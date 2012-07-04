Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
07:23, 04 Temmuz 2018 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:00, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi
Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Selahattin Eyyubi Haçlıları Hittin’de Yendi (1187)

Haçlıları Ortadoğu bölgesinden temizlemeye kararlı olan Selahattin Eyyubi ile Kudüs Krallığı öncülüğünde ki Haçlı ordusu 4 Temmuz 1187 tarihinde Hittin’de büyük bir savaş yaptılar. Savaşı kazanan Selahattin Eyyubi Suriye ve Filistin bölgesindeki şehirleri Haçlıların elinden birer birer almaya başladı. Son olarak Kudüs’ün de Haçlıların elinden alınması Avrupa’da yeni bir Haçlı Seferine karar verilmesine neden oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Barbaros Hayrettin Paşa Vefat Etti (1546)

Akdeniz’de ki bazı adaları üs haline getirmiş olan Hırıstiyan korsanlar Müslümanlara çok zarar veriyorlardı. Bu durum üzerine Oruç, İlyas ve Hızır kardeşler aynı şekilde onlara karşılık vermek için korsanlığa başladılar. Kısa sürede Akdeniz’de ünlü oldular. Gerek Şehzade Korkut ve gerekse Yavuz Sultan Selim’den destek gördüler. Cezayir’i ele geçirdiler ve Kuzey Afrika kıyılarını üs haline getirerek Müslümanlara zarar veren devletlerin kıyılarına akınlarda bulundular.

Kardeşlerini bir İspanyol saldırısında kaybeden Hızır Reis’i Kanuni Sultan Süleyman ismini Hayrettin olarak değiştirerek Kaptan-ı Derya yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa kısa sürede Akdeniz’i kontrol altına aldı. Bu büyük denizci 4 Temmuz 1546 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD Bağımsızlığını İlan Etti (1776)

İngiltere’nin 7 yıl savaşlarının mali yükünü sömürgelerden çıkarmaya çalışması Amerika’da büyük tepkiyle karşılandı. 13 Koloni aralarında anlaşarak 4 Temmuz 1776 tarihinde bağımsızlık bildirisini ilan ettiler. Altı yıl kadar süren bağımsızlık savaşının ardından ABD’nin bağımsızlığı İngiltere tarafından tanındı.

Irak Türklerinin Ayaklanması Katliama Dönüştü (1920)

İngilizlere karşı Irakta Rümeysa kentinde başlayan Türk protestoları  4 Temmuz 1920’de genel bir ayaklanmaya dönüştü. Bu duruma müdahale eden askerler katliam yaptılar. Sekiz binden fazla Türk katledildi. Telafer şehri bombalandı, erzaklar yakıldı. Sağ kalan Türkmenlerin büyük bir bölümü sürgün edildi.

Çuval Olayı Yaşandı (2003)

Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan bir binbaşı komutasında ki 11 kişiden oluşan Türk özel birliği Amerikan askerleri tarafından 4 Temmuz 2003 tarihinde bir baskınla tutuklanarak başlarına çuval geçirilip iki günden fazla sorgulamaya tabi tutulmaları Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük sıkıntı çıkarmıştır. Amerikalıların özellikle Cuma gününü ve ABD bağımsızlık gününü seçmiş olmaları çeşitli düşünceleri gündeme getirmiştir. Türkiye kamuoyu bu olaya çok büyük tepki duymuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1848- Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.

1932- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara’dan İstanbul’a giden ilk kişi oldu.

1934- Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.

1946- ABD, Filipinlerin bağımsızlığını tanıdı.

1954- İstanbul Dolmabahçe Stadı’nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1976- İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi, Uganda’nın Entebbe Havaalanı’nda, bir operasyonla kurtardı.

1977- Yazar Esat Mahmut Karakurt öldü.

1994- Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1997- ‘’Pathfinder’’ keşif aracı Mars yüzeyine indi.

1997- Ankara 1 Nolu DGM’de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.

1998- Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası’nda Türkiye şampiyon oldu.

