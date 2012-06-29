Güncelleme: 00:55, 29 Haziran 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Şeyh Said idam edildi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Şeyh Said İdam Edildi (1925)

Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Şeyh Said ve 46 arkadaşı hakkında 28 Haziran 1925 tarihinde idam kararı verdi. İdam kararları ertesi gün yani 29 Haziran 1925 tarihinde gerçekleştirildi. Cenazelerin alınmasına izin verilmemiş açılan çukurlara yeri bilinmeyecek şekilde toplu halde gömülmüşlerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Selçuklu Türkleri Gaznelilere Karşı İlk Büyük zaferi Kazandılar (1035)

Kendilerine yurt araya Selçuklu Türkmenleri Gazneli hakimiyetinde ki Horasan bölgesine girmişlerdi. Gazneli Devletinden Horasan’a yerleşmek için izin istekleri kabul edilmediği gibi üzerlerine ordu gönderildi. Bu ordu ile 29 Haziran 1035 tarihinde Nesa yöresinde yaptıkları savaşı kazandılar. Bu savaş onların prestijlerini artıracak ve daha da güç kazanmalarını sağlayacaktır.

Ruslar Silistre Önlerinde Büyük Bir Bozgun yediler (1773)

Rus ordusu 1773 tarihinde Tuna nehrini geçerek Silistre kalesini kuşattı. Osman Paşa komutasında ki Osmanlı ordusu sayılarının az olmasına rağmen iki defa kaleden çıkarak Ruslara taarruz etti. Bu taarruzlar karşısında ağır zayiat veren Rus ordusu yenilgiyi kabul ederek 29 Haziran 1773 tarihinde Silistre’den ayrıldı.

II.Balkan Savaşı Çıktı (1913)

I.Balkan savaşı sonunda Balkan devletleri Osmanlı Devletinden aldıkları toprakları aralarında paylaşamadılar. Sırbistan ve Yunanistan Bulgaristan’a karşı birleşti. Bulgaristan adı geçen devletlere fırsat vermeden 29 Haziran 1913 tarihinde kendisi onlara savaş açtı.

Şeyh Sait İdam Edildi (1925)

Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Şeyh Sait ve 46 arkadaşı hakkında 28 Haziran 1925 tarihinde idam kararı verdi. İdam kararları ertesi gün yani 29 Haziran 1925 tarihinde gerçekleştirildi. Cenazelerin alınmasına izin verilmemiş açılan çukurlara yeri bilinmeyecek şekilde toplu halde gömülmüşlerdir.

Zaro Ağa 157 Yaşında ‘’Dünyasına Doyamadan Gitti’’ (1934)

Bitlis’te 1777 yılında doğan Zaro Ağa nüfus kağıdına göre 157, doktoruna göre ise 130 yaşında iken 29 Haziran 1934 tarihinde vefat etti. Yakınlarının ‘’Dünyasına doyamadan gitti ‘’ dediği rivayet edilen Zaro Ağa en yaşlı insan olarak ABD’den davet almıştı. Doktorlar cesedinde incelemeler yaparak uzun yaşamının sırlarını çözmeye çalıştılar.

İngilizler Kudüs’te Yahudilere Operasyon Düzenledi (1946)

İngiltere bölgedeki huzursuzluğu önlemek için Yahudi göçlerini durdurma kararı almıştı. Fakat Yahudi örgütleri göçü sürdürdükleri gibi İngilizlere karşı da terör saldırıları düzenliyorlardı. İngilizler sonunda 17000 asker ile 29 Haziran 1946 tarihinde Kudüs’te Yahudilere karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdiler.

ABD’nin Israrı İle Haşhaş Ekimi Yasaklandı (1972)

Türkiye ile ABD arasında yapılan antlaşma uyarınca 29 Haziran 1972 tarihinden itibaren haşhaş ekimi ve afyon üretimi yasaklandı. Bu antlaşmaya göre ABD haşhaş ekimi yapılan 7 ilde çiftçilere baş fiyatın iki katı tazminat ödemeyi kabul ediyordu.

Türk Milli Futbol Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu (2002)

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ki Türk Milli Futbol takımı 2002 Dünya kupası maçlarında 29 Haziran 2002 tarihinde Güney Kore’yi 3-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1871- İlk sendikacılık yasası, İngiltere Parlamentosu’nda onaylandı.

1868- Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin yayın organı olarak düşünülen ‘’Hürriyet’’ gazetesi, Londra’da yayınlanmaya başlandı.

1923- Fenerbahçe futbol takımı, İngilizlerin ‘’Gardler Karması’’nı 2-1 yenerek Harrington kupasını kazandı.

1933- Sivas-Erzurum demiryolunun inşasına başlanıldı.

1938- İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkum olanlarla 150’likler adı verilen listede bulunanlar hakkında Af Kanunu TBMM’de kabul edildi.

1939- Hatay Meclisi, son toplantısını yaptı ve oybirliğiyle anavatana katılma kararı aldı.

1954- Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası kuruldu.

1971- Türkiye’de haşhaş ekimi yasaklandı. ABD ile yapılan anlaşmaya göre Türkiye, 1972’den itibaren haşhaş ekmeyecek, buna karşılık ABD haşhaş ekimi yapılan 7 ildeki üreticiye verilen başfiyatın iki misli tutarında tazminat ödeyecekti.

1982- İsrail Lübnan’ı işgal etti.

1989- Şair, dilci, çevirmen Tahsin Saraç 59 yaşında öldü.

1991- Slovenya ve Hırvatistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine Yugoslavya’da iç savaş başladı.

1995- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ‘’Hitit Güneşi’’ amblemini değiştirdi.