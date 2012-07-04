Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:52, 04 Temmuz 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:17, 04 Temmuz 2017 Salı

  • Paylaş
Tarihte bugün: Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi
Tarihte bugün: Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Selahattin Eyyubi Haçlıları Hittin’de Yendi (1187)

Haçlıları Ortadoğu bölgesinden temizlemeye kararlı olan Selahattin Eyyubi ile Kudüs Krallığı öncülüğünde ki Haçlı ordusu 4 Temmuz 1187 tarihinde Hittin’de büyük bir savaş yaptılar. Savaşı kazanan Selahattin Eyyubi Suriye ve Filistin bölgesindeki şehirleri Haçlıların elinden birer birer almaya başladı. Son olarak Kudüs’ün de Haçlıların elinden alınması Avrupa’da yeni bir Haçlı Seferine karar verilmesine neden oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Barbaros Hayrettin Paşa Vefat Etti (1546)

Akdeniz’de ki bazı adaları üs haline getirmiş olan Hırıstiyan korsanlar Müslümanlara çok zarar veriyorlardı. Bu durum üzerine Oruç, İlyas ve Hızır kardeşler aynı şekilde onlara karşılık vermek için korsanlığa başladılar. Kısa sürede Akdeniz’de ünlü oldular. Gerek Şehzade Korkut ve gerekse Yavuz Sultan Selim’den destek gördüler. Cezayir’i ele geçirdiler ve Kuzey Afrika kıyılarını üs haline getirerek Müslümanlara zarar veren devletlerin kıyılarına akınlarda bulundular.

Kardeşlerini bir İspanyol saldırısında kaybeden Hızır Reis’i Kanuni Sultan Süleyman ismini Hayrettin olarak değiştirerek Kaptan-ı Derya yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa kısa sürede Akdeniz’i kontrol altına aldı. Bu büyük denizci 4 Temmuz 1546 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD Bağımsızlığını İlan Etti (1776)

İngiltere’nin 7 yıl savaşlarının mali yükünü sömürgelerden çıkarmaya çalışması Amerika’da büyük tepkiyle karşılandı. 13 Koloni aralarında anlaşarak 4 Temmuz 1776 tarihinde bağımsızlık bildirisini ilan ettiler. Altı yıl kadar süren bağımsızlık savaşının ardından ABD’nin bağımsızlığı İngiltere tarafından tanındı.

Irak Türklerinin Ayaklanması Katliama Dönüştü (1920)

İngilizlere karşı Irakta Rümeysa kentinde başlayan Türk protestoları  4 Temmuz 1920’de genel bir ayaklanmaya dönüştü. Bu duruma müdahale eden askerler katliam yaptılar. Sekiz binden fazla Türk katledildi. Telafer şehri bombalandı, erzaklar yakıldı. Sağ kalan Türkmenlerin büyük bir bölümü sürgün edildi.

Çuval Olayı Yaşandı (2003)

Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan bir binbaşı komutasında ki 11 kişiden oluşan Türk özel birliği Amerikan askerleri tarafından 4 Temmuz 2003 tarihinde bir baskınla tutuklanarak başlarına çuval geçirilip iki günden fazla sorgulamaya tabi tutulmaları Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük sıkıntı çıkarmıştır. Amerikalıların özellikle Cuma gününü ve ABD bağımsızlık gününü seçmiş olmaları çeşitli düşünceleri gündeme getirmiştir. Türkiye kamuoyu bu olaya çok büyük tepki duymuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1848- Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.

1932- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara’dan İstanbul’a giden ilk kişi oldu.

1934- Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.

1946- ABD, Filipinlerin bağımsızlığını tanıdı.

1954- İstanbul Dolmabahçe Stadı’nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1976- İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi, Uganda’nın Entebbe Havaalanı’nda, bir operasyonla kurtardı.

1977- Yazar Esat Mahmut Karakurt öldü.

1994- Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

1997- ‘’Pathfinder’’ keşif aracı Mars yüzeyine indi.

1997- Ankara 1 Nolu DGM’de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.

1998- Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası’nda Türkiye şampiyon oldu.

2002- Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü ‘’17 Kasım’’ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.

