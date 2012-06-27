Tarihte bugün: Tasvir-i Efkar yayına başladı

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
Tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları şöyle:
Bolşevik Ayaklanmasının Ayak Sesleri ‘’Potemkin Zırhlısı Ayaklanması ‘’(1905)
Rus donanması Japonlar karşısında ağır bir yenilgi almıştı. Bu durum askeri şartları iyice zorlaştırmıştı. Subayların askerler üzerinde ki olumösuz davranışları ayaklanmayı patlattı. Rusya’nı Karadeniz Donanmasına ait Potemkin Zırhlısında bulunan askerler 27 haziran 1905 tarihinde isyan ettiler ve gemiye Kızıl bayrak çekerek işçi eylemlerinin yoğun olduğu Odessa limanına demirlediler. Bu olay Çar’ın otoritesini sarstı ve Bolşeviklerin de ilk ses getiren eylemlerinden birisi oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Şinasi’nin Tasvir-i Efkar Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1862)
Şinasi 27 Haziran 1862 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesini yayınlamaya başladı. Bu gazete yayın hayatına 1925 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından kapatılıncaya kadar el değiştirerek, isim değiştirerek hatta yayınına ara vererek devam etti.
Yıldız Mahkemesinde İlk Duruşma Başladı (1881)
Sultan II.Abdülhamit’in isteği ile Sultan Abdülaziz’in katledilmesi olayı ile ilgili olanlar özel mahkeme Yıldız’da yargılanmaya 27 Haziran 1881 tarihinde başladı. Dava sonunda aralarında Mithat Paşa’nın da bulunduğu 9 kişi idama mahkum edildi. Cezalar temyizde onaylandıktan sonra Sultan II.Abdülhamit tarafından müebbet hapse çevrildi.
Dünyanın İlk Jet Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi (1949)
Havacılıkta bir devrim gerçekleşti. Yıllardır çalışmaları gizlice yürütülen ilk jet motorlu uçak De Havilland Comet test uçuşlarının ardından 27 Haziran 1949 tarihinde pilot yüzbaşı John Cunnigham tarafından ilk kez uçuruldu.
Ticani Tarikatı Lideri Ve Üyeleri Tutuklandı (1951)
Ticani tarikatı Kemal Pilavoğlu adlı Ankaralı bir esnaf tarafından kurulmuştu. Atatürk heykellerine saldıran Ticanı tarikatına mensup 100 civarında üye ile şeyh Kemal Pilavoğlu 27 Haziran 1951 tarihinde tutuklandı. Ticanilerin ilginçliği bir kısmının CHP üyesi olmasıydı. Onların yaptıkları eylemler sonucu TBMM Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu çıkarmıştı.
Dünyanın İlk Nükleer Santralini SSCB faaliyete Soktu (1954)
Yapım çalışmaları büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen dünyanın ilk nükleer santralinin hizmete girdiği ve elektrik üretmeye başladığı 27 Haziran 1954 tarihinde SSCB yetkilileri tarafından radyo ile bütün dünyaya ilan edildi. Bu santral Moskova’dan 110 kilometre uzaklıkta bulunan Obninsk kentinde yer almaktadır.
Darbeci Süvari Binbaşı Fethi Gürcan İdam Edildi (1964)
Albay Talat Aydemir ile birlikte iki defa darbe girişiminde bulunan Süvari Binbaşı Fethi Gürcan yargılama süreci sonunda Albay Talat Aydemir ile birlikte idam cezası aldı. Fethi Gürcan’ın cezası 27 Haziran 1964 tarihinde sabaha karşı infaz edildi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1587- Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa öldü.
1693- İlk kadın dergisi ‘’The Ladies’ Mercury’’, Londra’da yayımlandı.
1878- Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, ‘’Tercümanı Hakikat’’ adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.
1924- Verem aşısı, Valmette tarafından keşfedildi.
1938- Rus asıllı ABD’li pilot Igor Sikorsky, 1909’dan beri üzerinde çalıştığı ‘’helikopter’’in patentini aldı. Sikorsky; geliştirdiği ilk donanımlı helikoptere, ‘’VS-300’’ adını vermişti.
1946- Müttefikler, Oniki Ada’nın Yunanistan’a verilmesini kararlaştırdı.
1980- Şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında öldü.
1998- Adana’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde 210 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Potemkin Zırhlısı ayaklanması, Tasvir-i Efkar gazetesinin yayına başlaması, İlk jet uçağının uçması, Ticani Tarikatı olayı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılderili katili ünlü kaşif Pizarro’nun öldürülmesi, Almanların Krakovi yenilgisi, BM’nin kuruluş antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Silistre Zaferi, Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin yardım isteği, Nizip yenilgisi, Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gidişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Ali’nin Halife seçilmesi, Malta kuşatmasının şiddetlenmesi, Refah Şilebi’nin batırılması var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İbni Sina’nın ölümü, Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati, İsmet İnönü’nün ABD seyahati var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kosova Zaferinin kazanılması, Sultan I.Murat’ın şehadeti, Cem Sultan’ın yenilgisi, ABD-SSCB arasında Kırmızı Hat çekilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik Konsilinin toplanması, İznik’in Bizanslılara verilmesi, Şemdinli davasında ilk karar var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 18 Yıllık Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi, Osmanlı Hanedanının bayan üyelerine yurda dönüş izni verilmesi, Doğu Berlin’deki ayaklanma ve Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Ezan-ı Muhammedi’nin ilk kez okunması, İngiltere’de Magna Carta fermanı, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Çerkez Hasan baskını, D-8'in kurulması var…
Tarihe bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fransızlar Cezayir’e asker çıkarması ,Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast planlayanların yakalanması, Almanlar'ın Paris’e girmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan I.Kılıçarslan’ın Habur nehrinde boğulması, Çinlilerin sömürgecilere karşı Boxer ayaklanması, Cemil Meriç’in ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İşgalci Yunan Kralı Konstantin’in İzmir’e gelmesi, Heybeli Ada Senatoryumunun açılması, CHP grubunda Dörtlü Takrir verilmesi ve 68 Olaylarının patlak vermesi var…