2002- Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü ‘’17 Kasım’’ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.

 

 



İlgili Konular Irak Türklerinin Ayaklanması Katliama Dönüştü ABD Bağımsızlığını İlan Etti Barbaros Hayrettin Paşa Vefat Etti Çuval Olayı Yaşandı Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi tarihte bugün
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
Selahattin Eyyubi Haçlıları Hittin de dize getirdi
Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Mısır'da askeri darbe yaşandı
Mısır'da askeri darbe yaşandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mısır'da Sisi'nin Mursi yönetimine askeri darbesi, Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Sivas ta Madımak Oteli yakıldı
Sivas’ta Madımak Oteli yakıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…
Hong Kong Çin'e devredildi
Hong Kong Çin'e devredildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinan’ın kafatasına inceleme,Cezayir’de bağımsızlık referandumu, Hong Kong’un Çin’e devredilmesi var...
Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu
Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kılıçarslan’ın Haçlılarla savaşı, Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması, Soyuz-11 mürettabatının ölümü var…
Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi
Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi?

Şeyh Said ve arkadaşları 92 yıl önce bugün Diyarbakır'da idam edilmişti. Şeyh Said niçin idam edildi? Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi? Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kişinin tam listesi...
Şeyh Said idam edildi
Şeyh Said idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; II.Balkan Savaşı, Şeyh Said’in idamı, İngilizlerden Yahudilere operasyon var…
PKK katliamlarının tarihçesi FOTO
PKK katliamlarının tarihçesi | FOTO

1978'de kurulan terör örgütü PKK, geçen 40 yılda halka yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hedef gözetmemesi, çocuk ve kadınları da bu saldırılarda katletmesi, binlerce aileye hafızalardan silinmeyen acılar yaşattı. İşte PKK'nın katliamlarından bazı örnekler...
Yeniçeri Ocağı kuruldu
Yeniçeri Ocağı kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yeniçeri Ocağının kurulması, Darüşşafaka’nın açılması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtının öldürülmesi, Kayseri Uçak Fabrikasının kapatılması var…
Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam
Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Potemkin Zırhlısı ayaklanması, Tasvir-i Efkar gazetesinin yayına başlaması, İlk jet uçağının uçması, Ticani Tarikatı olayı var..
BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı
BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılderili katili ünlü kaşif Pizarro’nun öldürülmesi, Almanların Krakovi yenilgisi, BM’nin kuruluş antlaşması var…
Kore Savaşı başladı
Kore Savaşı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Silistre Zaferi, Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…
Osmanlı İngiltere yi İspanyol istilasından kurtardı
Osmanlı İngiltere’yi İspanyol istilasından kurtardı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin yardım isteği, Nizip yenilgisi, Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gidişi var…
Bir Osmanlı Sancağı Fizan
Bir Osmanlı Sancağı Fizan

Libya'nın güneyinde yer alan Fizan bölgesi Afrika tarihinde beş bin yıllık bir geçmişe sahip olup kıtanın kuzeyi ile iç kesimleri arasında gidip gelen kervanların önemli uğrak yerlerindendir
Hz Ali r a Halife Seçildi
Hz. Ali (r.a) Halife Seçildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Ali’nin Halife seçilmesi, Malta kuşatmasının şiddetlenmesi, Refah Şilebi’nin batırılması var…
Fazilet Partisi kapatıldı
Fazilet Partisi kapatıldı

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...

Haberler

Mısır'da askeri darbe yaşandı
Mısır'da askeri darbe yaşandı

Sivas’ta Madımak Oteli yakıldı
Sivas ta Madımak Oteli yakıldı

Hong Kong Çin'e devredildi
Hong Kong Çin'e devredildi

Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu
Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu

Şeyh Said idam edildi
Şeyh Said idam edildi

Yeniçeri Ocağı kuruldu
Yeniçeri Ocağı kuruldu

Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam
Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam

BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı
BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Ramazan 2018
Tarih Dosyası

Aile
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Türkiye ve Dünya gündemi
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 