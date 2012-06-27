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Günün Haberleri
00:46, 27 Haziran 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:05, 27 Haziran 2017 Salı

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Tarihte bugün: Tasvir-i Efkar yayına başladı
Tarihte bugün: Tasvir-i Efkar yayına başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Potemkin Zırhlısı ayaklanması, Tasvir-i Efkar gazetesinin yayına başlaması, İlk jet uçağının uçması, Ticani Tarikatı olayı var..

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni 

Tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları şöyle:

Bolşevik Ayaklanmasının Ayak Sesleri ‘’Potemkin Zırhlısı Ayaklanması ‘’(1905)

Rus donanması Japonlar karşısında ağır bir yenilgi almıştı. Bu durum askeri şartları iyice zorlaştırmıştı. Subayların askerler üzerinde ki olumösuz davranışları ayaklanmayı patlattı. Rusya’nı Karadeniz Donanmasına ait Potemkin Zırhlısında bulunan askerler 27 haziran 1905 tarihinde isyan ettiler ve gemiye Kızıl bayrak çekerek işçi eylemlerinin yoğun olduğu Odessa limanına demirlediler. Bu olay Çar’ın otoritesini sarstı ve Bolşeviklerin de ilk ses getiren eylemlerinden birisi oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şinasi’nin Tasvir-i Efkar Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1862)

Şinasi 27 Haziran 1862 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesini yayınlamaya başladı. Bu gazete yayın hayatına 1925 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından kapatılıncaya kadar el değiştirerek, isim değiştirerek hatta yayınına ara vererek devam etti.

Yıldız Mahkemesinde İlk Duruşma Başladı (1881)

Sultan II.Abdülhamit’in isteği ile Sultan Abdülaziz’in katledilmesi olayı ile ilgili olanlar özel mahkeme Yıldız’da yargılanmaya 27 Haziran 1881 tarihinde başladı. Dava sonunda aralarında Mithat Paşa’nın da bulunduğu 9 kişi idama mahkum edildi. Cezalar temyizde onaylandıktan sonra Sultan II.Abdülhamit tarafından müebbet hapse çevrildi.

Dünyanın İlk Jet Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi (1949)

Havacılıkta bir devrim gerçekleşti. Yıllardır çalışmaları gizlice yürütülen ilk jet motorlu uçak De Havilland Comet test uçuşlarının ardından 27 Haziran 1949 tarihinde pilot yüzbaşı John Cunnigham tarafından ilk kez uçuruldu.

Ticani Tarikatı Lideri Ve Üyeleri Tutuklandı (1951)

Ticani tarikatı Kemal Pilavoğlu adlı Ankaralı bir esnaf tarafından kurulmuştu. Atatürk heykellerine saldıran Ticanı tarikatına mensup 100 civarında üye ile şeyh Kemal Pilavoğlu 27 Haziran 1951 tarihinde tutuklandı. Ticanilerin ilginçliği bir kısmının CHP üyesi olmasıydı. Onların yaptıkları eylemler sonucu TBMM Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu çıkarmıştı.

Dünyanın İlk Nükleer Santralini SSCB faaliyete Soktu (1954)

Yapım çalışmaları büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen dünyanın ilk nükleer santralinin hizmete girdiği ve elektrik üretmeye başladığı 27 Haziran 1954 tarihinde SSCB yetkilileri tarafından radyo ile bütün dünyaya ilan edildi.  Bu santral Moskova’dan 110 kilometre uzaklıkta bulunan Obninsk kentinde yer almaktadır.

Darbeci Süvari Binbaşı Fethi Gürcan İdam Edildi (1964)

Albay Talat Aydemir ile birlikte iki defa darbe girişiminde bulunan Süvari Binbaşı Fethi Gürcan yargılama süreci sonunda Albay Talat Aydemir ile birlikte idam cezası aldı. Fethi Gürcan’ın cezası 27 Haziran 1964 tarihinde sabaha karşı infaz edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1587- Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa öldü.

1693- İlk kadın dergisi ‘’The Ladies’ Mercury’’, Londra’da yayımlandı.

1878- Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, ‘’Tercümanı Hakikat’’ adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1924- Verem aşısı, Valmette tarafından keşfedildi.

1938- Rus asıllı ABD’li pilot Igor Sikorsky, 1909’dan beri üzerinde çalıştığı ‘’helikopter’’in patentini aldı. Sikorsky; geliştirdiği ilk donanımlı helikoptere, ‘’VS-300’’ adını vermişti.

1946- Müttefikler, Oniki Ada’nın Yunanistan’a verilmesini kararlaştırdı.

1980- Şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında öldü.

1998- Adana’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde 210 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

 



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