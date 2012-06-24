Güncelleme: 01:15, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Osmanlı İngiltere’yi İspanyol istilasından kurtardı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

İspanyollara Karşı İngilizler Osmanlı’dan Yardım İstedi (1587)

İspanyollar karşısında çaresiz kalan İngilizler Osmanlı Padişahı III.Murat’tan yardım istemişlerdi. Bunun en önemli delili o zamanki mektuplaşmalardır. Bu mektuplardan birinde Kraliçe'nin askeri Danışmanı Sir Francis Walsingham'ın, 1588 başlarında İstanbul'daki İngiliz Elçisi William Harborne'a Osmanlı İmparatorluğu'nun İspanyolların yenilmez armadası olan donanmasını Doğu Akdeniz'de saldırılarla zayıf düşürmeye teşvik etmesini istiyordu. Yine Walsingham, 24 Haziran 1587 tarihli bu mektubunda İstanbul'daki İngiltere elçisi William Harborne’ndan padişahı İspanyollara karşı harekete geçirmek için elinden ne geliyorsa yapmasını ve İngilizlerin iyi insanlar olduğunu anlatmasını istiyordu. Bu istek üzerine harekete geçen Osmanlı Donanması akdeniz’de yaptığı tatbikat ile İspanyol donanmasının ikiye ayrılmasını sağlamış ve İngilizleri mutlak bir yenilgiden ve İspanyol hakimiyetinden kurtarmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devleti Girit’e Asker Çıkarmaya Başladı (1645)

İstanbul’dan İskenderiye’ye gitmekte olan bir Türk gemisinin Malta korsanlarınca yağmalanması ve ganimetlerin Venedik’in kontrolünde ki Girit adasında satılması Osmanlı Devletini Girit’i almaya sevk etti. Donanma-i Hümayun 24 Haziran 1645 tarihinde Girit adasına gelerek karaya kuşatma için asker yığmaya başladı.

Osmanlı Kuvvetleri Nizip’te Mehmet Ali Paşa Kuvvetlerine Yenildi (1839)

Kütahya Antlaşması ile Mehmet Ali Paşa isyanı durulmuştu. Ancak iki tarafta bu antlaşmadan memnun değildi. Sonunda olan oldu. Mehmet Ali Paşa’nın vermesi gereken vergiyi geciktirmesi üzerine iki taraf arasında tekrar savaş çıktı. Mısır üzerine gönderilen Osmanlı Kuvvetleri Nizip’te Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’ya yenildi. Bu mağlubiyet ölüm döşeğinde ki II.Mahmut’a söylenmedi.

Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının Kurulması Kararlaştırıldı (1917)

Kanal Harekatının başarısızlığa uğraması ve arkasından bazı Arapların İngilizlerle işbirliği yaparak isyan etmeleri üzerine İngilizler Filistin ve Suriye bölgesine doğru ilerleme başlamışlardı. Bunun üzerine Osmanlı ve Alman komuta heyeti Halep’te 24 Haziran 1917 tarihinde Enver Paşa’nın başkanlığında yaptığı toplantı neticesine Filistin, Suriye ve Irak’ı korumak için Yıldırım Orduları Grubunun kurulmasına karar verildi. İlk komutan olarakta Alman General Falkenhain atandı. Son komutan ise Mustafa Kemal olacaktır. Ancak bu ordu İngiliz kuvvetlerine göre her bakımdan çok yetersizdi. Mesela bölgede ki İngiliz kuvvetlerinin sayısı 200 bini bulurken buna karşılık Osmanlı kuvveti 40 bin civarında bulunuyordu.

İlk İşçi Kafilesi Batı Almanya’ya Gitmek Üzere Yola Çıktı (1961)

Batı Almanya’nın işçi ihtiyacı üzerine bazı firmalar bunu ranta dönüştürdüler. Bu durumu engellemek ve bir resmiyet kazandırmaya çalışan hükümet Batı Almanya ile bir işçi gönderme protokolü imzaladı. Bu protokolün arkasından ilk işçi kafilesi 24 Haziran 1961 tarihinde yola çıktı. Sonraki yıllarda da işçi gönderme işlemi kademeli olarak devam etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1854- Çarlık Rusyası ordularının, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

1859- İsviçreli işadamı Henri Dunant, İtalya’da Solferino savaşı sonrası uluslararası Kızılhaç’ı kurmaya karar verdi.

1936- Türk Basketbol Milli Takımı ilk maçını Yunanistan Milli Takımı ile yaptı, 49-12 galip geldi.

1947- Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi, nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez ‘’uçan daire’’ terimini kullanmaya başladı.

1958- Gazeteci yazar Hakkı Tarık Us, İstanbul’da öldü.

1982- 44 sanıklı Barış Derneği davası başladı.

1983- ABD uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak, ABD’nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile dünyaya döndü.

1989- Bulgaristan’ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması, Taksim Meydanı’nda düzenlenen ‘’Bulgaristan’ı Telin Mitingi’’nde protesto edildi.

1992- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

2000- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Güven Erkaya, kanser tedavisi gördüğü Kasımpaşa Deniz Hastanesinde öldü.

2001- Polonya’daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, Zihinsel Engelliler Milli Takımı şampiyon oldu.