Tarihte bugün: Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu (622)
Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed(sav)’in uygun görmesi ile Bilal-ı Habeşi tarafından yüksek bir evin üzerinden 15 Haziran 622 tarihinde ilk kez Ezan-ı Muhammedi sabah namazı için okundu. İlk minare bir süre sonra Mescid-i Nebevi’ye inşa olundu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
İngiltere’de Kralın Yetkileri Kısıtlandı (1215)
Avrupa Tarihinde ilk kez 15 Haziran 1215 tarihinde aristokratlar tarafından Kral John’a Magna Carta Libertatum (Büyük Hürriyet Fermanı) adlı belge imzalattırıldı. Bu belge ile ilk kez kralın yetkileri kısıtlanıyordu. Bu yüzden Avrupa’da insan hakları konusunda ki ilk belge sayılmaktadır.
Yeniçeri Ocağı Kaldırıldı ‘’Vaka-i Hayriye’’ (1826)
II.Mahmut’un Avrupa usulünde ordu kurma girişimi üzerine yeniçeriler 15 Haziran 1826 tarihinde son kez ayaklandılar. Ancak bu defa başta Şeyhülislam olmak üzere padişahın yanında yer alıyordu. Ayrıca halk ve ordunun üst düzey subayları da yeniçeri isyancıların karşısında idi. Yeniçerilere karşı Sancak-ı Şerif çıkarılmıştı. İsyan başarıya ulaşmadı ve kanlı bir şekilde bastırıldı. Kapıkulu ocakları vaka-i Hayriye denen bu olay sonunda tamamen tasfiye edildi
Çerkes Hasan Bakanlar Kurulunu Bastı (1876)
Sultan Abdülaziz’in kayınbiraderi Kolağası Çerkez Hasan 15 Haziran 1876 tarihi gecesi Mithat Paşa’nın konağında toplantı halinde bulunan vekiller Meclisini bastı. Abdülaziz’in intikamını almak isteyen Çerkez Hasan baskın sırasında Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Dış İşleri Bakanı Raşit Paşa’yı öldürdü. Olay sonrasında yaralı olarak yakalandı ve idama mahkum edilerek iki gün sonra idam edildi.
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Açıldı (1927)
Dr.Mazhar Osman Usman’ın öncülüğünde Türkiye’nin en büyük akıl ve ruh sağlığı hastanesi olan Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi b15 Haziran 1927 tarihinde açıldı. Daha önce bu görevi Toptaşı Bimarhanesi yerine getiriyordu.
Belediye Otobüsü Denize Uçtu (1978)
İstanbul’da şehir hatlarında çalışan Taksim-Sarıyer belediye otobüsü Tarabya önlerinde 15 Haziran 1978 tarihinde denize uçtu. Denize gömülen otobüste bulunan 35 kişiden 30’u boğularak yaşamını yitirdi. Yolculardan 5 kişi ise yüzerek kurtulmayı başardı.
Başbakan Necmettin Erbakan Öncülüğünde D-8 Kuruldu (1997)
Gelişmekte olan 8 büyük İslam ülkesi aralarında sosyal ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için Başbakan Necmettin Erbakan öncülüğünde İstanbul’da 15 Haziran 1997 tarihinde D-8 ülkelerini kurdular. Bu ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’dir.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1922. Hollanda’nın La Hey kentinde Adalet Divanı’nın ilk celsesi açıldı.
1942. Atatürk’ün Şişli’de oturduğu ev müze oldu.
1970. Sendikalar Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısını protesto eden işçiler, İstanbul ve Kocaeli’nde yürüyüş düzenlediler. ‘’15-16 Haziran olayları’’nda, 5 kişi öldü, 200’e yakın kişi yaralandı.
1992. Türkiye’nin ilk AIDS hastası Murteza Elgin öldü.
1994. Bosna-Hersek’te görev yapacak Türk Barış Gücü’nün ilk birliği Split’e gitti.
1999. Gazeteci-yazar Tahir Kutsi Makal öldü.
2000. İngiliz Edebiyatı profesörü Mina Urgan öldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Filistin Kurtuluş Örgütünün Kudüs’te kurulması, Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’da Kefe limanını ele geçirmesi, Kraliçe II. Eizabeth’in Taç giymesi, Bulgaristan’ın Türkleri sınır dışı etmeye başlaması var…