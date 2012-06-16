Tarihte bugün: Türkçe ezan zulmüne son verildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
18 Yıllık Türkçe Ezan Uygulamasına Son Verildi (1950)
İlk defa Yusuf Hikmet Bayur başkanlığındaki Millet Partisi ibadet özgürlüğünü savunmuştur. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 16 Haziran 1950’de çıkardığı bir kanunla Türkçe ezan okunmasını zorunlu kılan kanunu ortadan kaldırmıştır. Böylece Müslüman Türk halkının 18 yıllık özlemi bitmiş oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Osmanlı Rus Savaşı Başladı (1736)
Rusya Osmanlı-İran Savaşında Nadir Şah’ı destekledi. Ayrıca sık sık Lehistan’ın içişlerine karışıyor ve Lehistan’a canı istediği zaman asker sokuyordu. Bu rahatsızlıklar yetmiyormuş gibi Ruslar ani bir şekilde Azak kalesine saldırıp ele geçirdiler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 16 Haziran 1736 tarihinde Ruslara savaş ilan etti.
Fransızlar Cezayir’i Kuşattı (1827)
Fransız elçisi ile Fransa’nın borçlarının konuşulduğu görüşme esnasında Dayı Hüseyin Paşa sinirlerine hakim olamayarak Fransız konsolosu Pierre Deval’in yüzüne elindeki yelpaze ile vurdu. Bu olay Fransa ile Cezayir arasında ki ilişkileri iyice gerdi. Sonuçta Fransızlar 16 Haziran 1827’den itibaren Cezayir’e savaş ilan etti ve gönderilen donanma ile Cezayir şehri kuşatılmaya başlandı.
Osmanlı Hanedanının Bayan Üyelerine Yurda Dönüş İzni Verildi (1952)
TBMM’de 1924’te çıkarılan 431 sayılı kanunla sınır dışı edilen Osmanlı Hanedanı mensuplarının bazı şartlarla yurda girmelerini sağlayan 5958 sayılı kanun 16 Haziran 1952 tarihinde kabul edildi. Bu kanuna göre, Osmanlı Hanedanından sadece bayan üyelerinin 28 yıl aradan sonra yurda dönmesine izin verilmiş oldu.
Komünizmden Kurtulmak İsteyen Almanlar Doğu Berlin’de Ayaklandı (1953)
Ekonomik şartların her geçen gün kötüleştiği Doğu Almanya’da halk komünizmden kurtulmak istiyordu. Komünist Parti içerisinde anlaşmazlıkların çıkması ve Stalin’in ölümünü fırsat olarak kullanmak isteyen işçiler 16 Haziran 1953 tarihinde Doğu Berlin’de büyük bir ayaklanma çıkardılar. Şehirde bulunan iki SSCB tümeni tanklarla 17 Haziran 1953 tarihinde harekete geçerek halka ateş açtı ve aynı günün akşamı ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı.
Ünlü Edebiyatçı Peyami Safa Vefat Etti (1961)
Edebiyatçı ve roman yazarı Peyami Safa 16 Haziran 1961 tarihinde vefat etti. Psikolojik roman türü ile ön plana çıkmış olan Peyami Safa, Serveti-i Fünun şairlerinden İsmail Safa’nın oğludur. Düzenli bir eğitim görmekten çok, özel gayretiyle kendini yetiştirmiştir. Şimşek , Mahşer,Fatih-Harbiye, Din-İnkılap-İrtica ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi tanınmış birçok eser geride bırakmıştır.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1535. Barbaros Hayrettin Paşa, Haçlı donanmasına karşı zafer kazandı.
1903. Henry Ford, ‘’Ford Motor’’ fabrikasını kurdu.
1934. İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti başladı.
1952. Osmanlı hanedanının kadın üyelerinin Türkiye’ye girebilmelerini öngören kanun kabul edildi.
1963. İlk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereşkova, ‘’Vostok VI’’ ile uzaya fırlatıldı. Tereşkova, 19 Haziran’da dünyaya döndü.
1979. Türk sinemasının ünlü jönü Ayhan Işık, beyin kanaması sonucu 50 yaşında öldü.
1983. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldu.
1987. Türkiye’yi ziyaret eden İran Başbakanı Musavi’nin Anıtkabir’i ziyaret etmemesi tepkiyle karşılandı. Erdal İnönü, Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.
1992. Memur sendikaları yöneticilerinin, ‘’grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı’’ amacıyla düzenlediği İstanbul Ankara yürüyüşü başladı.
1994. Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi’nin (DEP) kapatılmasına ve bu partinin üyesi olan 5’i cezaevindeki 13 milletvekilinin üyeliğinin sona ermesine karar verdi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Haçlıların Antakya’da bulunan bütün Türkleri şehit etmeleri, İlk muhalefet partisinin kapatılması, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması, Şair Nazım Hikmet’in Moskova’da ölümü, Ayetullah Humeyni’nin vefatı var…