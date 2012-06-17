Güncelleme: 01:01, 17 Haziran 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Ezan aslı gibi okunmaya başladı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Ezan Aslı Gibi Okunmaya Başladı (1950)

İlk defa Yusuf Hikmet Bayur başkanlığındaki Millet Partisi ibadet özgürlüğünü savunmuştur. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 16 Haziran 1950’de çıkardığı bir kanunla Türkçe ezan okunmasını zorunlu kılan kanunu ortadan kaldırmıştır. Böylece Müslüman Türk halkının 18 yıllık özlemi bitmiş oldu. Kanunun kabulünün ertesi günü yani 17 Haziran 1950 tarihinde ezan aslı gibi tekrar okunmaya başladı. Ayrıntılar için: (http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=144205&q=T%C3%BCrk%C3%A7e+Ezan+Ve+T%C3%BCrk%C3%A7e+%C4%B0badetin+K%C4%B1sa+Tarih%C3%A7esi )

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü Türk Denizcisi Turgut Reis Şehit Düştü (1565)

Trablusgarp fatihi ünlü Türk denizcisi Turgut Reis Malta kuşatması sırasında 80 yaşlarında iken 17 Haziran 1565 tarihinde şehit düştü. Öldüğünde Trablusgarp Beylerbeyi olan Turgut Reis’in naaşı Trablus’taki kendi yaptırdığı camiin yanına defnedilmiştir. Ayrıntılar için: (http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=142288&q=turgut+reis )

Koçgiri İsyanı Sona Erdirildi (1921)

Başta Tunceli olmak üzere, Sivas ve Erzincan bölgelerini kapsayan Koçgiri isyanı ayaklanma liderlerinin 17 Haziran 1921 tarihinde teslim olmalarıyla sona erdirildi. Bölgede ki ayaklanmayı bastırmakla Sakallı Nurettin Paşa ve Giresunlu Topal Osman Ağa görevlendirilmişlerdi.

SSCB Tanklarla Berlin Ayaklanmasını Sona Erdirdi (1953)

Ekonomik şartların her geçen gün kötüleştiği Doğu Almanya’da halk komünizmden kurtulmak istiyordu. Komünist Parti içerisinde anlaşmazlıkların çıkması ve Stalin’in ölümünü fırsat olarak kullanmak isteyen işçiler 16 Haziran 1953 tarihinde Doğu Berlin’de büyük bir ayaklanma çıkardılar. Şehirde bulunan iki SSCB tümeni tanklarla 17 Haziran 1953 tarihinde harekete geçerek halka ateş açtı ve aynı günün akşamı ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı.

Macar Başbakanı İmre Nagy İdam Edildi (1958)

Macaristan halkı komünizme başkaldırmıştı. Başbakan İmre Nagy’de halkının sesine kulak vererek komünizmden ayrılma çabası içerisine girmişti. Hatta SSCB’ye eğer tanklarla girecek olurlarsa bizzat kendisinin çıplak elleri ile karşı çıkacağını söyleyerek meydan okumuştu. Ancak Ruslar onu dinlemediler ve Macar ayaklanmasını tanklarla ezdiler. Başbakan İmre Nagy ve Savunma Bakanı Pol Maleter SSCB ile görüşmeye gittiklerinde tutuklandılar.Çok sonraları SSCB yetkilileri İmre Nagy’nin 17 Haziran 1958 tarihinde hapishanede idam edildiklerini açıkladılar.

ABD Başkanı Nixon’un İstifası İle Sonuçlanan Watergate Olayı Ortaya Çıktı (1972)

ABD’nin başkenti Washington’da otel ve işhanı olarak kullanılan Watergate binasında bulunan muhalefet partisi Demokrat Parti’nin merkezine gizlice dinleme cihazı yerleştirmeye çalışan beş kişi 17 Haziran 1972 tarihinde yakalandılar. Bu olay başkan Nixon’a kadar uzanınca büyük bir skandal oldu ve sonuçta Nixon istifa etmek durumunda kaldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

656- III. Halife Hazreti Osman vefat etti.

1924- Türk Milli Futbol Takımı, Helsinki’de Finlandiya ile yaptığı maçı 4-1 kazandı.

1926- Amelia Erhart, Atlantik Okyanusu’nu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu.

1932- Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye- Zincirlikuyu arasında yapıldı.

1950- ABD’de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı.

1951- Nazım Hikmet, Türkiye’den ayrıldı.

1951- Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya’yı Berlin Olimpiyat Stadı’nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren’e, ‘’Berlin panteri’’ denilmeye başlandı.

1964- Başbakan İsmet İnönü’ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

1967- Çin ilk hidrojen bombasını patlattı.

1972- ABD’de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı.

1974- Meclis eski başkanlarından Refik Koraltan, 85 yaşında İstanbul’da öldü.

1992- Yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.

1993- BM Barış Gücü, Somali’de Mogadişu’ya operasyon düzenledi.