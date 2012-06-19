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Günün Haberleri
01:37, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 01:01, 19 Haziran 2017 Pazartesi

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Tarihte bugün: İznik Konsili toplandı
Tarihte bugün: İznik Konsili toplandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik Konsilinin toplanması, İznik’in Bizanslılara verilmesi, Şemdinli davasında ilk karar var…

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Mevcut İnciller Arasından seçim Yapmak İçin İznik Konsili Toplandı (325)

Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmişti. Ama ortada Hz. İsa’dan çok sonraları yazılmış çok sayıda birbirinden farklı İncil vardı. Bu sorunu çözmek isteyen İmparator Konstantin İznik’te 19 Haziran 325 tarihinde 300 kadar din adamından oluşan bir konsil toplanmasını sağladı. Konsül mevcut İncil’lerin sayısını dörde indirdi. Ayrıca farklı günlerde kutlanan Paskalya Bayramının tarihi yine burada kararlaştırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haçlıların Kuşattığı İznik Bizanslılara Teslim edildi (1097)

Sultan I.Kılıçarslan Malatya şehrini kuşatmakla meşgulken Haçlı orduları Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik’i kuşattı. I.Kılıçarslan bu olayı duyar duymaz geri geldi ancak İznik’e girebilmesi mümkün olmadı. Çünkü Haçlılar Türk ordusunun on katından daha fazla bir kuvvete sahiptiler. Bu durum karşısında Bizans ile antlaşma yapıldı ve şehir 19 Haziran 1097 tarihinde onlara teslim edildi. Anadolu Selçuklu Devleti yeni başkent olarak Konya’yı seçti.

Almanlar İle Barış Antlaşması İmzalandı (1547)

Kanuni Sultan Süleyman 1543 yılında çıktığı Alman Seferinde Avusturyalıların elinde ki Macarların iki kutsal kenti İstolni-Belgrat ve Estergon’u ele geçirmişti. Avusturyalılar için sürekli kayıp anlamına gelen çatışmalar 1545 yılına kadar devam etti. Çünkü her yıl birkaç kale kaybediyorlardı. Sonunda Almanların isteği ile 19 Haziran 1547 tarihinde bir barış antlaşması imzalandı. Kutsal Roma Germen Devleti’ne bağlı bir devlet olan Avusturya yıllık vergi vermeye devam edecekti.

Sebze Ve Meyve Fiyatlarına Devlet Kontrolü getirildi (1928)

Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını kontrol etmek için bir komisyon kurmuştu. Bu komisyon her yerde farklı satılan meyve sebze fiyatlarını kontrol için 19 Haziran 1928 tarihinde bir üst sınır tespit etti.

Casusluk İle Suçlanan Rosenberg Çifti İdam Edildi (1953)

ABD’de nükleer sırları çaldıkları gerekçesi ile yargılanıp idama mahkum edilen ethel ve Julius Rosenberg çifti 19 Haziran 1953 tarihinde bulundukları hapishanede idam edildiler. Başkan Eisenhower oluşan kamuoyu baskısına rağmen çifti affetmeyi reddetti.

Şemdinli Davasında İlk Karar (2006)

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 19 Haziran 2006 tarihinde görülen dava da, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 Kasım 2005'te meydana gelen patlamayla ilgili sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında, ''Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Dava temyiz aşamasından sonra Askeri Mahkemeye sevk edilmişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1862- ABD’de kölecilik yasaklandı.

1868- Mithat Paşa Emniyet Sandığı’nı kurdu.

1885- Hürriyet Heykeli, Fransa’dan New York’a getirildi.

1910- Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD’de kutlandı.

1910- Almanya’da ‘’Deutschland’’ adlı ilk Zeplin balonunun havalanışı başarılı oldu.

1926- Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı’na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: ‘’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’’

1934- İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası ‘’Özsoy’’u izlediler.

1973- Edebiyat tarihçisi, eleştirmen Tahir Alangu, 58 yaşında öldü.

1978- Çizgi bant ‘’Garfield’’, 21 gazetede birden yayımlanmaya başlandı.

1981- Eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan tarafından tutuklandı.

1992 - 12 Eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.



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