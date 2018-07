Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi

Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi?

Şeyh Said ve arkadaşları 92 yıl önce bugün Diyarbakır'da idam edilmişti. Şeyh Said niçin idam edildi? Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi? Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kişinin tam listesi...