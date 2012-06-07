Tarihte bugün: Osmanlı'ya karşı İngiliz Rus anlaşması

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Sakarya Şeyhi Kendini Mehdi ve Hz.İsa İlan Etti (1638)
Asıl ismi Ahmet olan Sakarya Şeyhi diye anılan bir kişi kendisini 8 Haziran 1638 tarihinde mehdi ilan ederek özellikle Eskişehir civarlarında halktan haraç toplamaya başladı. Etrafına topladığı adamları ile dehşet saçmaya başladı hatta üzerine gelen Anadolu Beylerbeyi başarısız oldu. Ancak tuzağa düşürülerek ele geçirildi ve idam edilerek bu fitneye son verildi.
Avusturya Ordusu Yergöğü Zaferi İle Bozguna Uğratıldı (1790)
Rusçuk yakınlarında ki Yergöğü Kalesi Prens Koburg komutasında ki Avusturya ordusu tarafından kuşatıldı. Kaleyi savunan Çavuşzade Abdullah Paşa Avusturya ordusunu 8 Haziran 1790 tarihinde yenilgiye uğrattı. Avusturya ordusu arkasında 5000 ölü ve 1000 civarında da esir bırakarak bölgeden çekildi. Osmanlı ordusu başta silah olmak üzere bir çok ganimet ele geçirdi.
Mısır Valilerine Hidiv Ünvanı Verildi (1867)
Mehmet Ali paşa isyanı sonrasında Mısır yarı bağımsız bir eyalet haline gelmişti. Diğer eyaletlerden farklı olarak Mısır valiliğinin babadan oğla geçmesi kabul edilmişti. Mısır valilerine 8 Haziran 1867 tarihinden itibaren hidiv ünvanı verildi. Hidiv Osmanlı Devletinde’ki bütün rütbelerden yüksek ve sadrazama denk bir rütbe sayılmıştı.
İngiltere Kralı İle Rus Çarı Osmanlı Devletini Parçalama Konusunda Anlaştılar (1907)
İngiltere Kralı VII.Edward ile Rus Çarı II.Nikola Estonya’nın başkenti Reval’de 8-9 Haziran 1907 tarihinde bir araya geldiler. Görüşmenin konusu Makedonya ve Boğazlar konusu idi. Bu görüşmede İngiltere ile Rusya’nın Osmanlı Devletini parçalama ve bölüşme konusunda anlaştıkları düşüncesi hasıl oldu. Bunun sonucunda İttihatçılar ülkeyi kurtarabileceklerini iddia ederek meşrutiyeti ilan ettirme yönünde ki çalışmalarına hız verdiler. Bu çalışmalar sonunda 1908 yılında II.Meşrutiyet ilan edildi. Ancak devletin dağılmasına herhangi bir çözüm getirilemediği gibi dağılma süreci hızlandı.
Mısır Ateşkesi Kabul Etmek Zorunda Kaldı (1967)
Altı Gün savaşları sonunda İsrail karşısında Mısır ağır bir yenilgi aldı. Sina yarımadasını kaybetti dahası Süveyş Kanalının doğu yakası tamamen İsrail’in eline geçti. Mısır 8 Haziran 1967 tarihinde İsrail ile ateşkesi kabul ederek kanalın tamamen İsrail’in eline geçmesini engelledi. İsrail tüm gücüyle Suriye’nin elinde bulunan stratejik Golan tepelerine yüklenmeye başladı. Çünkü Golan tepelerini elinde bulunduran Suriye buradan İsrail yerleşim alanlarına ciddi hasarlar veriyordu.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1632. IV. Murat, yeniçerilere karşı ‘’baskı’’ dönemini başlattı.
1933. Halk Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
1941. Müttefikler, Suriye ve Lübnan’a çıkarma yaptı. İngiltere, Suriye’yi işgal etti.
1949. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson’ın da bulunduğu Holywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940’ların sonuyla 1950’ler boyunca ABD’yi saracak olan antikomünist histeri başladı.
1949. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kuruldu.
1951. Türkiye’de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesi’nde yapıldı.
1952. Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye’ye geldi.
1958. İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda, Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı ‘’Ya Taksim, Ya Ölüm’’ mitingi yapıldı.
1973. İspanya’yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Lois Bianco’yu devlet başkanlığına atadı.
1973. Altın Portakal sinema ödüllerini Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan kazandı.
1973. İstanbul Boğaz Köprüsü’nde, taşıtla geçiş denemesi yapıldı.
1975. Kıbrıs’taki referandumda, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.
1985. Atatürk’ün manevi evlatlarından tarih araştırmacısı Afet İnan öldü.
1987. İstanbul’da deniz otobüsü seferlerine başlandı.
2003. ‘’Türk Shindler’i’’ diye anılan Selahattin Ülküman öldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türk dünyasının ilk cumhuriyeti kurulması, Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması, Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından istifa ettirilmesi, Uluslararası Af Örgütünün kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 27 Mayıs askeri darbesi, Japonların Rusların Baltık donanmasını yok etmesi, Elmalılı Hamdi Yazır’ın vefatı, Gün Sazak suikasti var…
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.