DÃ¼nya BÃ¼lteni - Tarih DosyasÄ±
GÃœNÃœN OLAYI
FransÄ±zlar Cezayirâ€™i Ä°ÅŸgal Ettiler (1830)
Cezayir DayÄ±sÄ± Ä°zmirli Hasan PaÅŸaâ€™nÄ±n bir alacak meselesi yÃ¼zÃ¼nden sinirlenerek FransÄ±z elÃ§isinin yÃ¼zÃ¼ne yelpaze ile vurmasÄ± iliÅŸkileri germiÅŸti. Fransa ile Cezayir arasÄ±nda savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. OsmanlÄ± Devleti bu dÃ¶nem de iÃ§inde bulunduÄŸu durum nedeniyle Cezayirâ€™i koruyacak vaziyette deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeniÃ§eri ocaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Navarinâ€™de donanmasÄ± yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda FransÄ±zlarÄ±n durumu da bu dÃ¶nemde Cezayir savaÅŸÄ± iÃ§in mÃ¼sait deÄŸildi. FransÄ±zlar uzun sÃ¼re kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Cezayirâ€™e 14 Haziran 1830 tarihinde asker Ã§Ä±kardÄ±lar. YapÄ±lan birkaÃ§ savaÅŸtan sonra FransÄ±zlar 5 Temmuz 1830 tarihinde Cezayir ÅŸehrini iÅŸgal ettiler ve Cezayirâ€™e kalÄ±cÄ± olarak yerleÅŸtiler.
Â
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Musa Ã‡elebi Saltanat MÃ¼cadelesini Kaybetti â€˜â€™Fetret Devri Sona Erdiâ€™â€™(1413)
YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezitâ€™in ikinci oÄŸludur. Ankara SavaÅŸÄ±ndan sonra baÅŸlayan Fetret DÃ¶neminde Ã¶nce Bursaâ€™da arkasÄ±ndan Edirneâ€™de hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ancak kardeÅŸi Mehmet Ã‡elebi ile giriÅŸtiÄŸi mÃ¼cadeleyi kaybetmiÅŸ ve 5 Temmuz 1413 tarihinde ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu olay ile 11 yÄ±l sÃ¼ren karmaÅŸa dÃ¶nemi sona ermiÅŸ ve OsmanlÄ± Devleti tekrar toparlanma sÃ¼reci iÃ§erisine girmiÅŸtir.
FransÄ±zlar Cezayirâ€™i Ä°ÅŸgal Ettiler (1830)
Cezayir DayÄ±sÄ± Ä°zmirli Hasan PaÅŸaâ€™nÄ±n bir alacak meselesi yÃ¼zÃ¼nden sinirlenerek FransÄ±z elÃ§isinin yÃ¼zÃ¼ne yelpaze ile vurmasÄ± iliÅŸkileri germiÅŸti. Fransa ile Cezayir arasÄ±nda savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. OsmanlÄ± Devleti bu dÃ¶nem de iÃ§inde bulunduÄŸu durum nedeniyle Cezayirâ€™i koruyacak vaziyette deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeniÃ§eri ocaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Navarinâ€™de donanmasÄ± yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda FransÄ±zlarÄ±n durumu da bu dÃ¶nemde Cezayir savaÅŸÄ± iÃ§in mÃ¼sait deÄŸildi. FransÄ±zlar uzun sÃ¼re kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Cezayirâ€™e 14 Haziran 1830 tarihinde asker Ã§Ä±kardÄ±lar. YapÄ±lan birkaÃ§ savaÅŸtan sonra FransÄ±zlar 5 Temmuz 1830 tarihinde Cezayir ÅŸehrini iÅŸgal ettiler ve Cezayirâ€™e kalÄ±cÄ± olarak yerleÅŸtiler.
TÃ¼rk Askeri Hatayâ€™a Girdi (1938)
TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda 1936 tarihinde baÅŸlayan Hatay sorunu adÄ±m adÄ±m TÃ¼rkiyeâ€™nin istediÄŸi ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Son olarak Hatayâ€™a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verilmesi konusunda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda ki 3 Temmuz 1938 tarihinde ki antlaÅŸma gereÄŸince Hatayâ€™Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve statÃ¼sÃ¼nÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korunmasÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Bu karara uygun olarak 2500 kiÅŸilik TÃ¼r askeri 5 Temmuz 1938 tarihinde Hatayâ€™a girdi.
