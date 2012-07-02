GÃ¼ncelleme: 00:03, 03 Temmuz 2018 SalÄ±

MÄ±sÄ±r'da askeri darbe yaÅŸandÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Â 3 Temmuz: 'Devrim'e 'darbe'

Â 'Arap BaharÄ±'nÄ±n ikinci duraÄŸÄ± MÄ±sÄ±r'da 2011 yÄ±lÄ±nda MÃ¼barek yÃ¶netimine karÅŸÄ± yapÄ±lan devrim sÃ¼reci 03 Temmuz 2013'teki darbe ile sekteye uÄŸradÄ±. Milyonlarca MÄ±sÄ±rlÄ±nÄ±n tepkisine raÄŸmen Mursi yÃ¶netiminin darbe ile gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden tam 5 yÄ±l geÃ§ti, Mursi ve Ä°hvan yÃ¶neticileri hala hapiste darbeyle gÃ¶reve gelen Sisi yÃ¶netimi ise uluslararasÄ± toplumda el Ã¼stÃ¼nde taÅŸÄ±nÄ±yor.

http://www.dunyabulteni.net/manset/425047/misirda-darbe-ekonomik-istikrar-ve-demir-parmakliklar-analiz

Anadoluâ€™nun Esaret YÄ±llarÄ± BaÅŸladÄ± â€˜â€™KÃ¶sedaÄŸ SavaÅŸÄ±â€™â€™ (1243)

Anadolu SelÃ§uklu hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Alaaddin Keykubadâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra devletin gÃ¼Ã§ kaybettiÄŸini fark eden MoÄŸollar Anadoluya saldÄ±rdÄ±lar. Baycu Noyan komutasÄ±nda ki MoÄŸol ordusu 3 Temmuz 1243 tarihinde KÃ¶sedaÄŸ SavaÅŸÄ±â€™nda Anadolu SelÃ§uklu Devleti ordusunu maÄŸlup etti. Bu yenilgi ile MoÄŸol egemenliÄŸine giren Anadolu iÃ§in uzun sÃ¼recek oldukÃ§a sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

DÃ¼nya Siyonist TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Kurucusu Teodor Herlz Ã–ldÃ¼ (1904)

DÃ¼nya Siyonist TeÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu ve baÅŸkanÄ± Teodor Herlz 3 Temmuz 1904 tarihinde Ã¶ldÃ¼. Filistinâ€™de bir Yahudi devleti kurulmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ±. Hatta Sultan AbdÃ¼lhamitâ€™ten OsmanlÄ± borÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± Ã¶demeyi taahhÃ¼t ederek Filistin topraklarÄ±nÄ± istedi. Ancak isteÄŸi reddedildi.

KolaÄŸasÄ± Resneli Niyazi DaÄŸa Ã‡Ä±ktÄ± (1908)

II.MeÅŸrutiyetin ilanÄ± iÃ§in II.AbdÃ¼lhamitâ€™e baskÄ± yapmak isteyen Ä°ttihat ve Terakkiâ€™nin ileri gelenlerinden KolaÄŸasÄ± Resneli Niyazi 3 Temmuz 1908 tarihinde yanÄ±nda bulunan asker ve siviller ile daÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Sultan V.Mehmet ReÅŸat Vefat Etti (1918)

Sultan II. AbdÃ¼lhamitâ€™in tahtan indirilmesi ile 1909 yÄ±lÄ±nda tahta Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Sultan V.Mehmet ReÅŸat dÃ¶nemi genelde Ä°ttihat ve Terakki Partisiâ€™nin gÃ¶lgesinde geÃ§miÅŸtir. Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etti. Yerine padiÅŸah olan Sultan Vahdettin tÃ¼kenmek Ã¼zere olan bir imparatorluk teslim almÄ±ÅŸtÄ±.

