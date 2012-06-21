Güncelleme: 00:15, 21 Haziran 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: Ünlü İslam Bilgini İbn-i Sina vefat etti

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Ünlü İslam Bilgini İbn-i Sina Vefat Etti (1037)

Başta tıp olmak üzere bir çok alanda büyük çalışmalar yapan ünlü İslam bilgini İbn Sina 21 Haziran 1037 tarihinde Hemedan’da vefat etti. Sadece İslam dünyasının değil dünyanın da sayılı bilim adamlarından olan İbn Sina’nın El Kanun fi’t Tıp adlı eseri Avrupa üniversitelerinde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Abdülaziz Avrupa Seyahatine Çıktı (1867)

Sultan Abdülaziz 21 Haziran 1867 tarihinde 46 gün sürecek olan bir Avrupa seyahatine çıktı. Sultan Abdülaziz’in bu gezisi Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı. Osmanlı padişahları içerisinde ilk kez yurt dışı gezisine çıkan kişi olmuştur.

Ahmet Muhtar Paşa Rusları Halyaz’da Yendi (1877)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Ruslar Kafkasya bölgesinden Doğu anadolu’ya doğru saldırıya geçmişlerdi. Bu cephenin komutanı Ahmet Muhtar Paşa Kars’a doğru ilerlemekte olan General Tergukosef komutasında ki Rus ordusunu Halyaz Meydan Muharebesinde 21 Haziran 1877 tarihinde yenilgiye uğrattı.

Soyadı Kanunu Kabul Edildi (1934)

Türk vatandaşlarının öz adlarından başka, bir de soyadlarına sahip olmalarını öngören soyadı kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Bu kanun ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kendine yakışan bir soyadı alması kararlaştırıldı. Aynı yılın kasım ayında İsmet İnönü ve 12 arkadaşının imzaladığı kanun teklifiyle, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e de Atatürk soyadı verildi. Atatürk soyadının başka hiçbir kimseye verilmemesi kanunlaştırıldı.

Trakya İllerinde Yahudilere Karşı Şiddet Başladı (1934)

Trakya illerinde yaşayan Yahudi azınlığa karşı 21 Haziran 1934 tarihinde bir kısım halk tarafından şiddet olayları başlatıldı. İki hafta kadar süren bu olayalar sırasında Yahudilere ait işyeri ve evler yağmalandı. Yahudi vatandaşlar fiziksel saldırılara maruz kaldılar. Bunun sonucunda bu illerde yaşayan yaklaşık 15 bin Yahudi başka yerlere göç ettiler.

Başbakan İsmet İnönü Başkan Johnson’un Daveti Üzerine ABD’ye Gitti (1964)

Başbakan İsmet İnönü 21 Haziran 1964 tarihinde Başkan Johnson’un daveti üzerine ABD’ye gitti. Johnson’un Türkiye üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi silmek için bu gezi için İnönü’ye kendi uçağını tahsis etmesi dikkat çekiciydi.

Bülent Ecevit Taşlı Sopalı Saldırıya Uğradı (1975)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit Bolu’nun Gerede ilçesinde 21 Haziran 1975 tarihinde halka konuştuğu bir anda taşlı sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Bülent Ecevit yara almazken bazı kişiler yaralandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1633- Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı.

1908- Londra’da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1940- Mozart’ın ‘’Bastien ile Bastienne’’ı, Devlet Operası’nın verdiği ilk temsil oldu.

1946- Rize çay fabrikasının temeli atıldı.

1980- Şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında Ankara’da öldü.

1985- Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıp bilim adamları, Brezilya’da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele’ye ait olduğunu belirlediler.

1987- Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde teröristler, 14’ü çocuk olmak üzere 23 kişiyi katletti.

1990- İran’da meydana gelen depremde, 25 bin kişi öldü.