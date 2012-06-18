Güncelleme: 00:06, 18 Haziran 2017 Pazar

Tarihte bugün: Refah-Yol Hükümeti, Demirel'e istifasını sundu

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Başbakan Necmettin Erbakan Cumhurbaşkanına Hükümetin İstifasını Sundu (1997)

28 Şubat 1997 MGK toplantısı ile sıkıntılı bir döneme giren Refah-Yol Hükümeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın Refah Partisi hakkında irtica gerekçesi ile kapatma davası açması ile daha bir stresli döneme girdi. Gerilimin iyice arttığı bir dönem de Başbakan Necmettin Erbakan koalisyon antlaşması gereğince başbakanlığı Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller’e devretmek amacıyla 18 Haziran 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e hükümetin istifasını sundu. Ancak Süleyman Demirel beklenenin aksine hükümeti kurma görevini Tansu Çiller’e vermedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlı Ordusunun Başına Geçmek İsteyen Papa Yolda Öldü (1464)

Papa ve Venedik’in çabaları ile Fatih’e karşı bazı civar Türk-İslam Devletlerinin de içinde olduğu büyük bir koalisyon oluşturuldu. Koalisyon devletleri ile 1463 yılında başlayan savaşlar 1479 tarihinde Venedik’in pes etmesi ile tam 16 yıl sonra sona erdi. Bu koalisyonda büyük emeği olan Papa II. Pius Haçlı ordusunun başına geçmek için Roma’dan 18 Haziran 1464 tarihinde ayrıldıktan bir süre sonra öldü.

Napolyon Waterloo’da Büyük Bir Yenilgiye Uğradı (1815)

Sürgün edildiği adadan kaçarak Paris’e gelerek tekrar imparator olan Napolyon büyük bir ordu hazırlayarak İngiltere ve Prusya ordularını birleşemeden ezmek için Belçika üzerinden harekete geçti. Ancak Waterloo’da İngilizler ile savaşırken Prusya ordularının yardıma gelmesi üzerine 18 Haziran 1815 tarihinde büyük bir yenilgi aldı ve Paris’e geri döndü.

İngiltere Almanya ile Antlaşma İmzaladı (1935)

Fransa’nın SSCB ile ittifak antlaşması imzalaması Almanya’yı kızdırdığı gibi İngiltere’nin de tepkisini çekti. Bu olay üzerine İngiltere Almanya ilişkilerinde bir yumuşama dönemi başladı. İngiltere Almanya’nın deniz silahlanmasını da frenlemek amacıyla 18 Haziran 1935 tarihinde Almanya ile antlaşma imzaladı.

İngiltere SSCB’ye Karşı Ortak Tutum İçin ABD’ye Başvurdu (1945)

SSCB’nin tehdit ve baskılarına maruz kalan Türkiye müttefiki İngiltere’den destek istedi. Bunun üzerine İngiliz hükümeti 18 Haziran 1945 tarihinde konuyu ABD hükümetine ileterek SSCB’ye karşı ortak bir tutum belirlenmesini istedi.

ABD İle SSCB Arasında SALT-II Antlaşması İmzalandı (1979)

ABD ile SSCB arasında süren silahsızlanma görüşmeleri 18 Haziran 1979 tarihinde Viyana’da iki ülkenin devlet başkanları tarafından imza altına alınarak antlaşmaya dönüştürüldü. Bu antlaşma özellikle nükleer silahları kapsıyordu.

Başbakan Turgut Özal’a Suikast Yapıldı (1988)

Ankara Atatürk Spor Salonunda 18 Haziran 1988 tarihinde Anavatan Partisi Büyük Kongresinde Başbakan Turgut Özal’a konuşması esnasında silahlı saldırı da bulunuldu. Saldırı sonucu elinden yaralanan Turgut Özal’ın suikast zanlısı Kartal Demirağ yakalandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1847- Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit’e sarayda konser verdi.

1922- Ziya Gökalp, Diyarbakır’da ‘’Küçük Mecmua’’yı çıkarmaya başladı.

1941- Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

1948- BM, Uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu’nu kabul etti.

1953- Mısır’da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle cumhuriyet ilan edildi.

1965- Gazeteci yazar Refik Halit Karay, 77 yaşında İstanbul’da öldü.

1974- Türkiye’de işadamları ilk kez İzmir’de yürüyüş yaptı.

1979- Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve ABD Başkanı Jimmy Carter, Viyana’da, Stratejik

1992- Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek ‘’Yeşil Kart’’ uygulaması, TBMM’de kabul edildi.

1993- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, Bakü’yü terk etti. Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.

2000- Eski başbakan yardımcılarından ve Yeni Türkiye Partisi’nin kurucu genel başkanı Ekrem Alican, öldü.