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00:02, 25 Haziran 2017 Pazar
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:01, 25 Haziran 2017 Pazar

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Tarihte bugün: Kore Savaşı başladı
Tarihte bugün: Kore Savaşı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Silistre Zaferi,Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…

Dünya Bülteni - Tarih Servisi 

GÜNÜN OLAYI

Silistre Rus Generallerine Mezar Oldu(1854)

Bulgaristan’da Tuna nehri kıyısında stratejik öneme sahip bir şehri olan Silistre Ruslar tarafından büyük bir ordu ile kuşatılmıştı. Musa Paşa Silistre kalesini 10 bin askerle 80 bin Rus askerine karşı başarı ile savundu. Kuşatma esnasında başkomutan olan dört Rus generalinden üçü yaralanarak görevi bıraktılar, General Scilder ise öldü. Ayrıca 9 Rus generali ölürken 2 general ve mareşal ağır şekilde yaralandılar.

Sonunda Rus ordusu yenilgiyi kabul ederek arkasında 15 bin ölü bıraktı ve 25 Haziran 1854 tarihinde Silistre’den çekildi. Yaralı Rus askeri sayısı ise 25 bini buluyordu. Müşirlik rütbesi verilen kahraman Musa Paşa ise top mermisi isabeti sonucu şehit oldu. Namık Kemal Vatan Yahut Silistre piyesi ile bu olayı ebedileştirmiştir.

GÜNÜN KİŞİSİ

Okyanus Bilimci Kaptan Custeau Hayatını Kaybetti (1997)

Denizaltı dünyasını tüm dünya insanlarına tanıtan ünlü Fransız okyanus bilimcisi Kaptan Custeau 25 Haziran 1997 tarihinde vefat etti. Onun diğer bilim insanlarından en önemli farkı bütün çalışmalarını televizyon yolu ile insanlar ile paylaşmasıydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Napolyon Mısır’ı Geri Verdi (1802)

Fransızlar 1801 el Ariş ateşkes Antlaşması ile Mısır’dan çekilmişlerdi. Ancak bu konuda ki kesin antlaşma 25 Haziran 1802 tarihinde Paris’te yapılan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Napolyon Mısır’ı Osmanlı Devletine kesin olarak iade etmeyi kabul etti.

Kızılderili Koalisyonu General Custer’e Karşı Zafer Kazandı (1876)

ABD Kızılderililere karşı General Custer’i görevlendirdi. Genal Custer ve birliği Kızılderili kabile koalisyonu ile yaptığı Little Bighorn savaşında 25 Haziran 1876 tarihinde yenildi ve hayatını kaybetti.

Ruslar Zvin Muharebesini Kaybetti (1877)

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kafkasya’dan Doğu anadolu’ya sarkmaya çalışan Rus ordusuna karşı başarılı mücadelelerine bir yenisini daha ekledi. General Melikof komutasında ki Rus ordusunu 25 Haziran 1877 tarihinde Zvin Muharebesin de yenilgiye uğrattı.  Çar kardeşi Grandük Mihail’i Kafkas Kuvvetleri Başkomutanlığına atadı. Ruslar sürekli kuvvetlerini takviye ediyorlardı. Buna karşılık Ahmet Muhtar Paşa yardım alamıyordu. Kendi imkanları ile Rusları birkaç defa daha yendi ancak sonrasında geri çekilmek zorunda kaldı.

Kore Savaşı Başladı (1950)

İkinci Dünya Savaşı sonunda Kore 38.paralele esas alınarak ikiye ayrılmıştı. Kuzey Kore’nin komünist güçleri 25 Haziran 1950 tarihinde Güney Kore’yi işgale başladılar. Birleşmiş Milletler askeri müdahale kararı aldı. ABD öncülüğünde 15 ülke asker gönderirken beş ülkede para ve sağlık yardımı yapma kararı aldı. Askeri yardım gönderen ülkeler ABD, İngiltere, Türkiye, Y.Zelanda, Belçika, Filipinler, Kanada,Yunanistan, Lüksemburg, Habeşistan, Avustralya, Fransa, G.Afrika, Hollanda ve Kolombiya idi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1861- Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.

1903- Marie Curie, Paris Üniversitesi’ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1917- Türkiye’de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık’tı.

1925- Yunanistan’da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1963- Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı.

1971- Türkiye’de yapılan ilk firkateyn Berk, Gölcük’te denize indirildi.

1975- İmam hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.

1993- Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.

 



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