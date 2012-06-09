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Günün Haberleri
04:13, 09 Haziran 2017 Cuma
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:52, 09 Haziran 2017 Cuma

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Tarihte bugün: Hz.Ebubekir İlk İslam Halifesi seçildi
Tarihte bugün: Hz.Ebubekir İlk İslam Halifesi seçildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Hz.Ebubekir İlk İslam Halifesi seçildi (632)

Hz.Muhammed(sav)’in ölümü Müslümanları büyük bir şaşkınlığa sürüklemişti. Bu duruma Hz. Ebu Bekir müdahale ederek şaşkınlığı giderdi. Müslümanlar İslam Devleti’nin başsız kalmaması için hemen bir halife seçilmesini kararlaştırdılar. Hz. Ömer’in önerisi ile Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesine karar verildi. Bu kararın ertesi günü Mescid-i Nebi’de 9 Haziran 632 tarihinde Hz. Ebu Bekir Müslümanlara yönelik bir hutbe okudu. Bu hutbenin arkasından Müslümanlar ona biat ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Ahmet Camii İbadete Açıldı (1617)

Sultan I.Ahmet’in isteği ile Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapımına 8 eylül 1609’da başlandı. Bitiğinde İstanbul’un en gösterişli camilerinden biri olan Sultan Ahmet Camii Avrupa’da Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. I.Ahmet minareleri altın kaplatmak istemiş fakat bütçe yeterli gelmeyince mimar güya altını altı gibi anlamış ve bu yüzden cami altı minareli yapılmıştır. Sultan I.Ahmet saygısızlık olmaması için Kabe’ye yedinci minareyi yaptırmıştır. Yapımı tamamlanan Sultan Ahmet Camii 9 Haziran 1617 tarihinde ibadete açıldı.  Külliyeye ait diğer binalar 1620 yılında tamamlanmıştır.

Viyana Kongresinde Avrupa Yeniden Yapılandırıldı (1815)

 Fransız ihtilalinin etkileri ve Napolyon savaşları Avrupa’nın düzenini alt üst etmişti. Napolyon’u yenen koalisyon devletlerinin temsilcileri Avrupa’yı yeniden şekillendirmek için Viyana’da bir araya geldiler. Viyana Kongresinin etkin devletleri İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya idi. Napolyon’un sürgünden kurtulup tekrara Fransa’nın başına geçtiğini haber alan bu devletler kendi aralarında daha önce yapmış oldukları antlaşmaları birleştirerek 9 Haziran 1815 tarihinde Viyana Kongresi Kararları haline getirdiler. Bu kararlar ile Avrupa yeniden yapılandırılmıştı.

Büyük Devletlerin Baskısı İle Lübnan Yönetiminde Yeni Düzenleme Yapıldı (1861)

İngiltere ve Fransa Suriye’de nüfuz çekişmesine girdiler. Fransızlar Hırıstiyan Marunileri desteklerken İngilizler Dürzilerin tarafını tercih etti. Dürziler ve Maruniler arasında oluşan çekişmede Osmanlı Devletini suçlayan Avrupa Devletleri bölgede yeni düzenleme istediler. Sonunda 9 Haziran 1861 tarihinde Lübnan Nizamnamesi yayınlandı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin Lübnan hakimiyetine darbe indirmiştir.

Gazeteci Suikastı Zincirine Yeni Bir Halka Daha Eklendi 'Ahmet Samim' Öldürüldü (1910)

İttihat Ve Terakkicilerin muhaliflere hiç tahammülü yoktu özelliklede gazetecilere. Sada-i Milliyet gazetesinin genç yazarı Ahmet Samim İttihatçılara yönelttiği eleştirilerin bedelini 9 Haziran 1910 tarihinde Beyoğlu’nda hayatı ile ödedi. Ahmet Samim’den bir gün önce gazeteci Hasan Fehmi iki gün sonra ise yine gazeteci Zeki Bey aynı şekilde öldürüldüler. Cinayetin İttihatçıların ünlü tetikçisi Yakup Cemil olarak düşünülürken yıllar sonra İzmir suikasti davasında asılan eski Ankara valisi Abdülkadir olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ermeni Teröristlerin Saldırısına Uğradı (1977)

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Taha Carım büyükelçilik önünde iki Ermeni teröristin silahlı saldırısı sonucu 9 Haziran 1977 tarihinde hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1798. Fransızlar, Malta adasını zaptetti.

1870. İngiliz yazar Charles Dickens öldü.

1928. Avusturyalı pilot Charles Kingsford Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus’u aştı.

1934. Carl Barks’ın çizdiği ‘’Vakvak amca’’ (Donald Duck), ilk kez bir çizgi filmde yer aldı. Barks, 1935’te Walt Disney’e katıldı.

1942. Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda’nın projeleri birinci oldu.

1942. Şarap üretimi serbest bırakıldı.

1947. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’ne üye oldu.

1950. ‘’Ece’’ ajandalarının sahibi Mehmet Sadık Kağıtcı İstanbul’da öldü.

1959. ABD donanmasının nükleer denizaltısı George Washington, suya indirildi.

1962. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan telefon hattı açıldı.

1967. İzmir Çiğli Havaalanı, sivil hava ulaşımına açıldı.

1979. ‘’Çocuk Yılı’’ dolayısıyla düzenlenen ‘’Uluslararası Tahta At Çocuk Şenlikleri’’, Çanakkale ve Truva’da başladı.

1985. Yönetmenliğini Ali Özgentürk’ün yaptığı At filmi, Tokyo Film Şenliği’nde büyük ödülü iki filmle paylaştı.

1991. SHP’nin ev sahipliğinde yapılan Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı, İstanbul’da başladı.

1998. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 5. Zirvesi, Kazakistan’da yapıldı.

1999. Yugoslavya ve NATO, Kosova’da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran’da resmen sona erdirdi.

2000. Ulusal Deprem Konseyi kuruldu



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