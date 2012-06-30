Tarihte bugün: Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu

Dünya Bülteni/ Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Çocuk Esirgeme Kurumu Kuruldu (1921)
Çocuk Esirgeme Kurumunun temelleri II.Abdülhamit zamanında 1903 yılında kurulan Darül Hayr-ı Ali’ye kadar dayanmaktadır. Daha sonra çocuklar için Darül Eytamlar kuruldu. Bunların yeterli gelmemesi üzerine 1917’den itibaren Himaye-i Etfal Cemiyetleri kurulmaya başlandı. Bu cemiyetin şubleri çeşitli illerde açılırken Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinden bazı vekillerin öncülüğünde 30 Haziran 1921 tarihinde ayrı bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. İşte bu cemiyet bu gün ki Çocuk Esirgeme Kurumu’dur.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
I.Kılıçarslan Haçlıları Eskişehir Önlerinde Karşıladı (1097)
Haçlılar Anadolu içlerinden nihai hedefleri olan Kudüs’e doğru ilerliyorlardı. Sultan I.Kılıçarslan tüm gücüyle Haçlıları durdurmaya çalışıyordu. Son olarak 30 Haziran 1097 tarihinde Eskişehir önlerinde Haçlılar ile çok kanlı bir meydan savaşı gerçekleştirdi. Ancak Haçlılar çok kalabalıktı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaştan sonra I.Kılıçarslan çete savaşı ile Haçlıları yok etmeye çalıştı. Antakya’ya doğru ilerleyen Haçlılar bu savaşlarda çok zayiat verdiler.
Sultan II.Mahmut Vefat Etti (1839)
Sultan II.Mahmut 30 Haziran 1839 tarihinde yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak vefat etti. Osmanlı Devleti’ni çöküşten kurtarmak için Avrupai tarzda bir çok yenilikler gerçekleştirdi. Zamanının en önemli olaylarından birisi Yeniçeri Ocağının (Vaka-i Hayriye) kaldırılmasıdır. Sırp,Yunan ve Mısır isyanı onu çok uğraştırmıştır. Bu arada iki defa yenilgi ile sonuçlanan Rus Savaşları yaşandı. Ölüm döşeğinde iken Osmanlı ordusu Nizip’te Mehmet Ali Paşa kuvvetleri karşısında ağır bir yenilgi almış fakat bu başarısızlık hükümdara söylenmemiştir.
Adem-i Merkeziyetçiliği Savunan Prens Sabahattin Öldü (1948)
Prens Sabahattin anne tarafından Osmanlı hanedanına dayandığı için prens ünvanını kullanmıştır. Kendisi başlangıçta Jön Türklerle hareket etmiş daha sonra fikir ayrılığına düşmüştür. Fikirlerine merkezi yönetim yerine adem-i merkeziyetçiliği savundu. İlk muhalefet Partisi olarak kabul edilen Ahrar Fırkasının kuruluşuna öncelik etmiştir. Osmanlı hanedanı ile birlikte yurtdışına sürgün edilmiş 30 Haziran 1948 tarihinde İsviçre’de ölmüştür. Adem-i Merkeziyetçiliğin en çok eleştirilen yönü etnik ayrımı kuvvetlendireceği noktasında olmuştur.
Soyuz 11 Uzay Aracının Mürettabatı Geri Dönüş Esnasında Havasızlıktan Öldüler (1970)
SSCB’ye ait Soyuz 11 uzay aracı uzayda başarılı bir görev gerçekleştirdikten sonra geri dönüşü esnasında kabinde bulunan hava bir arıza sonucu boşaldı. Bu olayın yaşandığı 30 Haziran 1970 tarihinde içerisinde bulunan üç mürettabat havasızlık nedeniyle boğularak hayatını kaybetti.
Siyasi Partiler Yasası İçin Danışma Meclisi Kuruldu (1981)
12 Eylül 1980 darbesinin ardından bütün siyasi partiler kapatılmıştı. Yeniden çok partili sisteme geçilebilmesi için yeni bir siyasi partiler yasası oluşturulmasına karar verildi. Bu yasanın hazırlanabilmesi için 30 Haziran 1981 tarihinde bir Danışma Meclisi oluşturuldu.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1927- Mustafa Kemal (Atatürk) ve İsmet (İnönü) paşalar, askerlikten emekliye ayrıldılar.
1934- Demiryolu Elazığ’a ulaştı.
1936- Margaret Mitchell’in, Pulitzer ödülü kazanan, filme aktarılan ‘’Rüzgar Gibi Geçti’’ adlı kitabı yayınlandı.
1938- ‘’Süperman’’, çizgi roman kahramanları arasına girdi.
1943- Seyhan Barajı açıldı.
1967- Yön dergisi yayımına son verdi.
1973- 117 yıldan beri rastlanmayan en uzun güneş tutulması Türkiye saatiyle 14.00’te başladı.
1982- ‘’Stratejik Silahların Sınırlandırılması’’ görüşmeleri (START) Cenevre’de başladı.
1996- Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterlerinden Büyükelçi Fuat Bayramoğlu, İstanbul’da öldü. Hacı Bayram Veli’nin 16. kuşaktan torunu olan şair, hattat, yazar Bayramoğlu, 1912’de Ankara’da doğmuştu.
2002- Japonya ve Güney Kore’deki 17. Dünya Futbol Kupası’nda Türk (A) Milli Takımı tarihinde ilk kez üçüncü oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kılıçarslan’ın Haçlılarla savaşı, Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması, Soyuz-11 mürettabatının ölümü var…
Şeyh Said ve arkadaşları 92 yıl önce bugün Diyarbakır'da idam edilmişti. Şeyh Said niçin idam edildi? Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi? Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kişinin tam listesi...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; II.Balkan Savaşı, Şeyh Said’in idamı, İngilizlerden Yahudilere operasyon var…
Osmanlı fetihlerinde en önemli rolü oynamış ve devletin temel dinamiklerinden biri olan Yeniçerilerin menfi manadaki siyasi ve sosyal etkileri İkinci Mahmud'la ortadan kaldırılmıştı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yeniçeri Ocağının kurulması, Darüşşafaka’nın açılması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtının öldürülmesi, Kayseri Uçak Fabrikasının kapatılması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Potemkin Zırhlısı ayaklanması, Tasvir-i Efkar gazetesinin yayına başlaması, İlk jet uçağının uçması, Ticani Tarikatı olayı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılderili katili ünlü kaşif Pizarro’nun öldürülmesi, Almanların Krakovi yenilgisi, BM’nin kuruluş antlaşması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Silistre Zaferi, Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin yardım isteği, Nizip yenilgisi, Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gidişi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Ali’nin Halife seçilmesi, Malta kuşatmasının şiddetlenmesi, Refah Şilebi’nin batırılması var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İbni Sina’nın ölümü, Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati, İsmet İnönü’nün ABD seyahati var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kosova Zaferinin kazanılması, Sultan I.Murat’ın şehadeti, Cem Sultan’ın yenilgisi, ABD-SSCB arasında Kırmızı Hat çekilmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İznik Konsilinin toplanması, İznik’in Bizanslılara verilmesi, Şemdinli davasında ilk karar var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Refah-Yol Hükümeti’nin istifası, Napolyon’un Waterloo Yenilgisi, Salt-II anlaşması, Turgut Özal’a suikast girişimi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Turgut Reis’in şehit olması, Ezan’ın aslı gibi okunmaya başlanması, SSCB’nin Berlin ayaklanmasını bastırması, Watergate Olayı var…