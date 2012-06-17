Tarihte bugün: Ezan aslı gibi okunmaya başladı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Ezan Aslı Gibi Okunmaya Başladı (1950)
İlk defa Yusuf Hikmet Bayur başkanlığındaki Millet Partisi ibadet özgürlüğünü savunmuştur. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 16 Haziran 1950’de çıkardığı bir kanunla Türkçe ezan okunmasını zorunlu kılan kanunu ortadan kaldırmıştır. Böylece Müslüman Türk halkının 18 yıllık özlemi bitmiş oldu. Kanunun kabulünün ertesi günü yani 17 Haziran 1950 tarihinde ezan aslı gibi tekrar okunmaya başladı. Ayrıntılar için: (http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=144205&q=T%C3%BCrk%C3%A7e+Ezan+Ve+T%C3%BCrk%C3%A7e+%C4%B0badetin+K%C4%B1sa+Tarih%C3%A7esi )
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ünlü Türk Denizcisi Turgut Reis Şehit Düştü (1565)
Trablusgarp fatihi ünlü Türk denizcisi Turgut Reis Malta kuşatması sırasında 80 yaşlarında iken 17 Haziran 1565 tarihinde şehit düştü. Öldüğünde Trablusgarp Beylerbeyi olan Turgut Reis’in naaşı Trablus’taki kendi yaptırdığı camiin yanına defnedilmiştir. Ayrıntılar için: (http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=142288&q=turgut+reis )
Koçgiri İsyanı Sona Erdirildi (1921)
Başta Tunceli olmak üzere, Sivas ve Erzincan bölgelerini kapsayan Koçgiri isyanı ayaklanma liderlerinin 17 Haziran 1921 tarihinde teslim olmalarıyla sona erdirildi. Bölgede ki ayaklanmayı bastırmakla Sakallı Nurettin Paşa ve Giresunlu Topal Osman Ağa görevlendirilmişlerdi.
SSCB Tanklarla Berlin Ayaklanmasını Sona Erdirdi (1953)
Ekonomik şartların her geçen gün kötüleştiği Doğu Almanya’da halk komünizmden kurtulmak istiyordu. Komünist Parti içerisinde anlaşmazlıkların çıkması ve Stalin’in ölümünü fırsat olarak kullanmak isteyen işçiler 16 Haziran 1953 tarihinde Doğu Berlin’de büyük bir ayaklanma çıkardılar. Şehirde bulunan iki SSCB tümeni tanklarla 17 Haziran 1953 tarihinde harekete geçerek halka ateş açtı ve aynı günün akşamı ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı.
Macar Başbakanı İmre Nagy İdam Edildi (1958)
Macaristan halkı komünizme başkaldırmıştı. Başbakan İmre Nagy’de halkının sesine kulak vererek komünizmden ayrılma çabası içerisine girmişti. Hatta SSCB’ye eğer tanklarla girecek olurlarsa bizzat kendisinin çıplak elleri ile karşı çıkacağını söyleyerek meydan okumuştu. Ancak Ruslar onu dinlemediler ve Macar ayaklanmasını tanklarla ezdiler. Başbakan İmre Nagy ve Savunma Bakanı Pol Maleter SSCB ile görüşmeye gittiklerinde tutuklandılar.Çok sonraları SSCB yetkilileri İmre Nagy’nin 17 Haziran 1958 tarihinde hapishanede idam edildiklerini açıkladılar.
ABD Başkanı Nixon’un İstifası İle Sonuçlanan Watergate Olayı Ortaya Çıktı (1972)
ABD’nin başkenti Washington’da otel ve işhanı olarak kullanılan Watergate binasında bulunan muhalefet partisi Demokrat Parti’nin merkezine gizlice dinleme cihazı yerleştirmeye çalışan beş kişi 17 Haziran 1972 tarihinde yakalandılar. Bu olay başkan Nixon’a kadar uzanınca büyük bir skandal oldu ve sonuçta Nixon istifa etmek durumunda kaldı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
656- III. Halife Hazreti Osman vefat etti.
1924- Türk Milli Futbol Takımı, Helsinki’de Finlandiya ile yaptığı maçı 4-1 kazandı.
1926- Amelia Erhart, Atlantik Okyanusu’nu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu.
1932- Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye- Zincirlikuyu arasında yapıldı.
1950- ABD’de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı.
1951- Nazım Hikmet, Türkiye’den ayrıldı.
1951- Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya’yı Berlin Olimpiyat Stadı’nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren’e, ‘’Berlin panteri’’ denilmeye başlandı.
1964- Başbakan İsmet İnönü’ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
1967- Çin ilk hidrojen bombasını patlattı.
1972- ABD’de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı.
1974- Meclis eski başkanlarından Refik Koraltan, 85 yaşında İstanbul’da öldü.
1992- Yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.
1993- BM Barış Gücü, Somali’de Mogadişu’ya operasyon düzenledi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma ve Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sultan Abdülaziz’in katledilmesi, Anadolu’nun ilk büyük Türk hükümdarı Süleyman Şah’ın ölümü, Çin ordusunun göstericileri tanklar ile ezmesi var…