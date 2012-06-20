Güncelleme: 00:10, 20 Haziran 2017 Salı

Tarihte bugün: I. Kosova Zaferi kazanıldı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

I.Kosova Zaferi Kazanıldı Sultan I.Murat Şehit Düştü (1389)

Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan uzaklaştırmak isteyen bölge devletleri Sırp Kralı Lazar komutasında büyük bir Haçlı ordusu oluşturdular. Sultan I.Murat iki oğlu ile birlikte 20 Haziran 1389 tarihinde Kosova’da Haçlı ordusunu karşıladı. Sekiz saat süren savaş sonunda Haçlı ordusu kumandan Lazar’da dahil imha edildi. Savaş meydanını gezen I.Murat yaralı bir Sırplı tarafından şehit edildi. Yıldırım Bayezit hükümdar oldu. Hiçbir şeyden habersiz düşman kovalayan kardeşi Şehzade Yakup dönüşünde veraset yasası gereği boğuldu. Ayrıca Türk bayrağının şehit kanları üzerinde bu savaşta ortaya çıktığı iddia edilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Süleyman Şah Kurzahil’de Şeref’üd Devle’yi Yendi (1085)

Süleyman Şah’ın Antakya’yı alıp Suriye bölgesine inmesi bölge hakimlerini kızdırdı. Daha önce Antakya hakiminden cizye alan Selçuklu emirlerinden Şeref’üd Devle aynı cizyeyi İslami geleneğin dışına çıkarak Süleyman Şah’tan istedi. Bu durum savaşı kaçınılmaz hale getirdi. İki taraf Halep yakınlarında Kurzahil’de 20 Haziran 1085 tarihinde karşılaştı. Savaşı Emir Çubuk’un yardımıyla Süleyman Şah kazandı.

Sultan II. Murat İstanbul’u Kuşattı (1422)

Mustafa Çelebi isyanını sona erdiren Sultan II.Murat 20 Haziran 1422 tarihinde İstanbul’u kuşattı. Bu kuşatmaya Bizanslıların Mustafa Çelebi isyanına verdikleri destekti. Kuşatma hem karadan hem denizden yapılmıştı. Bizanslılar bu sefer 13 yaşındaki II.Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırttılar. Şehzade Mustafa isyanı üzerine kuşatma kaldırıldı.

Cem Sultan Ağabeyi II.Bayezit’e Yenildi (1481)

Fatih Sultan Mehmet’in ölümünün arkasından Şehzade Bayezit hükümdar olmuştu. Fakat onun hükümdarlığını Cem Sultan tanımadı. İki taraf arasında Bursa Yenişehir’de 20 Haziran 1481 tarihinde yapılan savaşı Cem Sultan kaybetti. Mücadelelerden sonuç alamayan Cem Sultam Mısır’a gitti. Tekrar Anadolu’ya döndü ancak yine başarısız olunca yurtdışına çıkmak isterken Rodos’ta başlayıp İtalya’da sonlanan esir bir hayatın içerisine düştü.

Kremlin İle Beyaz Saray Arasına Kırmızı Telefon Hattı Çekildi (1963)

ABD ile SSCB Küba Krizi nedeniyle nükleer savaşın eşiğinden dönmüşlerdi. Bu kriz çözümlendikten sonra iki devlet arasında böyle kriz zamanlarında yanlış anlamaların önüne geçmek için 20 Haziran 1963 tarihinde Beyaz Saray ile Kremlin arasında bir Kırmızı Telefon hattı kuruldu.

General Pervez Müşerref Pakistan Devlet Başkanı Oldu (2001)

General Pervez Müşerref 1999 yılında Pakistan’da darbe ile yönetimi ele geçirmişti. Bu olayın arkasından 20 Haziran 2001 tarihinde Pakistan Cumhurbaşkanlığını üstlendi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1759- Besteci Frederic Hendel öldü.

1837- Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.

1932- Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübüne 500 lira bağışladı.

1933- İstanbul Üniversitesinde, İnkılap Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

1938- 19 Mayıs, milli bayram günü oldu. ‘’Dağ Başını Duman Almış’’ marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

1963- İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayacak ‘’Manş Tüneli’’ projesi açıklandı.

1973- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının Cumhuriyet’in 50. Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1976- İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş ‘’Devlet Başkanı’’ seçildi.

1982- ‘’Banker Kastelli’’ olarak tanınan Cevher Özden ve eşinin İsviçre’ye kaçtığı bildirildi.

1984- Viyana’da Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

1989- Şair, yazar Hasan İzzettin Dinamo, 80 yaşında öldü.

1990- Viyana’da açılacak ‘’Anadolu’nun Görkemi’’ adlı sergi için gönderilen 7500 yıllık ‘’Ana Tanrıça’’ heykeli çalındı.

1997- Ünlü şair Cahit Külebi, Ankara’da öldü.