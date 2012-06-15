Güncelleme: 01:12, 15 Haziran 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu (622)

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(sav)’in uygun görmesi ile Bilal-ı Habeşi tarafından yüksek bir evin üzerinden 15 Haziran 622 tarihinde ilk kez Ezan-ı Muhammedi sabah namazı için okundu. İlk minare bir süre sonra Mescid-i Nebevi’ye inşa olundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngiltere’de Kralın Yetkileri Kısıtlandı (1215)

Avrupa Tarihinde ilk kez 15 Haziran 1215 tarihinde aristokratlar tarafından Kral John’a Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Fermanı) adlı belge imzalattırıldı. Bu belge ile ilk kez kralın yetkileri kısıtlanıyordu. Bu yüzden Avrupa’da insan hakları konusunda ki ilk belge sayılmaktadır.

Yeniçeri Ocağı Kaldırıldı ‘’Vaka-i Hayriye’’ (1826)

II.Mahmut’un Avrupa usulünde ordu kurma girişimi üzerine yeniçeriler 15 Haziran 1826 tarihinde son kez ayaklandılar. Ancak bu defa başta Şeyhülislam olmak üzere padişahın yanında yer alıyordu. Ayrıca halk ve ordunun üst düzey subayları da yeniçeri isyancıların karşısında idi. Yeniçerilere karşı Sancak-ı Şerif çıkarılmıştı. İsyan başarıya ulaşmadı ve kanlı bir şekilde bastırıldı. Kapıkulu ocakları vaka-i Hayriye denen bu olay sonunda tamamen tasfiye edildi

Çerkes Hasan Bakanlar Kurulunu Bastı (1876)

Sultan Abdülaziz’in kayınbiraderi Kolağası Çerkez Hasan 15 Haziran 1876 tarihi gecesi Mithat Paşa’nın konağında toplantı halinde bulunan vekiller Meclisini bastı. Abdülaziz’in intikamını almak isteyen Çerkez Hasan baskın sırasında Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Dış İşleri Bakanı Raşit Paşa’yı öldürdü. Olay sonrasında yaralı olarak yakalandı ve idama mahkum edilerek iki gün sonra idam edildi.

Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Açıldı (1927)

Dr.Mazhar Osman Usman’ın öncülüğünde Türkiye’nin en büyük akıl ve ruh sağlığı hastanesi olan Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi b15 Haziran 1927 tarihinde açıldı. Daha önce bu görevi Toptaşı Bimarhanesi yerine getiriyordu.

Belediye Otobüsü Denize Uçtu (1978)

İstanbul’da şehir hatlarında çalışan Taksim-Sarıyer belediye otobüsü Tarabya önlerinde 15 Haziran 1978 tarihinde denize uçtu. Denize gömülen otobüste bulunan 35 kişiden 30’u boğularak yaşamını yitirdi. Yolculardan 5 kişi ise yüzerek kurtulmayı başardı.

Başbakan Necmettin Erbakan Öncülüğünde D-8 Kuruldu (1997)

Gelişmekte olan 8 büyük İslam ülkesi aralarında sosyal ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için Başbakan Necmettin Erbakan öncülüğünde İstanbul’da 15 Haziran 1997 tarihinde D-8 ülkelerini kurdular. Bu ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’dir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1922. Hollanda’nın La Hey kentinde Adalet Divanı’nın ilk celsesi açıldı.

1942. Atatürk’ün Şişli’de oturduğu ev müze oldu.

1970. Sendikalar Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısını protesto eden işçiler, İstanbul ve Kocaeli’nde yürüyüş düzenlediler. ‘’15-16 Haziran olayları’’nda, 5 kişi öldü, 200’e yakın kişi yaralandı.

1992. Türkiye’nin ilk AIDS hastası Murteza Elgin öldü.

1994. Bosna-Hersek’te görev yapacak Türk Barış Gücü’nün ilk birliği Split’e gitti.

1999. Gazeteci-yazar Tahir Kutsi Makal öldü.

2000. İngiliz Edebiyatı profesörü Mina Urgan öldü