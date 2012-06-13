Güncelleme: 00:10, 13 Haziran 2017 Salı

Tarihte bugün: Cemil Meriç vefat etti

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Cemil Meriç Vefat Etti (1987)

Ünlü yazar ve fikir adamı Cemil Meriç 13 Haziran 1987 tarihinde vefat etti. Bir çok gazete vergi de yazarlık yapmış, Fransızcadan bazı eserler tercüme etmiş, özellikle tenkit yazarı olarak da edebiyat alanında meşhur olmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan I.Kılıçarslan Habur Nehrinde Boğuldu (1107)

Sultan I.Kılıçarslan babası Süleyman Şah gibi hakimiyet alanını Suriye’ye doğru genişletme hatasında bulundu. Burada Büyük Selçuklu kumandanlarından Emir Çavlı ile karşılaşan I.Kılıçarslan hakimiyet savaşını kaybedince atıyla birlikte Habur ırmağından geçmek isterken 13 Haziran 1107 tarihinde boğularak hayatını kaybetti. Savaş sırasında onu koruyan zırhlar bu kez ölümüne neden oldu.

Çin’de Sömürgecilere Karşı Büyük Bir Halk İsyanı "Boxer Ayaklanması"’ Çıktı (1900)

Emperyalizmin kıskacı altında ezilen Çin halkı yabancılara karşı örgütlenmeye başladı. Boxer adında ki bu örgütlerden birisi 13 Haziran 1900 tarihinde Şantung’da ayaklanmayı başlattılar. Avrupalı Devletler bu ayaklanma karşısında birleştiler ve yine Çinlilerden oluşan büyük bir ordu ile isyanı bastırdılar. İsyan sırasında oluşan maddi zarar ve giderlerini Çin Devletine ödettirdiler.

İtalya’da Cumhuriyet İlan edildi (1946)

İtalya’da yapılan referandum sonrası halkın büyük çoğunluğu karalı istemedi ve cumhuriyetten yana oy kullandı. Bunun üzerine İtalya Kralı II.Umberto İtalya’dan ayrıldı ve İtalya’da 13 Haziran 1946 tarihinde cumhuriyet ilan edildi.

Silistre Müdafaası Kazanıldı (1854)

Silistre Bulgaristan’da Tuna nehri kıyısında yer alan tarihi bir şehirdir. I.Murat zamanında 1388 tarihinde Osmanlı hakimiyetine girmişti. Osmanlı-Rus harbi sırasında 1854 tarihinde Rus orduları tarafından kuşatıldı. Rus başkumandanı General Gorçakof’un yaralanması ile 13 Haziran 1854 tarihinde Ruslar Silistre kuşatmasını kaldırdılar. Silistre 1878 yılında kaybedilecektir.

İnönü Johnson’un Mektubuna Cevap Verdi (1964)

Kıbrıs olayları nedeniyle Türkiye garantörlük hakkı kapsamında Kıbrıs’a müdahale kararı almıştı. Fakat 5 Haziran 1964 tarihinde Başkan Jonhson Başbakan İnönü’ye ağır ifadeler ile dolu bir tehdit mektubu gönderdi. Bu mektup Türkiye-ABD ilişkilerini derinden sarstı. Sol akımları güçlendirdi. Başbakan İsmet İnönü bu mektuba 13 Haziran 1964 tarihinde yumuşak bir ifade ile cevap verdi. http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=167514

Cemil Meriç Vefat Etti (1987)

Ünlü yazar ve fikir adamı Cemil Meriç 13 Haziran 1987 tarihinde vefat etti. Bir çok gazete vergi de yazarlık yapmış, Fransızcadan bazı eserler tercüme etmiş, özellikle tenkit yazarı olarak da edebiyat alanında meşhur olmuştur.

Necdet Menzir CHP’yi Kızdırdı (1995)

İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in, 13 Haziran 1995 tarihinde Şehit Polis’in Cenazesinde konuşmasında İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu’na yönelik sözleri CHP’de büyük tepkiye neden oldu. CHP, koalisyon hükümetini kitleyerek Menzir görevden alınana kadar hiç bir karara imza atmayacağını açıkladı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1381.Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar Londra’yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.

1550.Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Camii’nin temeli atıldı.

1859.Erzurum’daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.

1878.Berlin Kongresi toplandı.

1921.Mustafa Kemal, Ankara’ya gelen Fransa temsilcisi Franklin Bouillion ile görüştü.

1928.Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

1952. Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.

1961.Federal Almanya’ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziranda trenle yola çıktı.

1965.Besteci, müzikbilimci Refik Fersan 72 yaşında İstanbul’da öldü.

1971.Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı.

1991.Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.

1993. Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı’na Tansu Çiller getirildi.

1993.Kim Campell, Kanada’nın ilk kadın başbakanı seçildi.

1996.Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II Kent Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

2000. Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminden İtalya’da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye’ye iade edildi.

2002. Afganistan’da geleneksel meclis Loya Jirga toplanarak, geçici hükümet başkanı olarak Hamid Karzai’yi seçti.

2009 . İran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ülkede protesto gösterileri başladı.