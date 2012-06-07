Güncelleme: 00:34, 08 Haziran 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Osmanlı'ya karşı İngiliz Rus anlaşması

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sakarya Şeyhi Kendini Mehdi ve Hz.İsa İlan Etti (1638)

Asıl ismi Ahmet olan Sakarya Şeyhi diye anılan bir kişi kendisini 8 Haziran 1638 tarihinde mehdi ilan ederek özellikle Eskişehir civarlarında halktan haraç toplamaya başladı. Etrafına topladığı adamları ile dehşet saçmaya başladı hatta üzerine gelen Anadolu Beylerbeyi başarısız oldu. Ancak tuzağa düşürülerek ele geçirildi ve idam edilerek bu fitneye son verildi.

Avusturya Ordusu Yergöğü Zaferi İle Bozguna Uğratıldı (1790)

Rusçuk yakınlarında ki Yergöğü Kalesi Prens Koburg komutasında ki Avusturya ordusu tarafından kuşatıldı. Kaleyi savunan Çavuşzade Abdullah Paşa Avusturya ordusunu 8 Haziran 1790 tarihinde yenilgiye uğrattı. Avusturya ordusu arkasında 5000 ölü ve 1000 civarında da esir bırakarak bölgeden çekildi. Osmanlı ordusu başta silah olmak üzere bir çok ganimet ele geçirdi.

Mısır Valilerine Hidiv Ünvanı Verildi (1867)

Mehmet Ali paşa isyanı sonrasında Mısır yarı bağımsız bir eyalet haline gelmişti. Diğer eyaletlerden farklı olarak Mısır valiliğinin babadan oğla geçmesi kabul edilmişti. Mısır valilerine 8 Haziran 1867 tarihinden itibaren hidiv ünvanı verildi. Hidiv Osmanlı Devletinde’ki bütün rütbelerden yüksek ve sadrazama denk bir rütbe sayılmıştı.

İngiltere Kralı İle Rus Çarı Osmanlı Devletini Parçalama Konusunda Anlaştılar (1907)

İngiltere Kralı VII.Edward ile Rus Çarı II.Nikola Estonya’nın başkenti Reval’de 8-9 Haziran 1907 tarihinde bir araya geldiler. Görüşmenin konusu Makedonya ve Boğazlar konusu idi. Bu görüşmede İngiltere ile Rusya’nın Osmanlı Devletini parçalama ve bölüşme konusunda anlaştıkları düşüncesi hasıl oldu. Bunun sonucunda İttihatçılar ülkeyi kurtarabileceklerini iddia ederek meşrutiyeti ilan ettirme yönünde ki çalışmalarına hız verdiler. Bu çalışmalar sonunda 1908 yılında II.Meşrutiyet ilan edildi. Ancak devletin dağılmasına herhangi bir çözüm getirilemediği gibi dağılma süreci hızlandı.

Mısır Ateşkesi Kabul Etmek Zorunda Kaldı (1967)

Altı Gün savaşları sonunda İsrail karşısında Mısır ağır bir yenilgi aldı. Sina yarımadasını kaybetti dahası Süveyş Kanalının doğu yakası tamamen İsrail’in eline geçti. Mısır 8 Haziran 1967 tarihinde İsrail ile ateşkesi kabul ederek kanalın tamamen İsrail’in eline geçmesini engelledi. İsrail tüm gücüyle Suriye’nin elinde bulunan stratejik Golan tepelerine yüklenmeye başladı. Çünkü Golan tepelerini elinde bulunduran Suriye buradan İsrail yerleşim alanlarına ciddi hasarlar veriyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1632. IV. Murat, yeniçerilere karşı ‘’baskı’’ dönemini başlattı.

1933. Halk Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

1941. Müttefikler, Suriye ve Lübnan’a çıkarma yaptı. İngiltere, Suriye’yi işgal etti.

1949. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson’ın da bulunduğu Holywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940’ların sonuyla 1950’ler boyunca ABD’yi saracak olan antikomünist histeri başladı.

1949. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kuruldu.

1951. Türkiye’de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesi’nde yapıldı.

1952. Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye’ye geldi.

1958. İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda, Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı ‘’Ya Taksim, Ya Ölüm’’ mitingi yapıldı.

1973. İspanya’yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Lois Bianco’yu devlet başkanlığına atadı.

1973. Altın Portakal sinema ödüllerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan kazandı.

1973. İstanbul Boğaz Köprüsü’nde, taşıtla geçiş denemesi yapıldı.

1975. Kıbrıs’taki referandumda, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.

1985. Atatürk’ün manevi evlatlarından tarih araştırmacısı Afet İnan öldü.

1987. İstanbul’da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

2003. ‘’Türk Shindler’i’’ diye anılan Selahattin Ülküman öldü