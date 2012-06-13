Tarihte bugün: Cemil Meriç vefat etti

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Cemil Meriç Vefat Etti (1987)
Ünlü yazar ve fikir adamı Cemil Meriç 13 Haziran 1987 tarihinde vefat etti. Bir çok gazete vergi de yazarlık yapmış, Fransızcadan bazı eserler tercüme etmiş, özellikle tenkit yazarı olarak da edebiyat alanında meşhur olmuştur.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Sultan I.Kılıçarslan Habur Nehrinde Boğuldu (1107)
Sultan I.Kılıçarslan babası Süleyman Şah gibi hakimiyet alanını Suriye’ye doğru genişletme hatasında bulundu. Burada Büyük Selçuklu kumandanlarından Emir Çavlı ile karşılaşan I.Kılıçarslan hakimiyet savaşını kaybedince atıyla birlikte Habur ırmağından geçmek isterken 13 Haziran 1107 tarihinde boğularak hayatını kaybetti. Savaş sırasında onu koruyan zırhlar bu kez ölümüne neden oldu.
Çin’de Sömürgecilere Karşı Büyük Bir Halk İsyanı "Boxer Ayaklanması"’ Çıktı (1900)
Emperyalizmin kıskacı altında ezilen Çin halkı yabancılara karşı örgütlenmeye başladı. Boxer adında ki bu örgütlerden birisi 13 Haziran 1900 tarihinde Şantung’da ayaklanmayı başlattılar. Avrupalı Devletler bu ayaklanma karşısında birleştiler ve yine Çinlilerden oluşan büyük bir ordu ile isyanı bastırdılar. İsyan sırasında oluşan maddi zarar ve giderlerini Çin Devletine ödettirdiler.
İtalya’da Cumhuriyet İlan edildi (1946)
İtalya’da yapılan referandum sonrası halkın büyük çoğunluğu karalı istemedi ve cumhuriyetten yana oy kullandı. Bunun üzerine İtalya Kralı II.Umberto İtalya’dan ayrıldı ve İtalya’da 13 Haziran 1946 tarihinde cumhuriyet ilan edildi.
Silistre Müdafaası Kazanıldı (1854)
Silistre Bulgaristan’da Tuna nehri kıyısında yer alan tarihi bir şehirdir. I.Murat zamanında 1388 tarihinde Osmanlı hakimiyetine girmişti. Osmanlı-Rus harbi sırasında 1854 tarihinde Rus orduları tarafından kuşatıldı. Rus başkumandanı General Gorçakof’un yaralanması ile 13 Haziran 1854 tarihinde Ruslar Silistre kuşatmasını kaldırdılar. Silistre 1878 yılında kaybedilecektir.
İnönü Johnson’un Mektubuna Cevap Verdi (1964)
Kıbrıs olayları nedeniyle Türkiye garantörlük hakkı kapsamında Kıbrıs’a müdahale kararı almıştı. Fakat 5 Haziran 1964 tarihinde Başkan Jonhson Başbakan İnönü’ye ağır ifadeler ile dolu bir tehdit mektubu gönderdi. Bu mektup Türkiye-ABD ilişkilerini derinden sarstı. Sol akımları güçlendirdi. Başbakan İsmet İnönü bu mektuba 13 Haziran 1964 tarihinde yumuşak bir ifade ile cevap verdi. http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=167514
Cemil Meriç Vefat Etti (1987)
Ünlü yazar ve fikir adamı Cemil Meriç 13 Haziran 1987 tarihinde vefat etti. Bir çok gazete vergi de yazarlık yapmış, Fransızcadan bazı eserler tercüme etmiş, özellikle tenkit yazarı olarak da edebiyat alanında meşhur olmuştur.
Necdet Menzir CHP’yi Kızdırdı (1995)
İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in, 13 Haziran 1995 tarihinde Şehit Polis’in Cenazesinde konuşmasında İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu’na yönelik sözleri CHP’de büyük tepkiye neden oldu. CHP, koalisyon hükümetini kitleyerek Menzir görevden alınana kadar hiç bir karara imza atmayacağını açıkladı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1381.Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar Londra’yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.
1550.Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Camii’nin temeli atıldı.
1859.Erzurum’daki şiddetli depremde, kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.
1878.Berlin Kongresi toplandı.
1921.Mustafa Kemal, Ankara’ya gelen Fransa temsilcisi Franklin Bouillion ile görüştü.
1928.Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.
1952. Fikir İşçileri Kanunu kabul edildi.
1961.Federal Almanya’ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 Haziranda trenle yola çıktı.
1965.Besteci, müzikbilimci Refik Fersan 72 yaşında İstanbul’da öldü.
1971.Kültür Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa Talat Halman atandı.
1991.Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.
1993. Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı’na Tansu Çiller getirildi.
1993.Kim Campell, Kanada’nın ilk kadın başbakanı seçildi.
1996.Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II Kent Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.
2000. Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminden İtalya’da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye’ye iade edildi.
2002. Afganistan’da geleneksel meclis Loya Jirga toplanarak, geçici hükümet başkanı olarak Hamid Karzai’yi seçti.
2009 . İran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Seçimi Mahmud Ahmedinejad kazandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ülkede protesto gösterileri başladı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ayasofya’da ilk Cuma namazı, Osmanlı donanmasının Kırım’a ulaşması, Türk Hava Kuvvetlerinin kurulması, Sürgüne gönderilecek olan 150’likler listesinin hazırlanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İsrail askerlerinin Mavi Marmara yardım gemisine saldırması, İstanbul Üniversitesinin kurulması, Açık oy gizli tasnif usulünün kaldırılması var…