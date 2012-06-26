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Günün Haberleri
00:12, 26 Haziran 2017 Pazartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:11, 26 Haziran 2017 Pazartesi

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Tarihte bugün: BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı
Tarihte bugün: BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılderili katili ünlü kaşif Pizarro’nun öldürülmesi, Almanların Krakovi yenilgisi, BM’nin kuruluş antlaşması var…

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Antlaşması İmzalandı (1945)

San Francisco’da 26 Haziran 1945 tarihinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 51 devletin imzası ile Birleşmiş Milletlerin kuruluş antlaşması kabul edildi. Antlaşmayı ilk imzalayan Çin, son imzalayan devlet ise ABD oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İnka Medeniyetini Yok Eden Pizzaro Öldürüldü (1541)

İspanyol denizci ve Peru’nun kaşifi olarak bilinen Francisco Pizzaro öldürdüğü kişinin oğlu tarafından sarayında 26 Haziran 1541 tarihinde öldürüldü. Binlerce yerliyi katlederek İnka Medeniyetine son vermiş ve Peru’ya İspanya adına el koymuştu.

Lehistan Prensesini Kaçırmak İsteyen Almanlar Perişan Oldular (1588)

Osmanlı Devleti Alman veliahtı ve Avusturya arşidükü Maksimilien’in Lehistan Kralının kızkardeşi ile evlenmesine müsaade etmedi. Lehistan o tarihlerde Osmanlı himayesindeydi ve Lehistan ile Almanya arasında akrabalık kurulması tehlikeliydi. Maksimilien prensesi zorla almak için ordusuyla Lehistan’a girdi. Ancak Osmanlı akıncıları ile takviye edilmiş Lehistan ordusu Alman ordusunu 26 Haziran 1588 tarihinde Krakovi’de yok etti ve veliaht prens arşidük Maksimilien esir alındı.

Yunanistan I.Dünya Savaşına Katıldı (1917)

Yunanistan Kral Konstantin’in çabaları ile uzun süre I.Dünya Savaşına girmemek için direndi. Kral Konstantin’in tahtından çekilmek zorunda kalması ve savaş yanlısı Venizelos’un başbakan olması ile durum değişti. Sonunda Yunanistan İtilaf Devletlerinin isteği ile 26 Haziran 1917 tarihinde I.Dünya savaşına girdiğini ilan etti.

Mithat Paşa’nın Mezarı İstanbul’a Getirildi (1951)

Osmanlı Devletinde siyasi olaylara karışmadan önce çok başarılı bir bürokrat olarak çalışmış olan Mithat Paşa Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde ve I.Meşrutiyetin ilanında önemli rol oynamıştı. Ancak Sultan Abdülaziz’in öldürülmesi olayından dolayı idam cezası aldı. Fakat II.Abdülhamit bu sürgüne çevirdi ve Taif’te bir asker tarafından öldürüldü. Cesedi 26 Haziran 1951 tarihinde Türkiye’ye getirildi ve Hürriyet-i Ebediyye tepesine defnedildi.

Teröristler Camide İbadet Eden 10 Kişiyi Katlettiler (1992)

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Susa (Yolaç) köyüne 26 Haziran 1992 tarihinde baskın düzenleyen çok sayıda terörist camide yatsı namazından sonra ibadet ile meşgul olan 10 kişiyi şehit ettiler. Bu olay tarihe Susa Katliamı olarak geçti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1530- İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1928- Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara’da yaptı.

1955- Irak Kralı II. Faysal, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

1970- Çekoslovakya’da Aleksander Dubçek, Komünist Parti’den ihraç edildi.

1977- Ankara Ulus’taki Merkez Çarşısı tamamen yandı.

1984- ‘’Aydınlar Dilekçesi’’nde imzası olan 56 kişi hakkında dava açıldı. 



İlgili Konular tarihte bugün Birleşmiş Milletlerin Kuruluş Antlaşması Pizarro’nun öldürülmesi Almanların Krakovi yenilgisi Yunanistan I.Dünya Savaşına Katıldı Mithat Paşa’nın Mezarı İstanbul’a Getirildi
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