Darbe SuÃ§lusu Talat Aydemir Ä°dam Edildi (1964)
Albay Talat Aydemir i iki defa darbe baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminde bulundu. Birincisinde affedildi ancak ikinci giriÅŸimi sonrasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± idam cezasÄ±nÄ±n infazÄ± 5 Temmuz 1964 tarihinde yerine getirildi.
Ciddi KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar Ä°Ã§erisinde ki Pakistanâ€™da Ordu YÃ¶netime El Koydu (1977)
Pakistan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± General Ziya Ãœl Hak ZÃ¼lfikar Ã¼lke yÃ¶netimine el koyarak 5 Temmuz 1977 tarihinde BaÅŸbakan ZÃ¼lfikar Ali Buttoâ€™yu tutuklattÄ±. Ãœlke seÃ§im yolsuzluklarÄ± olduÄŸu iddia edilen Pakistanâ€™da Ã¼lke tam bir kaos iÃ§erisindeydi.
BaÅŸbaÄŸlar KÃ¶yÃ¼nde 33 KiÅŸi Katledildi (1993)
Erzincanâ€™Ä±n tarihi kÃ¶ylerinden BaÅŸbaÄŸlarâ€™a baskÄ±n yapan terÃ¶ristler akÅŸam Ã¼zeri aralarÄ±nda camiden Ã§Ä±kmakta olan kiÅŸilerin de olduÄŸu 33 kiÅŸiyi katlettiler. BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼ katiller tarafÄ±ndan yakÄ±lÄ±p yÄ±kÄ±ldÄ±. Bu olayda terÃ¶ristler kÃ¶ylÃ¼lere ateÅŸ aÃ§madan Ã¶nce uzun bir sÃ¼re Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±lar. KatliamÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle PKK eliyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Fakat olayÄ±n faillerinden hiÃ§ kimse yakalanamadÄ±. Bu olayÄ±n bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Sivas'da MadÄ±mak otelinin yakÄ±lmasÄ± hadisesine misilleme olarak tertip edildiÄŸi ve TÃ¼rkiye'de bir kardeÅŸ kavgasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kartalmak istendiÄŸi iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu acÄ± olay hafÄ±zalarda derin bir iz bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve halen tartÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.
HiÃ§bir Dini Ä°nancÄ± OlmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± SÃ¶yleyen Mizah YazarÄ± Aziz Nesin Ã–ldÃ¼ (1995)
HiÃ§bir dini inancÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen TÃ¼rk halkÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler sarf eden mizah yazarÄ± Aziz Nesin Ä°zmirâ€™de 5 Temmuz 1995 tarihinde Ã¶ldÃ¼. Vasiyeti Ã¼zerine Ã‡atalcaâ€™da mezar yeri belli olmayacak ÅŸekilde bir Ã§ukura gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1917- Mustafa Kemal, Halepâ€™teki 7. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±.
1921- Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal eden Ä°talyan gÃ¼Ã§lerinin son birliÄŸi de kentten ayrÄ±ldÄ±.
1939- Enver PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã§ocuk ve torunlarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸa alÄ±nmalarÄ± ve yurda dÃ¶nmelerine izin veren yasa Ã§Ä±ktÄ±.
1939- Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu.
1945- Ä°ngiltereâ€™yi II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda zafere gÃ¶tÃ¼ren Winston Churchill seÃ§imleri kaybederek, baÅŸbakanlÄ±ktan ayrÄ±ldÄ±.
1950- Radyoda dini program yayÄ±nlama yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
1971- TÃ¼rkiyeâ€™nin Ortak Pazarâ€™a geÃ§iÅŸini Ã¶ngÃ¶ren katma protokol, Meclisâ€™te kabul edildi.
1974- Bakanlar Kurulu, haÅŸhaÅŸ ekimi yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. 7 ilde haÅŸhaÅŸ ekimi yapÄ±labilecek. Karar, ABDâ€™nin tepkisine yol aÃ§tÄ±. BaÅŸbakan BÃ¼lent Ecevit, â€˜â€™Nerede ne ekeceÄŸimize kimse karÄ±ÅŸamazâ€™â€™ dedi.
1993- TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk kadÄ±n baÅŸbakanÄ± Tansu Ã‡illerâ€™in oluÅŸturduÄŸu SHP-DYP Koalisyon HÃ¼kÃ¼meti, TBMMâ€™den gÃ¼venoyu aldÄ±.
