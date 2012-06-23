Güncelleme: 00:14, 23 Haziran 2017 Cuma

Tarihte bugün: Hz. Ali (r.a) Halife Seçildi

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Hz. Ali Halife Seçildi (656)

Hz. Ali (r.a.), Hz. Osman’ın ölümünden altı gün sonra 23 Haziran 656 tarihinde dördüncü halife olarak seçildi. Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’in amcası Ebu Talip’in oğlu ve aynı zamanda damadıdır. Peygamberimizin yanında büyüyen Hz.Ali cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Hz. Ali’nin halifelik dönemi iç karışıklıklar nedeniyle oldukça sıkıntılı geçmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Malta Kuşatmasında Saint Elmo Kalesi Alındı (1565)

Turgut Reis’in şehit düşmesi Malta kuşatmasını sonlandırmadı,aksine daha da şiddetlendirdi. Malta’nın önemli kalelerinden Saint Elmo kalesi 23 Haziran 1565 tarihinde 6000 şehit verilerek ele geçirildi. Bu olay üzerine Malta’yı savunan Saint Jean şövalyelerinin komutanı La Valette elinde bulunan 1000 kadar Müslüman esiri parça parça ettirdi.

Çerkez Ethem Çapanoğullarının elindeki Yozgat’a Girdi (1920)

Çapanoğlu isyanını bastırmakla görevlendirilen Çerkez Ethem kuvvetleri ile birlikte Yozgat’ı kuşattı ve 23 Haziran 1920 tarihinde isyancılar ile yapılan çatışmanın ardından Yozgat’a girildi. Çapanoğlu kardeşler çareyi kaçmakta buldular.

Türkiye İle Fransa Arasında Dostluk Antlaşması İmzalandı (1939)

Almanya’nın dünya barışını tehdit etmesi Türkiye’yi İngiltere ve Fransa’ya yakınlaştırdı. Fransa ile Hatay meselesinin de çözümlenmiş olması bu yakınlaşmayı kolaylaştırdı. Türkiye ile Fransa arasında 23 Haziran 1939 tarihinde bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzalandı. Ayrıca Hatay’ın Türkiye’ye katılması yönünde ki tüm pürüzler ortadan kaldırılmış oldu. Aynı gün Hatay Devleti Meclisi Türkiye’ye ye katılma kararı aldı ve Hatay Devletini feshetti.

Refah Faciası Yaşandı (1941)

Türkiye İngiltere’ye sipariş ettiği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Refah şilebi ile gerekli personeli Mersin’den Mısır’a oradan da İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkardı. Deniz Kuvvetlerine ait Refah şilebi 23 Haziran 1941 tarihinde kimliği meçhul bir torpil saldırısı ile battı. Gemide bulunan 28 kişi kurtulmayı başardı. Geriye kalan 15 subay, 16 hava öğrencisi, 48 deniz altı subayı, 63 denizci er ile 25 gemi mürettebatı olmak üzere toplam 167 kişi hayatını kaybetti. Refah Faciası ile ilgili olarak TBMM’de bir soruşturma açılmıştı.

Türkiye’nin İlk Kadın Dekanı Atandı (1954)

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına 23 Haziran 1954 tarihinde Prof.Dr.Nüzhet Gökdoğan’ın seçilmesi ile ilk defa bir kadın dekan oldu. Prof.Dr.Nüzhet Gökdoğan bugörevi iki yıl sürdürmüştür. Diğer bir özelliği ise Türkiye’nin ilk kadın gökbilimcisidir.

Doğru Yol Partisi Kuruldu (1983)

12 Eylül 1980 darbesinin arkasından kapatılan Adalet Partisi’nin mirasçısı iddiası ile 23 Haziran 1983 tarihinde kurulmuştur. İlk Genel Başkanı Ahmet Nusret Tuna’dır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1691- II. Sultan Süleyman öldü, yerine II. Ahmet padişah oldu.

1868- ABD’li mucit Latham C. Sholes, daktilonun patentini aldı.

1954- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Salih Omurtak öldü.

1954- Türkiye, ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya’ya yenilerek elendi.

1959- Besteci Fehmi Tokay, 70 yaşında öldü.

1960- Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, 63 yaşında öldü.

1996- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu öldü.

1996- HADEP Kongresi’nde Türk Bayrağı’nın indirilerek yerine PKK’yı temsil eden flama asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 Haziran’da tüm yurtta ‘’bayrak asma kampanyası’’ başlatıldı.

