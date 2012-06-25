Tarihte bugün: Kore Savaşı başladı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Silistre Rus Generallerine Mezar Oldu(1854)
Bulgaristan’da Tuna nehri kıyısında stratejik öneme sahip bir şehri olan Silistre Ruslar tarafından büyük bir ordu ile kuşatılmıştı. Musa Paşa Silistre kalesini 10 bin askerle 80 bin Rus askerine karşı başarı ile savundu. Kuşatma esnasında başkomutan olan dört Rus generalinden üçü yaralanarak görevi bıraktılar, General Scilder ise öldü. Ayrıca 9 Rus generali ölürken 2 general ve mareşal ağır şekilde yaralandılar.
Sonunda Rus ordusu yenilgiyi kabul ederek arkasında 15 bin ölü bıraktı ve 25 Haziran 1854 tarihinde Silistre’den çekildi. Yaralı Rus askeri sayısı ise 25 bini buluyordu. Müşirlik rütbesi verilen kahraman Musa Paşa ise top mermisi isabeti sonucu şehit oldu. Namık Kemal Vatan Yahut Silistre piyesi ile bu olayı ebedileştirmiştir.
GÜNÜN KİŞİSİ
Okyanus Bilimci Kaptan Custeau Hayatını Kaybetti (1997)
Denizaltı dünyasını tüm dünya insanlarına tanıtan ünlü Fransız okyanus bilimcisi Kaptan Custeau 25 Haziran 1997 tarihinde vefat etti. Onun diğer bilim insanlarından en önemli farkı bütün çalışmalarını televizyon yolu ile insanlar ile paylaşmasıydı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Napolyon Mısır’ı Geri Verdi (1802)
Fransızlar 1801 el Ariş ateşkes Antlaşması ile Mısır’dan çekilmişlerdi. Ancak bu konuda ki kesin antlaşma 25 Haziran 1802 tarihinde Paris’te yapılan barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile Napolyon Mısır’ı Osmanlı Devletine kesin olarak iade etmeyi kabul etti.
Kızılderili Koalisyonu General Custer’e Karşı Zafer Kazandı (1876)
ABD Kızılderililere karşı General Custer’i görevlendirdi. Genal Custer ve birliği Kızılderili kabile koalisyonu ile yaptığı Little Bighorn savaşında 25 Haziran 1876 tarihinde yenildi ve hayatını kaybetti.
Ruslar Zvin Muharebesini Kaybetti (1877)
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kafkasya’dan Doğu anadolu’ya sarkmaya çalışan Rus ordusuna karşı başarılı mücadelelerine bir yenisini daha ekledi. General Melikof komutasında ki Rus ordusunu 25 Haziran 1877 tarihinde Zvin Muharebesin de yenilgiye uğrattı. Çar kardeşi Grandük Mihail’i Kafkas Kuvvetleri Başkomutanlığına atadı. Ruslar sürekli kuvvetlerini takviye ediyorlardı. Buna karşılık Ahmet Muhtar Paşa yardım alamıyordu. Kendi imkanları ile Rusları birkaç defa daha yendi ancak sonrasında geri çekilmek zorunda kaldı.
Kore Savaşı Başladı (1950)
İkinci Dünya Savaşı sonunda Kore 38.paralele esas alınarak ikiye ayrılmıştı. Kuzey Kore’nin komünist güçleri 25 Haziran 1950 tarihinde Güney Kore’yi işgale başladılar. Birleşmiş Milletler askeri müdahale kararı aldı. ABD öncülüğünde 15 ülke asker gönderirken beş ülkede para ve sağlık yardımı yapma kararı aldı. Askeri yardım gönderen ülkeler ABD, İngiltere, Türkiye, Y.Zelanda, Belçika, Filipinler, Kanada,Yunanistan, Lüksemburg, Habeşistan, Avustralya, Fransa, G.Afrika, Hollanda ve Kolombiya idi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1861- Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.
1903- Marie Curie, Paris Üniversitesi’ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.
1917- Türkiye’de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık’tı.
1925- Yunanistan’da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.
1963- Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı.
1971- Türkiye’de yapılan ilk firkateyn Berk, Gölcük’te denize indirildi.
1975- İmam hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.
1993- Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Silistre Zaferi,Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin yardım isteği, Nizip yenilgisi, Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gidişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Ali’nin Halife seçilmesi, Malta kuşatmasının şiddetlenmesi, Refah Şilebi’nin batırılması var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İbni Sina’nın ölümü, Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati, İsmet İnönü’nün ABD seyahati var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kosova Zaferinin kazanılması, Sultan I.Murat’ın şehadeti, Cem Sultan’ın yenilgisi, ABD-SSCB arasında Kırmızı Hat çekilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik Konsilinin toplanması, İznik’in Bizanslılara verilmesi, Şemdinli davasında ilk karar var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma ve Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatı var…
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Alman İmparatoru Frederik Barbaros’un Silifke Çayında boğulması, Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümü, Arap-İsrail savaşında SSCB'nin, ABD’den İsrail’i durdurmasını istemesi var...