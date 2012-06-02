Güncelleme: 00:17, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

İttihat ve Terakki Cemiyeti Kuruldu (1889)

Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencilerinden İshak Sukuti, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşit ve Hikmet Emin 3 Haziran 1889 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temelini oluşturan İttihadi Osmani Cemiyetini kurdular. Amaçları Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe sokulması yani meşruti sisteme tekrar geçilmesi idi. Bu cemiyet gizli olarak başladığı çalışmalarını yurtdışını merkez alarak sürdürmüş ve 1908 yılında amacına ulaşarak meşrutiyetin tekrar ilanını sağlamış ve İttihat Ve Terakki Partisi adını alarak 1918 yılı sonuna kadar yönetimde etkili olmuştur. I.Dünya Savaşı sonrasında lağvedilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlılar Antakya’da Bulunan Bütün Türkleri Şehit Ettiler (1098)

I.Haçlı Seferi sırasında Antakya’ya ulaşmayı başarabilen Haçlılar şehri kuşattılar. Şehrin Türk hakimi Yağısıyan kuşatmaya üstün bir mücadele ile 9 ay dayandı. Fakat herhangi bir yardım alamayınca 3 Haziran 1098 tarihinde teslim olmak zorunda kaldı. Şehri alan Haçlılar görülmemiş şekilde bir katliam gerçekleştirdi. Antakya’da yaşayan Müslüman Türklerin tamamı öldürüldü. Haçlılar Antakya’da bir Haçlı Kontluğu kurdular.

İngiltere ile Çin Arasında I.Afyon Savaşı Başladı (1839)

İngiltere Çin’e gizli yollardan Afyon sokuyordu. Çinlilerin büyük çoğunluğunda afyon bağımlılığı ortaya çıkınca Çin hükümdarı sert tedbirler başvurdu. Gizli yollardan ülkeye sokulan afyonlar ele geçirilip imha edilince bu işten büyük kar sağlayan İngiltere 3 Haziran 1839 tarihinde Çin’e savaş ilan etti. Bu savaşlarda bir dizi yenilgi alan Çin sömürgeciler karşısında pes etti.

İlk Muhalefet Partisi Kapatıldı (1925)

Mustafa Kemal ile görüş ayrılığına düşen Milli Mücadele’nin önderlerinden Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. Demokratik, liberal ve halkın dini inançlarına saygılı ifadeleri tüzüklerinin temelini oluşturuyordu. Şeyh Sait isyanı sırasında İstiklal Mahkemesinin isteği ile 3 Haziran 1925 tarihinde bütün şubeleri kapatıldı. Daha sonrada parti tamamen sona erdirildi. Kuruluşundan itibaren başta Mustafa Kemal olmak üzere bazı çevreler tarafından ‘’dini siyasete alet etmekle’’ suçlanmıştır.

Komünist Şair Nazım Hikmet Moskova’da Hayatını Kaybetti (1963)

Selanik doğumlu olan şair Nazım Hikmet komünizm düşüncesinin savunuyordu. Bu yönde ki fikirlerinden dolayı takibata uğramış Türkiye’de barınamayarak asıl vatanım dediği Moskova’ya gitmişti. Moskova’da bulunduğu sırada 3 Haziran 1963 tarihinde öldü.

Ayetullah Humeyni Vefat Etti (1989)

Şah Rıza Pehlevi’nin İran’ı terk etmesini sağlayarak İran İslam devriminin lideri olan Ayetullah Humeyni 3 Haziran 1989 tarihinde Tahran’da hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1899. Besteci Johann Strauss öldü.

1912. İstanbul’un İshakpaşa semtinde çıkan yangında; 1.111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam, 5 okul kül oldu.

1924. Çek yazar Franz Kafka öldü.

1933. Sümerbank’ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

1935. Almanya’da düzenlenen binicilik yarışmalarında, Sami Polatkan birinci oldu.

1937. Ertuğrul gemisi şehitleri anısına Japonya’da dikilen anıt açıldı.

1949. Gelir Vergisi Kanunu kabul edildi.

1957. Türkiye Güreş Milli Takımı, serbest stilde Dünya Güreş Şampiyonu oldu.

1964. Futbolun ‘’Ordinaryüs’’ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe Beşiktaş arasında yapılan jübile maçıyla futbola veda etti.

1964. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Genelkurmay başkanlarından, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay öldü.

1965. Uzayda ilk yürüyüş, Edward White tarafından gerçekleştirildi.

1974. Ressam Fikret Mualla’nın Fransa’dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na gömüldü.

1989. Pekin’de Tienanmen Meydanı’ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti; 2 bin civarında öğrenci öldü.

1996. BM himayesinde düzenlenen ‘’Habitat II İnsan Yerleşimleri Konferansı’nın resmi açılışı, İstanbul’da yapıldı.

1998. Anadolu Ajansı’nın yeni hizmet binası, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından törenle açıldı.

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