Güncelleme: 00:33, 02 Temmuz 2017 Pazar

Tarihte bugün: Sivas’ta Madımak Oteli yakıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sivas’ta Madımak Oteli Yakıldı (1993)

Aziz Nesin’in konuşmalarından yola çıkılarak dindar insanlar tahrik edildi. Bu provakasyonlar sonrasında Pir Sultan Abdal şenliği için Sivas’ta bulunan ve Madımak otelinde konaklayan bir kısım yazar, şair ve sanatçı kaldıkları otelin 2 Temmuz 1992 tarihinde ateşe verilmesi ile hayatlarını kaybettiler. Tepkilerin odağında ki mizah yazarı Aziz Nesin son anda kurtarıldı. Toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği bu olayın arka planı hala tartışma konusudur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şah İsmail Adına Anadolu’da İsyan Çıkaran Şahkulu Öldürüldü (1511)

Antalya Korkuteli Yalımlı köyü halkından olan Şahkulu ve babası İran’a giderek Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın hizmetinde bulunmuşlardı. Şeyh Haydar ve oğlu Şah İsmail onları taraftar toplamaları için Anadolu’ya gönderdi. Şahkulu ve babası taraftar toplamak için kendi köyleri civarında bir mağarada yaşayıp ibadetle vakit geçirmeye başladılar. Bu sayede kısa sürede ün ve taraftar kazndılar. Hatta onların ihlaslı birer derviş olduğunu düşünen II.Bayezit’ten bile destek gördüler. Şahkulu yeterli çoğunluğa eriştiğini düşününce büyük bir ayaklanma başlattı. Sonunda üzerine gönderilen kuvvetler tarafından bir çarpışma esnasında 2 Temmuz 1511 tarihinde okla vurularak öldürüldü.

Osmanlı Donanması Kıbrıs’a Çıkartma Yaptı (1570)

Venediklilerin elinde ki Kıbrıs’ın alınması için görevlendirilen Osmanlı Donanması 2 Temmuz 1570 tarihinden itibaren Kıbrıs’a asker çıkarmaya başladı. Kıbrıs tam olarak 13 aylık bir uğraştan sonra 1 Ağustos 1571 tarihinde fethedilebilecektir.

Kuyucu Murat Paşa Anadolu’yu Celalilerden Temizlemek İçin Yola Çıktı (1607)

Uzun süren Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Anadolu adeta eşkıya yuvası haline gelmiş, can ve mal güvenliği diye bir şey kalmamıştı. Kuyucu Murat Paşa sadrazam olmasının hemen ardından ilerlemiş yaşına rağmen bu durumu çözümlemek için 2 Temmuz 1607 tarihinde Celali seferi için İstanbul’dan ayrıldı. Otoriter, tecrübeli ve iyi bir kumandan olarak tanınan Kuyucu Murat Paşa Anadolu’yu büyük oranda eşkiyalardan temizledi.

Napolyon Asi Kölemenleri Cezalandırmak İçin Mısır’a Geldiğini İlan Etti (1798)

Asıl amacı Mısır’ı işgal etmek olan Napolyon 2 Temmuz 1798 tarihinde İskenderiye’ye geldi. Burada halkın tepkisini yatıştırmak için amacının işgal değil Osmanlı Devleti’ne karşı asi olan Kölemenleri cezalandırmak olduğunu söyledi. Böylece Mısır halkını kandırabilmeyi ümit ediyordu.

Karadağ Sırbistan İle Anlaşarak Osmanlı Devletine Savaş Açtı (1876)

Osmanlı Devletine bağlı özerk bir devlet olan Karadağ yine kendisi ile aynı özelliğe sahip Sırbistan ile anlaşarak Osmanlı Devletine Sırbistan’ın arkasından 2 Temmuz 1876 tarihinde savaş ilan etti. Arkalarında Rus desteği olan Karadağ Hersek’i istiyordu.

Hacılar Ezilerek Can Verdi (1990)

Mina`da şeytan taşlama dönüşünde en büyük facia 2 Temmuz 1990 tarihinde El Müeysem Tüneli`n de meydana geldi. Tarihe `tünel faciası` olarak geçen olayda, tünele, ters yönden gelen aralarında 447 Türk Hacı adayının da bulunduğu 1426 kişi ezilerek ve sıkışarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1556- Fransız astrolog, fizikçi ve kahin Nostradamus öldü.

1778- Fransız yazar, düşünür ve siyaset kuramcısı Jean-Jacques Rousseau öldü.

1900- Alman Ferdinand von Zeppelin’in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu. Araca ‘’Zeplin’’ adı verildi.

1917- Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

1932- Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk’ün huzurunda Ankara Halkevi’nde toplandı.

1937- Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan A. Earhart ve Fred Noonan kayboldular.

1951- Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri’ne devredildi.

1955- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, İstiklal Madalyası sahibi ‘’Kara Fatma’’ İstanbul’da öldü.

1961- ABD’li roman ve öykü yazarı Ernest Hemingway, Idaho’daki evinde av tüfeği ile intihar etti.

1997- Öğretim üyeleri ve yüksek öğrenim öğrencilerine sınırlı siyaset yapma serbestisi getiren yasa, TBMM’de kabul edildi.