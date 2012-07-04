Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Selahattin Eyyubi Haçlıları Hittin’de Yendi (1187)
Haçlıları Ortadoğu bölgesinden temizlemeye kararlı olan Selahattin Eyyubi ile Kudüs Krallığı öncülüğünde ki Haçlı ordusu 4 Temmuz 1187 tarihinde Hittin’de büyük bir savaş yaptılar. Savaşı kazanan Selahattin Eyyubi Suriye ve Filistin bölgesindeki şehirleri Haçlıların elinden birer birer almaya başladı. Son olarak Kudüs’ün de Haçlıların elinden alınması Avrupa’da yeni bir Haçlı Seferine karar verilmesine neden oldu.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
Barbaros Hayrettin Paşa Vefat Etti (1546)
Akdeniz’de ki bazı adaları üs haline getirmiş olan Hırıstiyan korsanlar Müslümanlara çok zarar veriyorlardı. Bu durum üzerine Oruç, İlyas ve Hızır kardeşler aynı şekilde onlara karşılık vermek için korsanlığa başladılar. Kısa sürede Akdeniz’de ünlü oldular. Gerek Şehzade Korkut ve gerekse Yavuz Sultan Selim’den destek gördüler. Cezayir’i ele geçirdiler ve Kuzey Afrika kıyılarını üs haline getirerek Müslümanlara zarar veren devletlerin kıyılarına akınlarda bulundular.
Kardeşlerini bir İspanyol saldırısında kaybeden Hızır Reis’i Kanuni Sultan Süleyman ismini Hayrettin olarak değiştirerek Kaptan-ı Derya yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa kısa sürede Akdeniz’i kontrol altına aldı. Bu büyük denizci 4 Temmuz 1546 tarihinde İstanbul’da vefat etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
ABD Bağımsızlığını İlan Etti (1776)
İngiltere’nin 7 yıl savaşlarının mali yükünü sömürgelerden çıkarmaya çalışması Amerika’da büyük tepkiyle karşılandı. 13 Koloni aralarında anlaşarak 4 Temmuz 1776 tarihinde bağımsızlık bildirisini ilan ettiler. Altı yıl kadar süren bağımsızlık savaşının ardından ABD’nin bağımsızlığı İngiltere tarafından tanındı.
Irak Türklerinin Ayaklanması Katliama Dönüştü (1920)
İngilizlere karşı Irakta Rümeysa kentinde başlayan Türk protestoları 4 Temmuz 1920’de genel bir ayaklanmaya dönüştü. Bu duruma müdahale eden askerler katliam yaptılar. Sekiz binden fazla Türk katledildi. Telafer şehri bombalandı, erzaklar yakıldı. Sağ kalan Türkmenlerin büyük bir bölümü sürgün edildi.
Çuval Olayı Yaşandı (2003)
Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan bir binbaşı komutasında ki 11 kişiden oluşan Türk özel birliği Amerikan askerleri tarafından 4 Temmuz 2003 tarihinde bir baskınla tutuklanarak başlarına çuval geçirilip iki günden fazla sorgulamaya tabi tutulmaları Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük sıkıntı çıkarmıştır. Amerikalıların özellikle Cuma gününü ve ABD bağımsızlık gününü seçmiş olmaları çeşitli düşünceleri gündeme getirmiştir. Türkiye kamuoyu bu olaya çok büyük tepki duymuştur.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1848- Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.
1932- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara’dan İstanbul’a giden ilk kişi oldu.
1934- Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.
1946- ABD, Filipinlerin bağımsızlığını tanıdı.
1954- İstanbul Dolmabahçe Stadı’nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.
1976- İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi, Uganda’nın Entebbe Havaalanı’nda, bir operasyonla kurtardı.
1977- Yazar Esat Mahmut Karakurt öldü.
1994- Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda öldü.
1997- ‘’Pathfinder’’ keşif aracı Mars yüzeyine indi.
1997- Ankara 1 Nolu DGM’de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.
1998- Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası’nda Türkiye şampiyon oldu.
2002- Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü ‘’17 Kasım’’ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.
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