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Günün Haberleri
01:58, 10 Haziran 2017 Cumartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:43, 10 Haziran 2017 Cumartesi

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Tarihte bugün: SSCB, ABD’den İsrail’i durdurmasını istedi
Tarihte bugün: SSCB, ABD’den İsrail’i durdurmasını istedi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

SSCB, ABD’den İsrail’i Durdurmasını İstedi (1967)

Arap-İsrail savaşında İsrail önce Mısır ve arkasından da Ürdün’ü yenmişti. Şimdi tüm gücüyle Suriye üzerine yüklenmişti. Golan tepelerini alan İsrail Suriye içlerine doğru ilerlemeye başladı. Bu duruma daha fazla sessiz kalmayan SSCB, 10 Haziran 1967 tarihinde ABD’den İsrail’i durdurmasını aksi halde her şekilde müdahale edebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine Şam’a 40 mil mesafede İsrail birlikleri ilerlemelerini durdurdular. SSCB’nin bu müdahalesi ile Altı Gün savaşları İsrail’in galibiyeti ile sona erdi. Ancak bu savaşta sadece Arapların değil SSCB’nin de prestiji sarsılmıştı. Çünkü Arap ordularının kullandığı Rus yapımı silahların yetersizliği de açıkça görülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Alman İmparatoru Frederik Barbaros Silifke Çayında Boğuldu (1190)

III.Haçlı Seferinin öncülerinden Alman İmparatoru Frederik Barbaros Anadolu üzerinden Kudüs’e geçmeyi denedi. II.Kılıçarslan komutasında ki Anadolu Selçuklu ordusu çok kalabalık olan bu orduyu durdurmayı başaramadı. Alman İmparatoru Akdeniz kıyılarına ulaştı. Ancak Silifke çayını geçmek isterken zırhlarının ağırlığı nedeniyle 10 Haziran 1190 tarihinde boğularak öldü. http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=208031

Türk Asıllı İran Şahı Nadir Şah Öldürüldü (1747)

Oğuzların Avşar boyundan olan Nadir Şah zamanında İran sınırları Hindistan’da İndus nehrine kadar uzanmıştı. Aynı zamanda Şii ve Sünni dünyasını birleştirmek için aradaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışmış hatta Caferiliği beşinci Sünni mezhep olarak kabulünü istemiştir. Nadir Şah Fethadabat şehrinde uğradığı bir suikast sonucu 10 Haziran 1747 tarihinde hayatını kaybetti.

Türk Dostu Fransız Yazar Piyer Loti Öldü (1923)

Türk dostu olarak bilinen Fransız yazar Piyer Loti 10 Haziran 1923 tarihinde öldü. Gezmeyi seven Piyer Loti iki kez İstanbul’a gelmiş ve uzun süre İstanbul’da kalmıştır. Türkiye’de yazdığı ünlü romanı Aziyade’dir. Piyer Loti özellikle İstanbul’un Hasköy, Divanyolu ve Eyüp sırtlarını mekan olarak kullanmış ve eserlerini buralarda meydana getirmiştir.

Türkiye İle Yunanistan Arasında İlişkiler Düzelmeye Başladı (1930)

Türkiye ile Yunanistan nüfus değişimi konusunda Lozan’da anlaşmışlardı. Ancak daha sonra Yunanistan’ın İstanbul’da daha fazla Rum bırakmaya yönelik çabaları anlaşmazlık çıkmasına neden oldu. Bu arada İtalya’nın Akdeniz ve Balkan politikaları Türkiye ile Yunanistan’ı birbirine yakınlaştırdı. Sonunda iki devlet 10 Haziran 1930’da imzaladıkları antlaşma ile aralarında ki değişim sorunlarını çözdüler. Bu olaydan sonra Türk-Yunan ilişkileri yeni ve samimi bir ortama taşındı.

SSCB, ABD’den İsrail’i Durdurmasını İstedi (1967)

Arap-İsrail savaşında İsrail önce Mısır ve arkasından da Ürdün’ü yenmişti. Şimdi tüm gücüyle Suriye üzerine yüklenmişti. Golan tepelerini alan İsrail Suriye içlerine doğru ilerlemeye başladı. Bu duruma daha fazla sessiz kalmayan SSCB, 10 Haziran 1967 tarihinde ABD’den İsrail’i durdurmasını aksi halde her şekilde müdahale edebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine Şam’a 40 mil mesafede İsrail birlikleri ilerlemelerini durdurdular. SSCB’nin bu müdahalesi ile Altı Gün savaşları İsrail’in galibiyeti ile sona erdi. Ancak bu savaşta sadece Arapların değil SSCB’nin de prestiji sarsılmıştı. Çünkü Arap ordularının kullandığı Rus yapımı silahların yetersizliği de açıkça görülmüştü.

Dünyaca Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Vefat Etti (2008)

Dünyaca tanınan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 10 Haziran 2008 tarihinde tedavi için gittiği Almanya’da vefat etti. Sıkıntılı bir çocukluk devresi geçirmiş veterinerlik ve tarım üzerine eğitim almıştır. Daha sonra edebiyat enstitüsünde eğitim almıştır. Pravda gazetesinde başlayan yazarlık hayatı sırasında önemli eserlere imza attı. En çok tanınan eserlerinden biri ‘’Gün olur asra bedel’’ adlı yapıtıdır. Yazar aynı zamanda elçilik gibi görevler dede bulunmuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1909. Telsizle ilk ‘’S.O.S’’ sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1916. Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Araplar’ın eline geçti.

1930. Türkiye ile Yunanistan arasında, ‘’Ahali Mübadelesi Antlaşması’’ imzalandı.

1930. Jandarma Kanunu, TBMM’de kabul edildi.

1934. İran Şahı Pehlevi, Türkiye’yi ziyaret amacıyla Gürbulak’ta Türk sınırına geldi ve törenle karşılandı.

1935. Mülkiye Mektebi’nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940. Mussolini, Hitler’in yandaşı olarak II. Dünya Savaşı’na girdi.

1946. İtalya’da krallık sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.

1946. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1949. Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM’de kabul edilen yasayla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür, Muhsin Ertuğrul oldu.

1960. Celal Bayar ve Adnan Menderes, yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldü.

1966. İlk Meclis’te Antalya Milletvekili, ilk basın yayın ve enformasyon genel müdürlerinden, maarif vekili, şair ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, 81 yaşında öldü.

1987. Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından hizmete açıldı.

1990. Teröristler, Şırnak’ın Çevrimli köyüne düzenledikleri saldırıda 26 vatandaşı öldürdüler.

1993. Dünya Sinemalar Günü, Türkiye’de ilk kez kutlandı.

2000. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz’da oğlu Beşşar Esad getirildi.

2001. Kuzey İrlanda’nın Başkenti Belfast’ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası’nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.



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