Yer altÄ± NÃ¼kleer Denemelerine SÄ±nÄ±rlama Getirildi (1974)

ABD ile SSCB arasÄ±nda ki yumuÅŸama antlaÅŸmalarÄ±na 3 Temmuz 1974 tarihinde yeni bir antlaÅŸma eklendi. Bu antlaÅŸma ile yer altÄ± nÃ¼kleer denemelerine sÄ±nÄ±r getirilerek gÃ¼Ã§lÃ¼ deneme yapÄ±lmamasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca denemelerin tamamen durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam etme kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Ä°srail Entebbe HavaalanÄ±nda Rehine Kurtarma Operasyonu YaptÄ± (1976)

Tel Aviv-Paris seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± Filistinliler tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±larak Ugandaâ€™nÄ±n Entebbe HavaalanÄ±na indirilmiÅŸti. Ä°srailli komandolar 3-4 Temmuz 1976 tarihinde izinsiz bir ÅŸekilde rehine kurtarma operasyonu dÃ¼zenlediler. Operasyon sÄ±rasÄ±nda Filistinli hava korsanlarÄ± ve havaalanÄ±nda gÃ¶revli 45 Uganda askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Uganda ordusuna ait bir Ã§ok savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± da imha edildi.

Ecevitâ€™in KurduÄŸu AzÄ±nlÄ±k HÃ¼kÃ¼meti GÃ¼venoyu AlamadÄ± (1977)

BÃ¼lent Ecevitâ€™in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda kurulan CHP azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti TBMMâ€™de 3 Temmuz 1977 tarihinde yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda gÃ¼venoyu alamadÄ±. Kabul oyu 217, ret oyu ise 229 olarak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu olayÄ±n arkasÄ±ndan Ecevit istifasÄ±nÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Afganistanâ€™da CIAâ€™ya MÃ¼cahitlere Destek Ä°Ã§in BaÅŸkan Carter TarafÄ±ndan Yetki Verildi (1979)

ABD Afganistanâ€™da SSCB yanlÄ±sÄ± hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan muhalefete destek vermeye baÅŸiladÄ±. Hatta bu konuda ABD BaÅŸkanÄ± Jimmy Carter 3 Temmuz 1979 tarihinde CÄ°Aâ€™ya yetki veren talimatnameyi imzaladÄ±.

Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Hizmete AÃ§Ä±ldÄ± (1988)

YapÄ±mÄ± iki buÃ§uk yÄ±l sÃ¼ren Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nÄ±n ikinci kÃ¶prÃ¼sÃ¼ Fatih sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ 3 Temmuz 1988 tarihinde hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. KÃ¶prÃ¼ 887 milyon dolara mal olmuÅŸ ve uzunluÄŸu 1090 metreâ€™dir. Ä°nÅŸaatÄ± TÃ¼rk-Japon ortaklÄ±ÄŸÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir.

ABD Ä°ran Yolcu UÃ§aÄŸÄ±nÄ± DÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ (1988)

Ä°ran Hava YollarÄ±na ait bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± bir ABD gemisinden atÄ±lan fÃ¼ze ile 3 Temmuz 1988 tarihinde dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu olayda 66â€™sÄ± Ã§ocuk olmak Ã¼zere 290 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. ABDâ€™nin gerekÃ§esi yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± zannedildiÄŸi ÅŸeklindedir.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1462- Midilli AdasÄ±, OsmanlÄ± ordusu tarafÄ±ndan fethedildi.

1919- Mustafa Kemal PaÅŸa, Rauf Bey (Orbay) ve beraberindekilerle Erzurumâ€™a geliÅŸinde, sevgi gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.

1941- Devlet KonservatuvarÄ± ilk mezunlarÄ±nÄ± verdi.

1946- Åžair Muzaffer Tayyip Uslu 24 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1962- Cezayirâ€™deki 132 yÄ±llÄ±k FransÄ±z egemenliÄŸi sona erdi; Cezayir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±.

1969- TÃ¼rkiyeâ€™deki Amerikan Ã¼slerinin mÃ¼lkiyeti TÃ¼rkiyeâ€™ye geÃ§ti.

1972- Gazeteci, Ã§evirmen Hasan Ali Ediz 68 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1993- Vergi numaralÄ± yaÅŸam baÅŸladÄ±.

1994- Besteci Sadi HoÅŸses 82 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

1998- Yeni Vergi YasasÄ± kabul edildi.

2000- Sinema SanatÃ§Ä±sÄ± Kemal Sunal, film Ã§ekimi iÃ§in Trabzonâ€™a gitmek Ã¼zere bindiÄŸi uÃ§akta kalp krizi geÃ§irerek vefat etti.