2000- YargÄ±tay, kapatÄ±lan RPâ€™nin Genel BaÅŸkanÄ± Necmettin Erbakanâ€™Ä±n, TCKâ€™nÄ±n 312. maddesinin 2. fÄ±krasÄ±ndan, 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± onadÄ±.
Â
Â
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fetret devrinin sona ermesi, FransÄ±zlarÄ±n Cezayirâ€™i iÅŸgali, Talat Aydemirâ€™in idamÄ±, BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Avrupaâ€™nÄ±n dize getirildiÄŸi Hittin zaferi, Ã‡uval OlayÄ±, Barbaros Hayretttin PaÅŸa'nÄ±n vefatÄ±, ABDâ€™nin kurulmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MÄ±sÄ±r'da Sisi'nin Mursi yÃ¶netimine askeri darbesi, KÃ¶sedaÄŸ SavaÅŸÄ±nÄ±n kaybedilmesi, Resneli Niyaziâ€™nin daÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±, DÃ¼nya Siyonist TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Kurucusu Teodor Herlz'in Ã¶lÃ¼mÃ¼, Ä°srailâ€™in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n aÃ§Ä±lmasÄ±, ABD'nin Ä°ran uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MadÄ±mak Oteliâ€™nin yakÄ±lmasÄ±, Åžahkuluâ€™nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Napolyonâ€™un MÄ±sÄ±r'Ä± iÅŸgali varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinanâ€™Ä±n kafatasÄ±na inceleme,Cezayirâ€™de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu, Hong Kongâ€™un Ã‡inâ€™e devredilmesi var...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; I.KÄ±lÄ±Ã§arslanâ€™Ä±n HaÃ§lÄ±larla savaÅŸÄ±, Ã‡ocuk Esirgeme Kurumunun kurulmasÄ±, Soyuz-11 mÃ¼rettabatÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦
Åžeyh Said ve arkadaÅŸlarÄ± 92 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n DiyarbakÄ±r'da idam edilmiÅŸti. Åžeyh Said niÃ§in idam edildi? Åžeyh Said'in idam edilmeden Ã¶nceki son sÃ¶zÃ¼ neydi? Åžeyh Said'in mezarÄ± nerede? Åžeyh Said ile birlikte idam edilen 46 kiÅŸinin tam listesi...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; II.Balkan SavaÅŸÄ±, Åžeyh Saidâ€™in idamÄ±, Ä°ngilizlerden Yahudilere operasyon varâ€¦
1978'de kurulan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK, geÃ§en 40 yÄ±lda halka yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larda hedef gÃ¶zetmemesi, Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ± da bu saldÄ±rÄ±larda katletmesi, binlerce aileye hafÄ±zalardan silinmeyen acÄ±lar yaÅŸattÄ±. Ä°ÅŸte PKK'nÄ±n katliamlarÄ±ndan bazÄ± Ã¶rnekler...
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YeniÃ§eri OcaÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, DarÃ¼ÅŸÅŸafakaâ€™nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±, Avusturya-Macaristan Ä°mparatorluÄŸu VeliahtÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Kayseri UÃ§ak FabrikasÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Potemkin ZÄ±rhlÄ±sÄ± ayaklanmasÄ±, Tasvir-i Efkar gazetesinin yayÄ±na baÅŸlamasÄ±, Ä°lk jet uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n uÃ§masÄ±, Ticani TarikatÄ± olayÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KÄ±zÄ±lderili katili Ã¼nlÃ¼ kaÅŸif Pizarroâ€™nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, AlmanlarÄ±n Krakovi yenilgisi, BMâ€™nin kuruluÅŸ antlaÅŸmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Silistre Zaferi, TopraklarÄ±nÄ± savunan KÄ±zÄ±lderililerin zaferi, Kore SavaÅŸÄ±â€™nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Ä°ngilizlerin yardÄ±m isteÄŸi, Nizip yenilgisi, Almanyaâ€™ya ilk iÅŸÃ§i kafilesinin gidiÅŸi varâ€¦
Libya'nÄ±n gÃ¼neyinde yer alan Fizan bÃ¶lgesi Afrika tarihinde beÅŸ bin yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸe sahip olup kÄ±tanÄ±n kuzeyi ile iÃ§ kesimleri arasÄ±nda gidip gelen kervanlarÄ±n Ã¶nemli uÄŸrak yerlerindendir
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Hz. Aliâ€™nin Halife seÃ§ilmesi, Malta kuÅŸatmasÄ±nÄ±n ÅŸiddetlenmesi, Refah Åžilebiâ€™nin batÄ±rÄ±lmasÄ± varâ€¦