GÃ¼ncelleme: 00:01, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

Fransa Cezayirâ€™i iÅŸgal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni - Tarih DosyasÄ±

GÃœNÃœN OLAYI

FransÄ±zlar Cezayirâ€™i Ä°ÅŸgal Ettiler (1830)

Cezayir DayÄ±sÄ± Ä°zmirli Hasan PaÅŸaâ€™nÄ±n bir alacak meselesi yÃ¼zÃ¼nden sinirlenerek FransÄ±z elÃ§isinin yÃ¼zÃ¼ne yelpaze ile vurmasÄ± iliÅŸkileri germiÅŸti. Fransa ile Cezayir arasÄ±nda savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. OsmanlÄ± Devleti bu dÃ¶nem de iÃ§inde bulunduÄŸu durum nedeniyle Cezayirâ€™i koruyacak vaziyette deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeniÃ§eri ocaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Navarinâ€™de donanmasÄ± yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda FransÄ±zlarÄ±n durumu da bu dÃ¶nemde Cezayir savaÅŸÄ± iÃ§in mÃ¼sait deÄŸildi. FransÄ±zlar uzun sÃ¼re kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Cezayirâ€™e 14 Haziran 1830 tarihinde asker Ã§Ä±kardÄ±lar. YapÄ±lan birkaÃ§ savaÅŸtan sonra FransÄ±zlar 5 Temmuz 1830 tarihinde Cezayir ÅŸehrini iÅŸgal ettiler ve Cezayirâ€™e kalÄ±cÄ± olarak yerleÅŸtiler.

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GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Musa Ã‡elebi Saltanat MÃ¼cadelesini Kaybetti â€˜â€™Fetret Devri Sona Erdiâ€™â€™(1413)

YÄ±ldÄ±rÄ±m Bayezitâ€™in ikinci oÄŸludur. Ankara SavaÅŸÄ±ndan sonra baÅŸlayan Fetret DÃ¶neminde Ã¶nce Bursaâ€™da arkasÄ±ndan Edirneâ€™de hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ancak kardeÅŸi Mehmet Ã‡elebi ile giriÅŸtiÄŸi mÃ¼cadeleyi kaybetmiÅŸ ve 5 Temmuz 1413 tarihinde ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu olay ile 11 yÄ±l sÃ¼ren karmaÅŸa dÃ¶nemi sona ermiÅŸ ve OsmanlÄ± Devleti tekrar toparlanma sÃ¼reci iÃ§erisine girmiÅŸtir.

FransÄ±zlar Cezayirâ€™i Ä°ÅŸgal Ettiler (1830)

Cezayir DayÄ±sÄ± Ä°zmirli Hasan PaÅŸaâ€™nÄ±n bir alacak meselesi yÃ¼zÃ¼nden sinirlenerek FransÄ±z elÃ§isinin yÃ¼zÃ¼ne yelpaze ile vurmasÄ± iliÅŸkileri germiÅŸti. Fransa ile Cezayir arasÄ±nda savaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±. OsmanlÄ± Devleti bu dÃ¶nem de iÃ§inde bulunduÄŸu durum nedeniyle Cezayirâ€™i koruyacak vaziyette deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeniÃ§eri ocaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Navarinâ€™de donanmasÄ± yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda FransÄ±zlarÄ±n durumu da bu dÃ¶nemde Cezayir savaÅŸÄ± iÃ§in mÃ¼sait deÄŸildi. FransÄ±zlar uzun sÃ¼re kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Cezayirâ€™e 14 Haziran 1830 tarihinde asker Ã§Ä±kardÄ±lar. YapÄ±lan birkaÃ§ savaÅŸtan sonra FransÄ±zlar 5 Temmuz 1830 tarihinde Cezayir ÅŸehrini iÅŸgal ettiler ve Cezayirâ€™e kalÄ±cÄ± olarak yerleÅŸtiler.

TÃ¼rk Askeri Hatayâ€™a Girdi (1938)

TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda 1936 tarihinde baÅŸlayan Hatay sorunu adÄ±m adÄ±m TÃ¼rkiyeâ€™nin istediÄŸi ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Son olarak Hatayâ€™a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verilmesi konusunda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±nda ki 3 Temmuz 1938 tarihinde ki antlaÅŸma gereÄŸince Hatayâ€™Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve statÃ¼sÃ¼nÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± korunmasÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Bu karara uygun olarak 2500 kiÅŸilik TÃ¼r askeri 5 Temmuz 1938 tarihinde Hatayâ€™a girdi.

