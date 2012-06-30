Güncelleme: 00:12, 30 Haziran 2017 Cuma

Tarihte bugün: Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu

Dünya Bülteni/ Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Çocuk Esirgeme Kurumu Kuruldu (1921)

Çocuk Esirgeme Kurumunun temelleri II.Abdülhamit zamanında 1903 yılında kurulan Darül Hayr-ı Ali’ye kadar dayanmaktadır. Daha sonra çocuklar için Darül Eytamlar kuruldu. Bunların yeterli gelmemesi üzerine 1917’den itibaren Himaye-i Etfal Cemiyetleri kurulmaya başlandı. Bu cemiyetin şubleri çeşitli illerde açılırken Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinden bazı vekillerin öncülüğünde 30 Haziran 1921 tarihinde ayrı bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. İşte bu cemiyet bu gün ki Çocuk Esirgeme Kurumu’dur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

I.Kılıçarslan Haçlıları Eskişehir Önlerinde Karşıladı (1097)

Haçlılar Anadolu içlerinden nihai hedefleri olan Kudüs’e doğru ilerliyorlardı. Sultan I.Kılıçarslan tüm gücüyle Haçlıları durdurmaya çalışıyordu. Son olarak 30 Haziran 1097 tarihinde Eskişehir önlerinde Haçlılar ile çok kanlı bir meydan savaşı gerçekleştirdi. Ancak Haçlılar çok kalabalıktı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaştan sonra I.Kılıçarslan çete savaşı ile Haçlıları yok etmeye çalıştı. Antakya’ya doğru ilerleyen Haçlılar bu savaşlarda çok zayiat verdiler.

Sultan II.Mahmut Vefat Etti (1839)

Sultan II.Mahmut 30 Haziran 1839 tarihinde yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak vefat etti. Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için Avrupai tarzda bir çok yenilikler gerçekleştirdi. Zamanının en önemli olaylarından birisi Yeniçeri Ocağının (Vaka-i Hayriye) kaldırılmasıdır. Sırp,Yunan ve Mısır isyanı onu çok uğraştırmıştır. Bu arada iki defa yenilgi ile sonuçlanan Rus Savaşları yaşandı. Ölüm döşeğinde iken Osmanlı ordusu Nizip’te Mehmet Ali Paşa kuvvetleri karşısında ağır bir yenilgi almış fakat bu başarısızlık hükümdara söylenmemiştir.

Adem-i Merkeziyetçiliği Savunan Prens Sabahattin Öldü (1948)

Prens Sabahattin anne tarafından Osmanlı hanedanına dayandığı için prens ünvanını kullanmıştır. Kendisi başlangıçta Jön Türklerle hareket etmiş daha sonra fikir ayrılığına düşmüştür. Fikirlerine merkezi yönetim yerine adem-i merkeziyetçiliği savundu. İlk muhalefet Partisi olarak kabul edilen Ahrar Fırkasının kuruluşuna öncelik etmiştir. Osmanlı hanedanı ile birlikte yurtdışına sürgün edilmiş 30 Haziran 1948 tarihinde İsviçre’de ölmüştür. Adem-i Merkeziyetçiliğin en çok eleştirilen yönü etnik ayrımı kuvvetlendireceği noktasında olmuştur.

Soyuz 11 Uzay Aracının Mürettabatı Geri Dönüş Esnasında Havasızlıktan Öldüler (1970)

SSCB’ye ait Soyuz 11 uzay aracı uzayda başarılı bir görev gerçekleştirdikten sonra geri dönüşü esnasında kabinde bulunan hava bir arıza sonucu boşaldı. Bu olayın yaşandığı 30 Haziran 1970 tarihinde içerisinde bulunan üç mürettabat havasızlık nedeniyle boğularak hayatını kaybetti.

Siyasi Partiler Yasası İçin Danışma Meclisi Kuruldu (1981)

12 Eylül 1980 darbesinin ardından bütün siyasi partiler kapatılmıştı. Yeniden çok partili sisteme geçilebilmesi için yeni bir siyasi partiler yasası oluşturulmasına karar verildi. Bu yasanın hazırlanabilmesi için 30 Haziran 1981 tarihinde bir Danışma Meclisi oluşturuldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1927- Mustafa Kemal (Atatürk) ve İsmet (İnönü) paşalar, askerlikten emekliye ayrıldılar.

1934- Demiryolu Elazığ’a ulaştı.

1936- Margaret Mitchell’in, Pulitzer ödülü kazanan, filme aktarılan ‘’Rüzgar Gibi Geçti’’ adlı kitabı yayınlandı.

1938- ‘’Süperman’’, çizgi roman kahramanları arasına girdi.

1943- Seyhan Barajı açıldı.

1967- Yön dergisi yayımına son verdi.

1973- 117 yıldan beri rastlanmayan en uzun güneş tutulması Türkiye saatiyle 14.00’te başladı.

1982- ‘’Stratejik Silahların Sınırlandırılması’’ görüşmeleri (START) Cenevre’de başladı.

1996- Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterlerinden Büyükelçi Fuat Bayramoğlu, İstanbul’da öldü. Hacı Bayram Veli’nin 16. kuşaktan torunu olan şair, hattat, yazar Bayramoğlu, 1912’de Ankara’da doğmuştu.

2002- Japonya ve Güney Kore’deki 17. Dünya Futbol Kupası’nda Türk (A) Milli Takımı tarihinde ilk kez üçüncü oldu.