir dizi yenilgi alan Çin sömürgeciler karşısında pes etti.
İlk Muhalefet Partisi Kapatıldı (1925)
Mustafa Kemal ile görüş ayrılığına düşen Milli Mücadele’nin önderlerinden Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. Demokratik, liberal ve halkın dini inançlarına saygılı ifadeleri tüzüklerinin temelini oluşturuyordu. Şeyh Sait isyanı sırasında İstiklal Mahkemesinin isteği ile 3 Haziran 1925 tarihinde bütün şubeleri kapatıldı. Daha sonrada parti tamamen sona erdirildi. Kuruluşundan itibaren başta Mustafa Kemal olmak üzere bazı çevreler tarafından ‘’dini siyasete alet etmekle’’ suçlanmıştır.
Komünist Şair Nazım Hikmet Moskova’da Hayatını Kaybetti (1963)
Selanik doğumlu olan şair Nazım Hikmet komünizm düşüncesinin savunuyordu. Bu yönde ki fikirlerinden dolayı takibata uğramış Türkiye’de barınamayarak asıl vatanım dediği Moskova’ya gitmişti. Moskova’da bulunduğu sırada 3 Haziran 1963 tarihinde öldü.
Ayetullah Humeyni Vefat Etti (1989)
Şah Rıza Pehlevi’nin İran’ı terk etmesini sağlayarak İran İslam devriminin lideri olan Ayetullah Humeyni 3 Haziran 1989 tarihinde Tahran’da hayatını kaybetti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1899. Besteci Johann Strauss öldü.
1912. İstanbul’un İshakpaşa semtinde çıkan yangında; 1.111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam, 5 okul kül oldu.
1924. Çek yazar Franz Kafka öldü.
1933. Sümerbank’ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.
1935. Almanya’da düzenlenen binicilik yarışmalarında, Sami Polatkan birinci oldu.
1937. Ertuğrul gemisi şehitleri anısına Japonya’da dikilen anıt açıldı.
1949. Gelir Vergisi Kanunu kabul edildi.
1957. Türkiye Güreş Milli Takımı, serbest stilde Dünya Güreş Şampiyonu oldu.
1964. Futbolun ‘’Ordinaryüs’’ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe Beşiktaş arasında yapılan jübile maçıyla futbola veda etti.
1964. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Genelkurmay başkanlarından, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay öldü.
1965. Uzayda ilk yürüyüş, Edward White tarafından gerçekleştirildi.
1974. Ressam Fikret Mualla’nın Fransa’dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na gömüldü.
1989. Pekin’de Tienanmen Meydanı’ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti; 2 bin civarında öğrenci öldü.
1996. BM himayesinde düzenlenen ‘’Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansı’nın resmi açılışı, İstanbul’da yapıldı.
1998. Anadolu Ajansı’nın yeni hizmet binası, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından törenle açıldı.
2006 - Karadağ kuruldu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar: