Güncelleme: 00:10, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: 68 Olayları patladı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

68 Olayları Patlak Verdi (1968)

Deniz Gezmiş önderliğinde ki bir kısım Marksist-Leninist görüşlü öğrenciler 12 Haziran 1968 tarihinde İstanbul Üniversitesini işgal ettiler. Bu olaydan sonra bu tür işgal, isyan ve boykot eylemleri giderek yaygınlaşmaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devletine Katıldı ‘’Anadolu Türk Birliği Sağlandı’’ (1515)

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı dönüşü Dulkadiroğulları Beyliği’ni de 12 Haziran 1515 tarihinde Osmanlı topraklarına kattı. Böylece son beyliğinde katılımı ile Anadolu Türk Birliği gerçekleşmiş oldu. Yavuz Sultan Selim annesi Dukdiroğulları beyinin kızı idi. Dulkadiroğulları toprakları Dulkadir eyaleti yapıldı ve ilk beylerbeyliğine Dulkadir Beyliği hanedanından Dulkadiroğlu Ali Paşa atandı.

İşgalci Yunan Kralı Konstantin İzmir’e Geldi (1921)

Yunanlıların II.İnönü Savaşını da kaybetmeleri üzerine Yunan Kralı ve hükümeti bu konuda daha büyük hazırlıklara giriştiler. Hatta Yunan Kralı Konstantin ve Başbakan Venizelos büyük saldırı öncesi 12 Haziran 1921 tarihinde İzmir’e geldiler. Yunan Kralı Konstantin İzmir’de Yunan Kuvvetlerine şu emri verdi: ‘’Askerler! Vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Elen ülküsü için çarpışıyoruz. İleri!’’

Heybeli Ada Senatoryumu Açıldı (1924)

Mustafa Kemal’in emriyle 12 Haziran 1924 tarihinde Türkiye’nin ilk verem hastanesi olma özelliği taşıyan Heybeli Ada Senatoryumu hizmete girdi. İsviçre’de ki bir senatoryum örnek alınarak yapılan hastanede başlangıçta 16 yatak bulunuyordu. O dönemlerde ilaç tedavisi mümkün olmadığı için hastalar temiz hava ve bol gıda ile iyileştirilmeye çalışılıyordu.

CHP Grubunda Dörtlü Takrir Verildi (1945)

CHP milletvekilleri Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından 12 Haziran 1945 tarihinde CHP parti grubuna dörtlü takrir adıyla bilinen önerge verildi. Bu önergenin konusu kanunlarda ve parti tüzüklerinde ki antidemokratik hükümlerin çıkarılması, seçimlerin serbestçe yapılması ve meclisin hükümeti denetlemesi gibi konularda yenilikler yapılması isteniyordu.

68 Olayları Patlak Verdi (1968)

Deniz Gezmiş önderliğinde ki bir kısım Marksist-Leninist görüşlü öğrenciler 12 Haziran 1968 tarihinde İstanbul Üniversitesini işgal ettiler. Bu olaydan sonra bu tür işgal, isyan ve boykot eylemleri giderek yaygınlaşmaya başladı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1826. Yeniçeri ocağının yerine Eşkinci askeri teşkilatının kurulmasına başlandı.

1898. Filipinler, Emilio Aguinaldo önderliğinde bağımsızlığını ilan etti.

1919. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan Amasya’ya geçti.

1925. İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.

1932. Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye’yi ziyaret etti.

1940. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlığında toplanan hükümet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.

1957. Kırşehir yeniden il yapıldı.

1958. Ankara’da Kıbrıs için yapılan mitinge, yüz elli binden fazla kişi katıldı.

1966. Keban Barajı’nın temeli atıldı.

1967. Sovyetler Birliği, uzay aracı ‘’Venera 4’’ü Venüs gezegenine yolladı.

1970. İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, üniversiteler için özel polis birlikleri kurulacağını söyledi.

1975. Mustafa Kemal Paşa ile 29 Ocak 1923’te evlenen ve Ağustos 1925’e kadar evli kalan Latife Hanım (Uşaklıgil) öldü.

1984. Urfa’nın adı ‘’Şanlıurfa’’ olarak değiştirildi.

1984. Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.

1988. Ankara’da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgar ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı.

1989. Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçen Türkler’in sayısının 12 bini aştığı açıklandı.

1990 . Rusya Federasyonu resmen bağımsızlığını ilan etti.

2000 . Türkiye'nin ilk uzay kampı Uzay Kampı Türkiye açıldı.

2004 . Yeni Zelanda'da bir evin tepsine düşen 1,3 kg ağırlığında kondrit tipinden bir gök taşı evde büyük hasara yol açtı, ama can kaybına neden olmadı.

2009 . İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

2011 . Türkiye'de 2011 TBMM Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.