Darbe SuÃ§lusu Talat Aydemir Ä°dam Edildi (1964)

Albay Talat Aydemir i iki defa darbe baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminde bulundu. Birincisinde affedildi ancak ikinci giriÅŸimi sonrasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± idam cezasÄ±nÄ±n infazÄ± 5 Temmuz 1964 tarihinde yerine getirildi.

Ciddi KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar Ä°Ã§erisinde ki Pakistanâ€™da Ordu YÃ¶netime El Koydu (1977)

Pakistan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± General Ziya Ãœl Hak ZÃ¼lfikar Ã¼lke yÃ¶netimine el koyarak 5 Temmuz 1977 tarihinde BaÅŸbakan ZÃ¼lfikar Ali Buttoâ€™yu tutuklattÄ±. Ãœlke seÃ§im yolsuzluklarÄ± olduÄŸu iddia edilen Pakistanâ€™da Ã¼lke tam bir kaos iÃ§erisindeydi.

BaÅŸbaÄŸlar KÃ¶yÃ¼nde 33 KiÅŸi Katledildi (1993)

Erzincanâ€™Ä±n tarihi kÃ¶ylerinden BaÅŸbaÄŸlarâ€™a baskÄ±n yapan terÃ¶ristler akÅŸam Ã¼zeri aralarÄ±nda camiden Ã§Ä±kmakta olan kiÅŸilerin de olduÄŸu 33 kiÅŸiyi katlettiler. BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼ katiller tarafÄ±ndan yakÄ±lÄ±p yÄ±kÄ±ldÄ±. Bu olayda terÃ¶ristler kÃ¶ylÃ¼lere ateÅŸ aÃ§madan Ã¶nce uzun bir sÃ¼re Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±lar. KatliamÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle PKK eliyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Fakat olayÄ±n faillerinden hiÃ§ kimse yakalanamadÄ±. Bu olayÄ±n bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Sivas'da MadÄ±mak otelinin yakÄ±lmasÄ± hadisesine misilleme olarak tertip edildiÄŸi ve TÃ¼rkiye'de bir kardeÅŸ kavgasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kartalmak istendiÄŸi iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu acÄ± olay hafÄ±zalarda derin bir iz bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve halen tartÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

HiÃ§bir Dini Ä°nancÄ± OlmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± SÃ¶yleyen Mizah YazarÄ± Aziz Nesin Ã–ldÃ¼ (1995)

HiÃ§bir dini inancÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen TÃ¼rk halkÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler sarf eden mizah yazarÄ± Aziz Nesin Ä°zmirâ€™de 5 Temmuz 1995 tarihinde Ã¶ldÃ¼. Vasiyeti Ã¼zerine Ã‡atalcaâ€™da mezar yeri belli olmayacak ÅŸekilde bir Ã§ukura gÃ¶mÃ¼ldÃ¼.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1917- Mustafa Kemal, Halepâ€™teki 7. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±.

1921- Antalyaâ€™yÄ± iÅŸgal eden Ä°talyan gÃ¼Ã§lerinin son birliÄŸi de kentten ayrÄ±ldÄ±.

1939- Enver PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã§ocuk ve torunlarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸa alÄ±nmalarÄ± ve yurda dÃ¶nmelerine izin veren yasa Ã§Ä±ktÄ±.

1939- Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kuruldu.

1945- Ä°ngiltereâ€™yi II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda zafere gÃ¶tÃ¼ren Winston Churchill seÃ§imleri kaybederek, baÅŸbakanlÄ±ktan ayrÄ±ldÄ±.

1950- Radyoda dini program yayÄ±nlama yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

1971- TÃ¼rkiyeâ€™nin Ortak Pazarâ€™a geÃ§iÅŸini Ã¶ngÃ¶ren katma protokol, Meclisâ€™te kabul edildi.

1974- Bakanlar Kurulu, haÅŸhaÅŸ ekimi yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. 7 ilde haÅŸhaÅŸ ekimi yapÄ±labilecek. Karar, ABDâ€™nin tepkisine yol aÃ§tÄ±. BaÅŸbakan BÃ¼lent Ecevit, â€˜â€™Nerede ne ekeceÄŸimize kimse karÄ±ÅŸamazâ€™â€™ dedi.

1993- TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk kadÄ±n baÅŸbakanÄ± Tansu Ã‡illerâ€™in oluÅŸturduÄŸu SHP-DYP Koalisyon HÃ¼kÃ¼meti, TBMMâ€™den gÃ¼venoyu aldÄ±.

2000- YargÄ±tay, kapatÄ±lan RPâ€™nin Genel BaÅŸkanÄ± Necmettin Erbakanâ€™Ä±n, TCKâ€™nÄ±n 312. maddesinin 2. fÄ±krasÄ±ndan, 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± onadÄ±.

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