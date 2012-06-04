Güncelleme: 01:43, 04 Haziran 2017 Pazar

Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz katledildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Sultan Abdülaziz'i Katlettiler, İntihar Etti Dediler (1876)

Sultan Abdülaziz askeri bir darbe neticesinde tahttan indirilmiş ve Feriye sarayında gözaltında tutulmakta idi. Sultan Abdülaziz’in 4 Haziran 1876 tarihinde Feriye Sarayında bileklerini keserek intihar ettiği açıklandı. Ancak bu açıklamaya kimse inanmamıştı. Başta Serasker Hüseyin Avni Paşa olmak üzere darbecilerin Sultan Abdülaziz’i katlettiklerine dair bir çok delil mevcuttur. Hüseyin Avni Paşa cenazeye otopsi yapılmasına müsaade etmemiş ve hemen defnettirmiştir. Bu acı olayın birinci derece sorumlularının sonları feci oldu. Hüseyin Avni Paşa bu olaydan kısa süre sonra Sultan Abdülaziz’in kayınbiraderi tarafından öldürülürken bu olaydan hüküm giyen Mithat Paşa Taif zindanlarında boğularak can verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Anadolu’nun İlk Büyük Türk Hükümdarı Süleyman Şah Öldü (1086)

Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Süleyman Şah ile Suriye hakimi ve Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah’ın kardeşi Tutuş’un arası bölge hakimiyeti nedeniyle açıldı. Halep civarında Süleyman Şah ile Tutuş savaştılar. Savaşı kaybeden Süleyman Şah 4 Haziran 1086 tarihinde vefat etti. Bir kısım tarihçiler onun intihar ettiğini söylerler. Süleyman Şah’ın türbesinin bulunduğu günümüzde Suriye’de yer alan Caber Kalesi Lozan Antlaşması hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyetine aittir.

Kıbrıs’a İngiltere’nin Yerleşmesini Sağlayacak Olan Antlaşma İmzalandı (1878)

İngiltere Ortadoğu hakimiyeti ve uzak doğuya giden yollarının güvence altına alınması için ilk olarak Kıbrıs’a yerleşmek istiyordu. Osmanlı Devletinin Rusya karşısında hezimete uğradığı ve ağır bir antlaşma imzalamamak için çaba sarf ettiği bir dönem İngiltere için tarihi bir fırsattı. Bu ortamı iyi değerlendiren İngiltere 4 Haziran 1878 tarihli antlaşma ile Kıbrıs’a yerleşmek için kapıyı açmış oldu. İlerik i dönemlerde İngiltere Kıbrıs’a tamamen yerleşti.

Cihan Pehlivanı Koca Yusuf Boğularak hayatını Kaybetti (1898)

Koca Yusuf şimdi ki Bulgaristan’da kalan Şumnu doğumludur. Boyu 1.88, kilosu ise 144 kilogramdı. Kırkpınar başpehlivanı olmuş Avrupa’da güreşler yapmış ve son olarak Amerika’ya gitmişti. Amerika’dan dönerken bindiği geminin başka bir gemi ile çarpışarak batması sonucu 4 Haziran 1898’de boğularak hayatını kaybetmiştir. Ölümü üzerine bir çok iddia ileri sürülmüştür. Bunlardan en korkuncu Koca Yusuf’un filikalara alınmayarak hatta tutunduğu ellerinin kesilerek boğulmaya terk edildiği iddiasıdır.

Çin Hükümeti Göstericilere Tanklar İle Müdahale etti (1989)

Çin’de hükümetin uygulamaları aydınlar, öğrenciler ve işçiler tarafından ülke çapında protesto edilmeye başlandı. Gösteriler Pekin’in Tianenmen Meydanında yoğunlaştı. Çin hükümeti giderek gösterilerin büyümesi üzerine 4 Haziran 1989 tarihinde Tianenmen Meydanında toplanmış olan göstericileri tanklar ile dağıttı. Bu müdahale esnasında resmi rakamlara göre iki yüz-üç yüz resmi olmayan açıklamalara göre ise 2000 civarında insan hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1920. İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında Trianon Antlaşması imzalandı; antlaşmayla Macaristan, Avusturya’dan ayrıldı.

1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

1933. Şair Ahmed Haşim, İstanbul’da 46 yaşında öldü.

1937. Ziraat Bankası Kanunu, TBMM’de kabul edildi.

1937. Orman Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945. TBMM’de tartışmalara yol açan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1949. Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkında 5239 Sayılı Kanun’a ek Kanun TBMM’de kabul edilerek, İlahiyat Fakültesi kuruldu.

1957. İstanbul’da istimlak çalışmaları başladı. Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay, Belediye Şehir Meclisi’nde, İstanbul’un şantiye haline geldiğini söyledi.

1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana’daki zirvede bir araya geldi.

1973. Yavuz Zırhlısı, Gölcük’te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda, Alman zırhlıları ‘’Goben’’ ve ‘’Breslau’’ Osmanlı Devleti’ne sığınmış; bu zırhlılara bayrak çekilerek, ‘’Yavuz’’ ve ‘’Midilli’’ adları verilmişti.

1974. Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda’da İdi Amin’in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250.000 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1984. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin Fındıklı Parkı’nda sergiledikleri 30 heykel, meçhul kişilerce parçalandı.

1992. III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1997. Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı yürütülen Çekiç Harekatı’na katılan askeri bir helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkari’de görevli 8 subay, 2 astsubay ve 1 er şehit düştü.

1998. Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ni (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna’nın Yalta kentinde imzalandı.