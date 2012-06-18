Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:10, 18 Haziran 2017 Pazar
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:06, 18 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Tarihte bugün: Refah-Yol Hükümeti, Demirel'e istifasını sundu
Tarihte bugün: Refah-Yol Hükümeti, Demirel'e istifasını sundu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…

Dünya Bülteni - Tarih Servisi 

GÜNÜN OLAYI

Başbakan Necmettin Erbakan Cumhurbaşkanına Hükümetin İstifasını Sundu (1997)

28 Şubat 1997 MGK toplantısı ile sıkıntılı bir döneme giren Refah-Yol Hükümeti  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın Refah Partisi hakkında  irtica gerekçesi ile kapatma davası açması ile daha bir stresli döneme girdi. Gerilimin iyice arttığı bir dönem de Başbakan Necmettin Erbakan koalisyon antlaşması gereğince başbakanlığı Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller’e devretmek amacıyla 18 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e hükümetin istifasını sundu. Ancak Süleyman Demirel beklenenin aksine hükümeti kurma görevini Tansu Çiller’e vermedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlı Ordusunun Başına Geçmek İsteyen Papa Yolda Öldü (1464)

Papa ve Venedik’in çabaları ile Fatih’e karşı bazı civar Türk-İslam Devletlerinin de içinde olduğu büyük bir koalisyon oluşturuldu. Koalisyon devletleri ile 1463 yılında başlayan savaşlar 1479 tarihinde Venedik’in pes etmesi ile tam 16 yıl sonra sona erdi. Bu koalisyonda büyük emeği olan Papa II. Pius Haçlı ordusunun başına geçmek için Roma’dan 18 Haziran 1464 tarihinde ayrıldıktan bir süre sonra  öldü.

Napolyon Waterloo’da Büyük Bir Yenilgiye Uğradı (1815)

Sürgün edildiği adadan kaçarak Paris’e gelerek tekrar imparator olan Napolyon büyük bir ordu hazırlayarak İngiltere ve Prusya ordularını birleşemeden ezmek için Belçika üzerinden harekete geçti. Ancak Waterloo’da İngilizler ile savaşırken Prusya ordularının yardıma gelmesi üzerine 18 Haziran 1815 tarihinde büyük bir yenilgi aldı ve Paris’e geri döndü.

İngiltere Almanya ile Antlaşma İmzaladı (1935)

Fransa’nın SSCB ile ittifak antlaşması imzalaması Almanya’yı kızdırdığı gibi İngiltere’nin de tepkisini çekti. Bu olay üzerine İngiltere Almanya ilişkilerinde bir yumuşama dönemi başladı. İngiltere Almanya’nın deniz silahlanmasını da frenlemek amacıyla 18 Haziran 1935 tarihinde Almanya ile antlaşma imzaladı.

İngiltere SSCB’ye Karşı Ortak Tutum İçin ABD’ye Başvurdu (1945)

SSCB’nin tehdit ve baskılarına maruz kalan Türkiye müttefiki İngiltere’den destek istedi. Bunun üzerine İngiliz hükümeti 18 Haziran 1945 tarihinde konuyu ABD hükümetine ileterek SSCB’ye karşı ortak bir tutum belirlenmesini istedi.

ABD İle SSCB Arasında SALT-II Antlaşması İmzalandı (1979)

ABD ile SSCB arasında süren silahsızlanma görüşmeleri 18 Haziran 1979 tarihinde Viyana’da iki ülkenin devlet başkanları tarafından imza altına alınarak antlaşmaya dönüştürüldü. Bu antlaşma özellikle nükleer silahları kapsıyordu.

Başbakan Turgut Özal’a Suikast Yapıldı (1988)

Ankara Atatürk Spor Salonunda 18 Haziran 1988 tarihinde Anavatan Partisi Büyük Kongresinde Başbakan Turgut Özal’a konuşması esnasında silahlı saldırı da bulunuldu. Saldırı sonucu elinden yaralanan Turgut Özal’ın suikast zanlısı Kartal Demirağ yakalandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1847- Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit’e sarayda konser verdi.

1922- Ziya Gökalp, Diyarbakır’da ‘’Küçük Mecmua’’yı çıkarmaya başladı.

1941- Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948- BM, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu’nu kabul etti.

1953- Mısır’da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle cumhuriyet ilan edildi.

1965- Gazeteci yazar Refik Halit Karay, 77 yaşında İstanbul’da öldü.

