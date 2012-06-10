Güncelleme: 00:01, 11 Haziran 2017 Pazar

Tarihte bugün: ABD 'inziva politikası'ndan vazgeçti

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

ABD Dünya Siyasetine Aktif Olarak Katılma Kararı Aldı (1948)

SSCB’nin izlediği yayılmacı politika ABD’yi endişelendirmişti. Bunun sonunda Senatör Vanderberg’in önerisinin 11 Haziran 1948 tarihinde kongrede kabul edilmesiyle ABD dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı aldı. ABD bu kararla birlikte 1823 tarihinden beri izlediği Monreo Doktrini yani inziva politikasından resmen vazgeçmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kanuni Sultan Süleyman İran Seferine Çıktı (1534)

Şah İsmail’in yerine geçen oğlu Şah Tahmasb Osmanlı Devleti’nin batı yönünde ki mücadelelerini fırsat bilip sınırda bazı rahatsız edici davranışlarda bulunmuştu. Kanuni Sultan Süleyman ülkesinin doğu sınırlarını tam anlamıyla güvenlik altına almak için 11 Haziran 1534 tarihinde İran Seferi’ne çıktı. Bu sefer sonunda Bağdat hiçbir direniş olmadan kolayca alındı. Şah Tahmasb babasının hatasına düşmedi ve Osmanlı Ordusunun karşısına çıkmadı.

Kızılay’ın Temeli Atıldı (1868)

Osmanlı Devleti zamanında 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla bugünkü Kızılay’ın temeli atılmıştır. 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve 1947 yılında da Kızılay adını almıştır.

Sırp Kralı ve Kraliçesi Saklandıkları Dolapta Öldürüldü (1903)

Sırbistan Kralı I.Aleksander ile eşi kraliçe Draga 11 Haziran 1903 tarihinde sarayı basan Albay Mashin komutasında ki askerler tarafından saklandıkları dolapta kurşun yağmuruna tutuldular. Kral ve kraliçe bu olay sırasında aldıkları çok sayıda kurşun yarası ile hayatlarını kaybettiler.

Mahmut Şevket Paşa Öldürüldü (1913)

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 11 Haziran 1913 tarihinde Beyazıt meydanında makam otosu içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusunun komutanıydı. II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynayanlardan birisi idi. Bab-ı Ali baskınından sonra sadrazam olmuştur. Mahmut Şevket Paşa’nın ölümü ile yerine Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nı torunu Said Halim Paşa sadrazam yapılmıştır.

Merkez Bankasının Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1930)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran 1930 tarihinde Merkez Bankasının kuruluş kanununu kabul etti. Kabul edilen kanun ile hükümetin denetiminde olan hisse oranı %15 ile Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların ve şirketlerin toplam payını ise %10 ile sınırlamıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1919. Mustafa Kemal, kendisini İstanbul’a geri çağıran Vahdettin’e geri dönmeyeceğini bildirdi.

1933. Cumhuriyetin ilanının 10’uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.

1937. Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1960. 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1967. İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş, BM’nin araya girmesiyle sona erdirildi.

1968. Ankara Hukuk Fakültesi, üniversite öğrencilerince işgal edildi.

1970. Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.

1997. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

1999. Bakanlar Kurulu 13 Mayıs 1999 tarihinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

2001. 5 Aralık 1791 yılında 35 yaşındayken ölen dahi besteci Mozart'ın ölüm nedeni olarak Trişinoz hastalığı gösterildi.

2004. Elvan Abeylegesse, Golden League yarışmasında Norveç'in Bergen kentinde koştuğu 5000 metre yarışındaki 14:24.68'lik derecesiyle 7 yıldır kırılamayan 5000 metre Dünya rekorunu kırdı ve Dünya rekoru kıran ilk Türk atlet oldu.