 

 



İlgili Konular tarihte bugün Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi Çuval Olayı Yaşandı Barbaros Hayrettin Paşa Vefat Etti ABD Bağımsızlığını İlan Etti Irak Türklerinin Ayaklanması Katliama Dönüştü
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
Tarihte bugün Selahattin Eyyubi Haçlıları Hittin de dize getirdi
Tarihte bugün: Selahattin Eyyubi, Haçlıları Hittin’de dize getirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz Öldü
Tarihte bugün: Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz Öldü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Tarihte bugün Sivas ta Madımak Oteli yakıldı
Tarihte bugün: Sivas’ta Madımak Oteli yakıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…
Tarihte bugün Hong Kong Çin'e devredildi
Tarihte bugün: Hong Kong Çin'e devredildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinan’ın kafatasına inceleme,Cezayir’de bağımsızlık referandumu, Hong Kong’un Çin’e devredilmesi var...
1915 olayları' tüm gerçekleriyle dünyaya anlatılacak
'1915 olayları' tüm gerçekleriyle dünyaya anlatılacak

Ankara Üniversitesince, "1915 olaylarına" ilişkin Latin Amerika'da yerel akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen sempozyumlardan derlenen İngilizce "Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı: 1915" kitabı, Türkiye'nin büyükelçiliklerine gönderilecek
Tarihte bugün Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu
Tarihte bugün: Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Kılıçarslan’ın Haçlılarla savaşı, Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulması, Soyuz-11 mürettabatının ölümü var…
Şeyh Said 92 yıl önce bugün idam edilmişti
Şeyh Said 92 yıl önce bugün idam edilmişti

Şeyh Said ve arkadaşları 92 yıl önce bugün Diyarbakır'da idam edilmişti. Şeyh Said niçin idam edildi? Şeyh Said'in idam edilmeden önceki son sözü neydi? Şeyh Said'in mezarı nerede? Şeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kişinin tam listesi...
Tarihte bugün Şeyh Said idam edildi
Tarihte bugün: Şeyh Said idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; II.Balkan Savaşı, Şeyh Said’in idamı, İngilizlerden Yahudilere operasyon var…
Yeniçerilerin tarihi
Yeniçerilerin tarihi

Osmanlı fetihlerinde en önemli rolü oynamış ve devletin temel dinamiklerinden biri olan Yeniçerilerin menfi manadaki siyasi ve sosyal etkileri İkinci Mahmud'la ortadan kaldırılmıştı
Tarihte bugün Yeniçeri Ocağı kuruldu
Tarihte bugün: Yeniçeri Ocağı kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yeniçeri Ocağının kurulması, Darüşşafaka’nın açılması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtının öldürülmesi, Kayseri Uçak Fabrikasının kapatılması var…
Tarihte bugün Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam
Tarihte bugün: Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Potemkin Zırhlısı ayaklanması, Tasvir-i Efkar gazetesinin yayına başlaması, İlk jet uçağının uçması, Ticani Tarikatı olayı var..
Tarihte bugün BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı
Tarihte bugün: BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kızılderili katili ünlü kaşif Pizarro’nun öldürülmesi, Almanların Krakovi yenilgisi, BM’nin kuruluş antlaşması var…
Tarihte bugün Kore Savaşı başladı
Tarihte bugün: Kore Savaşı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Silistre Zaferi, Topraklarını savunan Kızılderililerin zaferi, Kore Savaşı’nın başlaması var…
Tarihte bugün Osmanlı İngiltere yi İspanyol istilasından kurtardı
Tarihte bugün: Osmanlı İngiltere’yi İspanyol istilasından kurtardı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngilizlerin yardım isteği, Nizip yenilgisi, Almanya’ya ilk işçi kafilesinin gidişi var…
Tarihte bugün Hz Ali r a Halife Seçildi
Tarihte bugün: Hz. Ali (r.a) Halife Seçildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Ali’nin Halife seçilmesi, Malta kuşatmasının şiddetlenmesi, Refah Şilebi’nin batırılması var…
Tarihte bugün Fazilet Partisi kapatıldı
Tarihte bugün: Fazilet Partisi kapatıldı

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Fazilet Partisi'nin kapatılması, Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin vefatı, Amasya Genelgesinin ilanı ve Avusturya ile İstanbul antlaşmasının imzalanması var...

Haberler

Tarihte bugün: Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz Öldü
Tarihte bugün Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz Öldü

Tarihte bugün: Sivas’ta Madımak Oteli yakıldı
Tarihte bugün Sivas ta Madımak Oteli yakıldı

Tarihte bugün: Hong Kong Çin'e devredildi
Tarihte bugün Hong Kong Çin'e devredildi

Tarihte bugün: Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu
Tarihte bugün Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu

Tarihte bugün: Şeyh Said idam edildi
Tarihte bugün Şeyh Said idam edildi

Tarihte bugün: Yeniçeri Ocağı kuruldu
Tarihte bugün Yeniçeri Ocağı kuruldu

Tarihte bugün: Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam
Tarihte bugün Yunanistan'dan Çamerya Arnavutlarına katliam

Tarihte bugün: BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı
Tarihte bugün BM'nin kuruluş antlaşması imzalandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 