1974- Türkiye’de işadamları ilk kez İzmir’de yürüyüş yaptı.

1979- Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve ABD Başkanı Jimmy Carter, Viyana’da, Stratejik

1992- Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek ‘’Yeşil Kart’’ uygulaması, TBMM’de kabul edildi.

1993- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Bakü’yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

2000- Eski başbakan yardımcılarından ve Yeni Türkiye Partisi’nin kurucu genel başkanı Ekrem Alican, öldü.

 



İlgili Konular tarihte bugün Napolyon Waterloo’da yenilgiye uğradı İngiltere Almanya ile Antlaşma İmzaladı ABD İle SSCB Arasında SALT-II Antlaşması Başbakan Turgut Özal’a Suikast girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
Tarihte bugün Refah-Yol Hükümeti Demirel'e istifasını sundu
Tarihte bugün: Refah-Yol Hükümeti, Demirel'e istifasını sundu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…
Tarihte bugün Ezan aslı gibi okunmaya başladı
Tarihte bugün: Ezan aslı gibi okunmaya başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…
Tarihte bugün Türkçe ezan zulmüne son verildi
Tarihte bugün: Türkçe ezan zulmüne son verildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma ve Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatı var…
Tarihte bugün Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu
Tarihte bugün: Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihte bugün Fransızların Cezayir i işgali başladı
Tarihte bugün: Fransızların Cezayir’i işgali başladı

Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün Cemil Meriç vefat etti
Tarihte bugün: Cemil Meriç vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün 68 Olayları patladı
Tarihte bugün: 68 Olayları patladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün ABD 'inziva politikası'ndan vazgeçti
Tarihte bugün: ABD 'inziva politikası'ndan vazgeçti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün SSCB ABD den İsrail i durdurmasını istedi
Tarihte bugün: SSCB, ABD’den İsrail’i durdurmasını istedi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün Hz Ebubekir İlk İslam Halifesi seçildi
Tarihte bugün: Hz.Ebubekir İlk İslam Halifesi seçildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün Osmanlı'ya karşı İngiliz Rus anlaşması
Tarihte bugün: Osmanlı'ya karşı İngiliz Rus anlaşması

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarihte bugün Süleymaniye Camii ibadete açıldı
Tarihte bugün: Süleymaniye Camii ibadete açıldı

Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarihte bugün Kırım Osmanlı'ya katıldı
Tarihte bugün: Kırım Osmanlı'ya katıldı

Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
6 Gün savaşı Ortadoğu'da tüm dengeleri değiştirmişti
6 Gün savaşı, Ortadoğu'da tüm dengeleri değiştirmişti

5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.
Tarihte bugün Musul Irak'a bırakıldı
Tarihte bugün: Musul Irak'a bırakıldı

Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Musul'un Irak'a bırakılması, Marshall Planının açıklanması, İnönü'ye Johnson mektubunun gönderilmesi var...
Sultan Abdülaziz'in hal'i ve ölümü
Sultan Abdülaziz'in hal'i ve ölümü

2013 yılında esrarengiz bir şekilde yanan Galatasaray Üniversitesi binası Osmanlı döneminde Feriye (İkinci derece,yan) sarayları olarak adlandırılmaktaydı. Feriye Sarayları Osmanlı tarihine bir padişahının intihar ettiği/ katledildiği bir saray olarak tarihe geçmişti.

Haberler

Tarihte bugün: Ezan aslı gibi okunmaya başladı
Tarihte bugün Ezan aslı gibi okunmaya başladı

Tarihte bugün: Türkçe ezan zulmüne son verildi
Tarihte bugün Türkçe ezan zulmüne son verildi

Tarihte bugün: Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu
Tarihte bugün Ezan-ı Muhammedi İlk Kez Okundu

Tarihte bugün: Fransızların Cezayir’i işgali başladı
Tarihte bugün Fransızların Cezayir i işgali başladı

Tarihte bugün: Cemil Meriç vefat etti
Tarihte bugün Cemil Meriç vefat etti

Tarihte bugün: 68 Olayları patladı
Tarihte bugün 68 Olayları patladı

Tarihte bugün: ABD 'inziva politikası'ndan vazgeçti
Tarihte bugün ABD 'inziva politikası'ndan vazgeçti

Tarihte bugün: SSCB, ABD’den İsrail’i durdurmasını istedi
Tarihte bugün SSCB ABD den İsrail i durdurmasını istedi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 