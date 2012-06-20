Tarihte bugün: I. Kosova Zaferi kazanıldı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
I.Kosova Zaferi Kazanıldı Sultan I.Murat Şehit Düştü (1389)
Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan uzaklaştırmak isteyen bölge devletleri Sırp Kralı Lazar komutasında büyük bir Haçlı ordusu oluşturdular. Sultan I.Murat iki oğlu ile birlikte 20 Haziran 1389 tarihinde Kosova’da Haçlı ordusunu karşıladı. Sekiz saat süren savaş sonunda Haçlı ordusu kumandan Lazar’da dahil imha edildi. Savaş meydanını gezen I.Murat yaralı bir Sırplı tarafından şehit edildi. Yıldırım Bayezit hükümdar oldu. Hiçbir şeyden habersiz düşman kovalayan kardeşi Şehzade Yakup dönüşünde veraset yasası gereği boğuldu. Ayrıca Türk bayrağının şehit kanları üzerinde bu savaşta ortaya çıktığı iddia edilir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Süleyman Şah Kurzahil’de Şeref’üd Devle’yi Yendi (1085)
Süleyman Şah’ın Antakya’yı alıp Suriye bölgesine inmesi bölge hakimlerini kızdırdı. Daha önce Antakya hakiminden cizye alan Selçuklu emirlerinden Şeref’üd Devle aynı cizyeyi İslami geleneğin dışına çıkarak Süleyman Şah’tan istedi. Bu durum savaşı kaçınılmaz hale getirdi. İki taraf Halep yakınlarında Kurzahil’de 20 Haziran 1085 tarihinde karşılaştı. Savaşı Emir Çubuk’un yardımıyla Süleyman Şah kazandı.
Sultan II. Murat İstanbul’u Kuşattı (1422)
Mustafa Çelebi isyanını sona erdiren Sultan II.Murat 20 Haziran 1422 tarihinde İstanbul’u kuşattı. Bu kuşatmaya Bizanslıların Mustafa Çelebi isyanına verdikleri destekti. Kuşatma hem karadan hem denizden yapılmıştı. Bizanslılar bu sefer 13 yaşındaki II.Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırttılar. Şehzade Mustafa isyanı üzerine kuşatma kaldırıldı.
Cem Sultan Ağabeyi II.Bayezit’e Yenildi (1481)
Fatih Sultan Mehmet’in ölümünün arkasından Şehzade Bayezit hükümdar olmuştu. Fakat onun hükümdarlığını Cem Sultan tanımadı. İki taraf arasında Bursa Yenişehir’de 20 Haziran 1481 tarihinde yapılan savaşı Cem Sultan kaybetti. Mücadelelerden sonuç alamayan Cem Sultam Mısır’a gitti. Tekrar Anadolu’ya döndü ancak yine başarısız olunca yurtdışına çıkmak isterken Rodos’ta başlayıp İtalya’da sonlanan esir bir hayatın içerisine düştü.
Kremlin İle Beyaz Saray Arasına Kırmızı Telefon Hattı Çekildi (1963)
ABD ile SSCB Küba Krizi nedeniyle nükleer savaşın eşiğinden dönmüşlerdi. Bu kriz çözümlendikten sonra iki devlet arasında böyle kriz zamanlarında yanlış anlamaların önüne geçmek için 20 Haziran 1963 tarihinde Beyaz Saray ile Kremlin arasında bir Kırmızı Telefon hattı kuruldu.
General Pervez Müşerref Pakistan Devlet Başkanı Oldu (2001)
General Pervez Müşerref 1999 yılında Pakistan’da darbe ile yönetimi ele geçirmişti. Bu olayın arkasından 20 Haziran 2001 tarihinde Pakistan Cumhurbaşkanlığını üstlendi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1759- Besteci Frederic Hendel öldü.
1837- Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.
1932- Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.
1933- İstanbul Üniversitesinde, İnkılap Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.
1938- 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. ‘’Dağ Başını Duman Almış’’ marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.
1963- İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayacak ‘’Manş Tüneli’’ projesi açıklandı.
1973- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının Cumhuriyet’in 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.
1976- İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş ‘’Devlet Başkanı’’ seçildi.
1982- ‘’Banker Kastelli’’ olarak tanınan Cevher Özden ve eşinin İsviçre’ye kaçtığı bildirildi.
1984- Viyana’da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.
1989- Şair, yazar Hasan İzzettin Dinamo, 80 yaşında öldü.
1990- Viyana’da açılacak ‘’Anadolu’nun Görkemi’’ adlı sergi için gönderilen 7500 yıllık ‘’Ana Tanrıça’’ heykeli çalındı.
1997- Ünlü şair Cahit Külebi, Ankara’da öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kosova Zaferinin kazanılması, Sultan I.Murat’ın şehadeti, Cem Sultan’ın yenilgisi, ABD-SSCB arasında Kırmızı Hat çekilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik Konsilinin toplanması, İznik’in Bizanslılara verilmesi, Şemdinli davasında ilk karar var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma ve Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz.Ebubekir'in ilk İslam Halifesi seçilmesi, Sultan Ahmet Camiinin ibadete açılması, Viyana Kongresinde Avrupa'nın yeniden yapılandırılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yergöğü zaferi kazanılması, İngiltere kralı ile Rus Çarının Osmanlı Devletini parçalama konusunda anlaşmaları var…
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Süleymaniye Camii'nin ibadete açılması, SSCB'nin boğazları istemesi, israil'in Irak'a saldırı düzenlemesi var...
Tarih de bugün gerçekleşen olaylar arasında Kırım Hanlığının Osmanlı Devletine katılması, II.Abdülhamit'in Çin'e gönderdiği nasihat heyetinin dönmesi, Müttefik güçlerin Almanya'ya Normandiya çıkarması yapması var...
5 Haziran günü akşamı olduğunda İsrail 16 Mısır havaalanını yerle bir etmişti. 280 Mısır uçağı, 52 Suriye uçağı, 20 Ürdün uçağı ve bir çok da Irak uçağı henüz yerdeyken tahrip edildi. İsrail bu ani baskınla Arap ülkelerinin bütün hava kuvvetlerini neredeyse yok etmiş oldu.