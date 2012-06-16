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Günün Haberleri
03:06, 16 Haziran 2017 Cuma
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 16 Haziran 2017 Cuma

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Tarihte bugün: Türkçe ezan zulmüne son verildi
Tarihte bugün: Türkçe ezan zulmüne son verildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma var…

Dünya Bülteni - Tarih Servisi 

GÜNÜN OLAYI

18 Yıllık Türkçe Ezan Uygulamasına Son Verildi (1950)

İlk defa Yusuf Hikmet Bayur başkanlığındaki Millet Partisi ibadet özgürlüğünü savunmuştur. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 16 Haziran 1950’de çıkardığı bir kanunla Türkçe ezan okunmasını zorunlu kılan kanunu ortadan kaldırmıştır.   Böylece Müslüman Türk halkının 18 yıllık özlemi bitmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Rus Savaşı Başladı (1736)

Rusya Osmanlı-İran Savaşında Nadir Şah’ı destekledi. Ayrıca sık sık Lehistan’ın içişlerine karışıyor ve Lehistan’a canı istediği zaman asker sokuyordu. Bu rahatsızlıklar yetmiyormuş gibi Ruslar ani bir şekilde Azak kalesine saldırıp ele geçirdiler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 16 Haziran 1736 tarihinde Ruslara savaş ilan etti.

Fransızlar Cezayir’i Kuşattı (1827)

Fransız elçisi ile Fransa’nın borçlarının konuşulduğu görüşme esnasında Dayı Hüseyin Paşa sinirlerine hakim olamayarak Fransız konsolosu Pierre Deval’in yüzüne elindeki yelpaze ile vurdu. Bu olay Fransa ile Cezayir arasında ki ilişkileri iyice gerdi. Sonuçta Fransızlar 16 Haziran 1827’den itibaren Cezayir’e savaş ilan etti ve gönderilen donanma ile Cezayir şehri kuşatılmaya başlandı.

Osmanlı Hanedanının Bayan Üyelerine Yurda Dönüş İzni Verildi (1952)

TBMM’de 1924’te çıkarılan 431 sayılı kanunla sınır dışı edilen Osmanlı Hanedanı mensuplarının bazı şartlarla yurda girmelerini sağlayan 5958 sayılı kanun 16 Haziran 1952 tarihinde kabul edildi. Bu kanuna göre, Osmanlı Hanedanından sadece bayan üyelerinin 28 yıl aradan sonra yurda dönmesine izin verilmiş oldu.

Komünizmden Kurtulmak İsteyen Almanlar Doğu Berlin’de Ayaklandı (1953)

Ekonomik şartların her geçen gün kötüleştiği Doğu Almanya’da halk komünizmden kurtulmak istiyordu. Komünist Parti içerisinde anlaşmazlıkların çıkması ve Stalin’in ölümünü fırsat olarak kullanmak isteyen işçiler 16 Haziran 1953 tarihinde Doğu Berlin’de büyük bir ayaklanma çıkardılar. Şehirde bulunan iki SSCB tümeni tanklarla 17 Haziran 1953 tarihinde harekete geçerek halka ateş açtı ve aynı günün akşamı ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı.

Ünlü Edebiyatçı Peyami Safa Vefat Etti (1961)

Edebiyatçı ve roman yazarı Peyami Safa 16 Haziran 1961 tarihinde vefat etti. Psikolojik roman türü ile ön plana çıkmış olan Peyami Safa, Serveti-i Fünun şairlerinden İsmail Safa’nın oğludur. Düzenli bir eğitim görmekten çok, özel gayretiyle kendini yetiştirmiştir. Şimşek , Mahşer,Fatih-Harbiye, Din-İnkılap-İrtica ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi tanınmış birçok eser geride bırakmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

 1535. Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı.

 1903. Henry Ford, ‘’Ford Motor’’ fabrikasını kurdu.

 1934. İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti başladı.

 1952. Osmanlı hanedanının kadın üyelerinin Türkiye’ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi.

 1963. İlk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, ‘’Vostok VI’’ ile uzaya fırlatıldı. Tereşkova, 19 Haziran’da dünyaya döndü.

 1979. Türk sinemasının ünlü jönü Ayhan Işık, beyin kanaması sonucu 50 yaşında öldü.

 1983. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldu.

 1987. Türkiye’yi ziyaret eden İran Başbakanı Musavi’nin Anıtkabir’i ziyaret etmemesi tepkiyle karşılandı. Erdal İnönü, Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

 1992. Memur sendikaları yöneticilerinin, ‘’grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı’’ amacıyla düzenlediği İstanbul Ankara yürüyüşü başladı.

 1994. Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi’nin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5’i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi

 

 



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