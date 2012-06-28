Güncelleme: 00:18, 28 Haziran 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: Yeniçeri Ocağı kuruldu

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

I.Dünya Savaşını Başlatan Olay ‘’Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Öldürüldü’’ (1914)

Saraybosna ziyareti sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Ferdinand ve eşi 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp Milliyetçisi tarafından vurularak öldürüldü. Bu olay I.Dünya Savaşının patlamasına neden oldu. Suikastçi sıktığı iki kurşunun milyonlarca insanın ölümüne yol açacağını acaba tahmin etmiş miydi?

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Berkyaruk’un Gönderdiği Kuvvetler Haçlılar Karşısında Başarısız Oldu (1098)

Antakya valisi Yağıbasan Haçlıların şehri kuşatması üzerine Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk’tan yardım istedi. Bu istek üzerine Musul Emiri Kür-Boğa yardım için görevlendirildi. Yardım kuvvetleri gelene kadar Antakya Ermeni bir dönmenin ihaneti sonucu Haçlıların eline geçmişti. Haçlılar şehirde ki bütün Müslümanları katlettiler. Kür-Boğa’nın yardım kuvvetleri 28 Haziran 1098 tarihinde yapılan savaşta Haçlılar karşısında başarısız oldu. Artık Haçlılara Kudüs yolu açılmış oldu.

Yeniçeri Ocağı Kuruldu (1363)

Sultan I.Murat Osmanlı Devleti’nin 28 Haziran 1363 tarihinde ilk düzenli ve daimi kara ordusu olan Yeniçeri Ocağı’nı kurdurdu. Hacı Bektaş-i Veli bu ocağın manevi kurucusu kabul edilir.

Yetim Ve Yoksul Çocuklar İçin Darüşşafaka Açıldı (1873)

Yetim ve yoksul çocukların eğitim görmesi için adı ‘’şefkat Yurdu’’ manasına gelen Darüşşafaka 28 Haziran 1873 tarihinde açıldı. Okulun eğitim süresi 8 yıldı. Bunun 6 yılı iptidai-rüştiye ve idadi iken son iki yılı ali sınıflarını oluşturuyordu. Okulun öğretmenleri genelde asker kökenli paşalardan oluşuyordu. İlk yıl okula 54 öğrenci kaydedilmiştir.

Almanya Versailles Antlaşmasını İmzaladı Tüm Sömürgelerini Kaybetti (1919)

Almanya I.Dünya Savaşından yenik ayrılmasının ardından Paris Barış Konferansında hazırlanan Versailles Antlaşması’nı 28 Haziran 1919 tarihinde imzaladı. Tamamı 444 madde olan bu antlaşma ile Almanya toprakları küçülmüş ve tüm sömürgeleri elinden alınmıştı. Ayrıca bir çok siyasi, askeri ve ekonomik yükümlülükler altına sokulmuştur.

Kayseri Uçak Fabrikası Kapatıldı (1928)

Türkiye’de uçak ve uçak motoru üretmek amacıyla Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) kuruldu. Eskişehir’de uçak bakım tesisi kuran şirket Kayseri’de 1926’da fabrika kurdu. Kayseri uçak fabrikası, fabrikada çalışan Almanlara verilen yüksek ücretlerin maliyetleri artırması, Alman ve Türk personel arasında huzursuzluk, anlaşma gereği yükümlülüklerinden bazılarının yerine getirilmemesi gibi çeşitli nedenlerle 28 Haziran 1928 tarihinde kapatıldı.



Yugoslavya Kominform’dan Atıldı (1948)

SSCB Yugoslavya’yı da uydu devlet haline getirmek istiyordu. Yugoslavya ise Komünizmi benimsemekle birlikte bir çok konuda bağımsız hareket etmek istiyor ve ediyordu. Sonunda 28 Haziran 1948 tarihinde Yugoslavya Kominform’dan atıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1923- Darülfünun, Mustafa Kemal’e ‘’Fahri Müderrislik Şahadetnamesi’’ gönderdi.

1928- Almanya’da sosyalist Herman Müller ‘’Şansölye’’ olarak göreve başladı.

1933- Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.

1938- Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.

1943- Şair Yahya Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sanat danışmanı oldu.

1945- Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu 65 yaşında Cenevre’de yaşama veda etti.

1966- Tarihçi, DP kurucularından Profesör Fuad Köprülü, İstanbul’da trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 76 yaşında öldü.

1968- Yunus Nadi Armağanı’nı, ‘’Yorgun Savaşçı’’ romanıyla Kemal Tahir aldı.

2000- ABD, Küba’ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı.