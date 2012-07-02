Güncelleme: 00:03, 03 Temmuz 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Kolağası Resneli Niyazi dağa çıktı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Anadolu’nun Esaret Yılları Başladı ‘’Kösedağ Savaşı’’ (1243)

Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubad’ın ölümünden sonra devletin güç kaybettiğini fark eden Moğollar Anadoluya saldırdılar. Baycu Noyan komutasında ki Moğol ordusu 3 Temmuz 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu Devleti ordusunu mağlup etti. Bu yenilgi ile Moğol egemenliğine giren Anadolu için uzun sürecek oldukça sıkıntılı bir dönem başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz Öldü (1904)

Dünya Siyonist Teşkilatının kurucusu ve başkanı Teodor Herlz 3 Temmuz 1904 tarihinde öldü. Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması için çok çaba harcadı. Hatta Sultan Abdülhamit’ten Osmanlı borçlarının tamamını ödemeyi taahhüt ederek Filistin topraklarını istedi. Ancak isteği reddedildi.

Kolağası Resneli Niyazi Dağa Çıktı (1908)

II.Meşrutiyetin ilanı için II.Abdülhamit’e baskı yapmak isteyen İttihat ve Terakki’nin ileri gelenlerinden Kolağası Resneli Niyazi 3 Temmuz 1908 tarihinde yanında bulunan asker ve siviller ile dağa çıktı.

Sultan V.Mehmet Reşat Vefat Etti (1918)

Sultan II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi ile 1909 yılında tahta çıkmıştı. Sultan V.Mehmet Reşat dönemi genelde İttihat ve Terakki Partisi’nin gölgesinde geçmiştir. Şeker hastalığı nedeniyle 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etti. Yerine padişah olan Sultan Vahdettin tükenmek üzere olan bir imparatorluk teslim almıştı.

Yer altı Nükleer Denemelerine Sınırlama Getirildi (1974)

ABD ile SSCB arasında ki yumuşama antlaşmalarına 3 Temmuz 1974 tarihinde yeni bir antlaşma eklendi. Bu antlaşma ile yer altı nükleer denemelerine sınır getirilerek güçlü deneme yapılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca denemelerin tamamen durdurulması için görüşmelere devam etme kararı alındı.

İsrail Entebbe Havaalanında Rehine Kurtarma Operasyonu Yaptı (1976)

Tel Aviv-Paris seferini yapan bir yolcu uçağı Filistinliler tarafından kaçırılarak Uganda’nın Entebbe Havaalanına indirilmişti. İsrailli komandolar 3-4 Temmuz 1976 tarihinde izinsiz bir şekilde rehine kurtarma operasyonu düzenlediler. Operasyon sırasında Filistinli hava korsanları ve havaalanında görevli 45 Uganda askeri öldürüldü. Uganda ordusuna ait bir çok savaş uçağı da imha edildi.

Ecevit’in Kurduğu Azınlık Hükümeti Güvenoyu Alamadı (1977)

Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP azınlık hükümeti TBMM’de 3 Temmuz 1977 tarihinde yapılan güven oylamasında güvenoyu alamadı. Kabul oyu 217, ret oyu ise 229 olarak çıkmıştı. Bu olayın arkasından Ecevit istifasını sunacağını açıkladı.

Afganistan’da CIA’ya Mücahitlere Destek İçin Başkan Carter Tarafından Yetki Verildi (1979)

ABD Afganistan’da SSCB yanlısı hükümetin kurulmasının ardından muhalefete destek vermeye başiladı. Hatta bu konuda ABD Başkanı Jimmy Carter 3 Temmuz 1979 tarihinde CİA’ya yetki veren talimatnameyi imzaladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Hizmete Açıldı (1988)

Yapımı iki buçuk yıl süren İstanbul Boğazının ikinci köprüsü Fatih sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988 tarihinde hizmete açıldı. Köprü 887 milyon dolara mal olmuş ve uzunluğu 1090 metre’dir. İnşaatı Türk-Japon ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.

ABD İran Yolcu Uçağını Düşürdü (1988)

İran Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı bir ABD gemisinden atılan füze ile 3 Temmuz 1988 tarihinde düşürüldü. Bu olayda 66’sı çocuk olmak üzere 290 kişi yaşamını yitirdi. ABD’nin gerekçesi yolcu uçağının savaş uçağı zannedildiği şeklindedir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1462- Midilli Adası, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey (Orbay) ve beraberindekilerle Erzurum’a gelişinde, sevgi gösterileriyle karşılandı.

1941- Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdi.

1946- Şair Muzaffer Tayyip Uslu 24 yaşında öldü.

1962- Cezayir’deki 132 yıllık Fransız egemenliği sona erdi; Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1969- Türkiye’deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye’ye geçti.

1972- Gazeteci, çevirmen Hasan Ali Ediz 68 yaşında öldü.

1993- Vergi numaralı yaşam başladı.

1994- Besteci Sadi Hoşses 82 yaşında öldü.

1998- Yeni Vergi Yasası kabul edildi.

2000- Sinema Sanatçısı Kemal Sunal, film çekimi için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat etti.