Tarihte bugün: BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Antlaşması İmzalandı (1945)
San Francisco’da 26 Haziran 1945 tarihinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 51 devletin imzası ile Birleşmiş Milletlerin kuruluş antlaşması kabul edildi. Antlaşmayı ilk imzalayan Çin, son imzalayan devlet ise ABD oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
İnka Medeniyetini Yok Eden Pizzaro Öldürüldü (1541)
İspanyol denizci ve Peru’nun kaşifi olarak bilinen Francisco Pizzaro öldürdüğü kişinin oğlu tarafından sarayında 26 Haziran 1541 tarihinde öldürüldü. Binlerce yerliyi katlederek İnka Medeniyetine son vermiş ve Peru’ya İspanya adına el koymuştu.
Lehistan Prensesini Kaçırmak İsteyen Almanlar Perişan Oldular (1588)
Osmanlı Devleti Alman veliahtı ve Avusturya arşidükü Maksimilien’in Lehistan Kralının kızkardeşi ile evlenmesine müsaade etmedi. Lehistan o tarihlerde Osmanlı himayesindeydi ve Lehistan ile Almanya arasında akrabalık kurulması tehlikeliydi. Maksimilien prensesi zorla almak için ordusuyla Lehistan’a girdi. Ancak Osmanlı akıncıları ile takviye edilmiş Lehistan ordusu Alman ordusunu 26 Haziran 1588 tarihinde Krakovi’de yok etti ve veliaht prens arşidük Maksimilien esir alındı.
Yunanistan I.Dünya Savaşına Katıldı (1917)
Yunanistan Kral Konstantin’in çabaları ile uzun süre I.Dünya Savaşına girmemek için direndi. Kral Konstantin’in tahtından çekilmek zorunda kalması ve savaş yanlısı Venizelos’un başbakan olması ile durum değişti. Sonunda Yunanistan İtilaf Devletlerinin isteği ile 26 Haziran 1917 tarihinde I.Dünya savaşına girdiğini ilan etti.
Mithat Paşa’nın Mezarı İstanbul’a Getirildi (1951)
Osmanlı Devletinde siyasi olaylara karışmadan önce çok başarılı bir bürokrat olarak çalışmış olan Mithat Paşa Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde ve I.Meşrutiyetin ilanında önemli rol oynamıştı. Ancak Sultan Abdülaziz’in öldürülmesi olayından dolayı idam cezası aldı. Fakat II.Abdülhamit bu sürgüne çevirdi ve Taif’te bir asker tarafından öldürüldü. Cesedi 26 Haziran 1951 tarihinde Türkiye’ye getirildi ve Hürriyet-i Ebediyye tepesine defnedildi.
Teröristler Camide İbadet Eden 10 Kişiyi Katlettiler (1992)
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Susa (Yolaç) köyüne 26 Haziran 1992 tarihinde baskın düzenleyen çok sayıda terörist camide yatsı namazından sonra ibadet ile meşgul olan 10 kişiyi şehit ettiler. Bu olay tarihe Susa Katliamı olarak geçti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1530- İlk Protestan Meclisi kuruldu.
1928- Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara’da yaptı.
1955- Irak Kralı II. Faysal, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.
1970- Çekoslovakya’da Aleksander Dubçek, Komünist Parti’den ihraç edildi.
1977- Ankara Ulus’taki Merkez Çarşısı tamamen yandı.
1984- ‘’Aydınlar Dilekçesi’’nde imzası olan 56 kişi hakkında dava açıldı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılderili katili ünlü kaşif Pizarro’nun öldürülmesi, Almanların Krakovi yenilgisi, BM’nin kuruluş antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Silistre Zaferi, Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin yardım isteği, Nizip yenilgisi, Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gidişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Ali’nin Halife seçilmesi, Malta kuşatmasının şiddetlenmesi, Refah Şilebi’nin batırılması var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İbni Sina’nın ölümü, Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati, İsmet İnönü’nün ABD seyahati var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kosova Zaferinin kazanılması, Sultan I.Murat’ın şehadeti, Cem Sultan’ın yenilgisi, ABD-SSCB arasında Kırmızı Hat çekilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik Konsilinin toplanması, İznik’in Bizanslılara verilmesi, Şemdinli davasında ilk karar var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma ve Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılayın temelinin atılması, Sırp Kral ve Kraliçesinin öldürülmesi, ABD’nin dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı alması var…