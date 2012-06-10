Tarihte bugün: ABD 'inziva politikası'ndan vazgeçti

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
ABD Dünya Siyasetine Aktif Olarak Katılma Kararı Aldı (1948)
SSCB’nin izlediği yayılmacı politika ABD’yi endişelendirmişti. Bunun sonunda Senatör Vanderberg’in önerisinin 11 Haziran 1948 tarihinde kongrede kabul edilmesiyle ABD dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı aldı. ABD bu kararla birlikte 1823 tarihinden beri izlediği Monreo Doktrini yani inziva politikasından resmen vazgeçmiş oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Kanuni Sultan Süleyman İran Seferine Çıktı (1534)
Şah İsmail’in yerine geçen oğlu Şah Tahmasb Osmanlı Devleti’nin batı yönünde ki mücadelelerini fırsat bilip sınırda bazı rahatsız edici davranışlarda bulunmuştu. Kanuni Sultan Süleyman ülkesinin doğu sınırlarını tam anlamıyla güvenlik altına almak için 11 Haziran 1534 tarihinde İran Seferi’ne çıktı. Bu sefer sonunda Bağdat hiçbir direniş olmadan kolayca alındı. Şah Tahmasb babasının hatasına düşmedi ve Osmanlı Ordusunun karşısına çıkmadı.
Kızılay’ın Temeli Atıldı (1868)
Osmanlı Devleti zamanında 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla bugünkü Kızılay’ın temeli atılmıştır. 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve 1947 yılında da Kızılay adını almıştır.
Sırp Kralı ve Kraliçesi Saklandıkları Dolapta Öldürüldü (1903)
Sırbistan Kralı I.Aleksander ile eşi kraliçe Draga 11 Haziran 1903 tarihinde sarayı basan Albay Mashin komutasında ki askerler tarafından saklandıkları dolapta kurşun yağmuruna tutuldular. Kral ve kraliçe bu olay sırasında aldıkları çok sayıda kurşun yarası ile hayatlarını kaybettiler.
Mahmut Şevket Paşa Öldürüldü (1913)
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 11 Haziran 1913 tarihinde Beyazıt meydanında makam otosu içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusunun komutanıydı. II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynayanlardan birisi idi. Bab-ı Ali baskınından sonra sadrazam olmuştur. Mahmut Şevket Paşa’nın ölümü ile yerine Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nı torunu Said Halim Paşa sadrazam yapılmıştır.
Merkez Bankasının Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1930)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran 1930 tarihinde Merkez Bankasının kuruluş kanununu kabul etti. Kabul edilen kanun ile hükümetin denetiminde olan hisse oranı %15 ile Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların ve şirketlerin toplam payını ise %10 ile sınırlamıştı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1919. Mustafa Kemal, kendisini İstanbul’a geri çağıran Vahdettin’e geri dönmeyeceğini bildirdi.
1933. Cumhuriyetin ilanının 10’uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.
1937. Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.
1960. 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.
1967. İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş, BM’nin araya girmesiyle sona erdirildi.
1968. Ankara Hukuk Fakültesi, üniversite öğrencilerince işgal edildi.
1970. Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.
1997. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.
1999. Bakanlar Kurulu 13 Mayıs 1999 tarihinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
2001. 5 Aralık 1791 yılında 35 yaşındayken ölen dahi besteci Mozart'ın ölüm nedeni olarak Trişinoz hastalığı gösterildi.
2004. Elvan Abeylegesse, Golden League yarışmasında Norveç'in Bergen kentinde koştuğu 5000 metre yarışındaki 14:24.68'lik derecesiyle 7 yıldır kırılamayan 5000 metre Dünya rekorunu kırdı ve Dünya rekoru kıran ilk Türk atlet oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülaziz’e darbe yapılması, Fransız Azize Jeanne d'Arc’ın İngilizler tarafından idamı, İstanbul’un ilk belediye başkanı Hızır Bey’in görevine başlaması, SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinden vazgeçmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’un fethedilmesi, Hz. Osman’ın şehadeti, III.Selim’in tahttan indirilmesi, Gözaltına alınan eski içişleri bakanının intiharı var…