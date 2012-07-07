Ruslar Çeşme’de Osmanlı Donanmasını yaktı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Tedbirsizliğin Bedeli ‘’Ruslar Çeşme’de Osmanlı Donanmasını Yaktılar’’ (1770)
Rusların Baltık Denizinde bulunan donanması Atlas Okyanusuna dolaşmış ve Akdeniz’e inmişti. Osmanlı-Rus Donanmaları ilk kez Ege Denizi’nde Koyun Adaları açıklarında 6 Temmuz 1770 tarihinde karşılaştılar. Bu karşılaşmanın ilk galibi Osmanlı Donanması oldu. Çünkü Türk topları Rusların toplarından daha etkiliydi. Akşam olması üzerine Kaptan-ı Derya Hüsamettin Paşa donanmayı Çeşme Limanına düzensiz bir şekilde demirletti. Teslim olmak için geldiği zannedilen iki küçük Rus gemisi 6/7 Temmuz 1770 gecesi aniden ateş açarak Osmanlı Donanmasının çıkan yangın ile yok olmasını neden oldular.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Lehistan Kralı Geride Varis Bırakmadan Öldü (1572)
Yagellon hanedanından son Lehistan kralı arkasında varis bırakmadan 7 Temmuz 1572 tarihinde öldü. O’nun varissiz ölümü Lehistan’ı karıştırırken Osmanlı Devleti ile Almanya’nın Lehistan üzerinde ki yeni kral seçme rekabeti de başlamış oldu. Başlangıçta bu rekabetin galibi Osmanlı Devleti oldu.
Antalya Bombalandı (1915)
I.Dünya Savaşı sırasında Antalya, ilk olarak 6 Temmuz 1915 tarihinde Fransızların Paris II ve Alexandrea savaş gemileri tarafından bombalandı. Bundan Memleket Gurebâ Hastanesi ve postane önemli zararlar gördü. Ertesi gün yani 7 Temmuz 1915 tarihinde Paris II, bir çiftliği ve belediyeye ait gazhaneyi bombaladı.
Mustafa Kemal Görevinden ve Askerlik Mesleğinden İstifa Etti (1919)
Mustafa Kemal Erzurum’da iken kendisine görevlerinden alındığı bildirildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal’de askerlik görevi de dahil tüm görevlerinden istifa ettiğini 7-8 Temmuz 1919 tarihinde İstanbul’a bildirdi.
Marko Polo Köprüsü Olayı (1937)
Çin’in kuzey eyaletlerini işgal altında tutan Japonlar Çin’in tamamını işgal etmek için bahane aramaya başladılar. Aranan sebep çok geçmeden ortaya çıktı. Pekin-Hankow demiryolu üzerindeki Marco Polo köprüsünde 7/8 Temmuz 1937 tarihinde Çin askerleri ile Japon askerleri arasında bir çatışma çıktı. Bu çatışma ileride Japonya’nın Pekin’i işgal gerekçelerinin başında geliyordu.
İlk Türk Şilebi Denize İndirildi (1955)
Haliç’te Camialtı Tersanesinde inşa edilen ilk Türk Şilebi ‘’Abidin Daver’’ 7 Temmuz 1955 tarihinde denize indirildi. Tonajı 6500 olan şilep Kabotaj Bayramında denize indirilmek istenmiş ancak kazık yağlarının donması nedeniyle, problemin çözülmesine kadar bu işlem ertelenmişti.
Solomon Adaları Bağımsızlığını İlan Etti (1976)
Büyük Okyanus’un güneyinde Papua Yeni Gine’nin doğusunda yer alan toplam 990 adadan oluşan Solomon Adaları 7 Temmuz 1976 tarihinde İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Anayasal monarşi ile idare edilmektedir.
Londra’da Bombalı Saldırılar Gerçekleştirildi (2005)
Londra’da 7 Temmuz 2005 tarihinde üç ayrı metro istasyonunda ve bir çift katlı bir otobüste bomba patladı. Patlamalar sonucunda 56 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı bir örgüt üstlendi.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1828- Kars, Emin Paşa’nın teslim kararı alması üzerine, Rus işgaline uğradı.
1939- Hatay’da bir il kurulması kararlaştırıldı.
1930- ‘’Sherlock Holmes’’un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü.
1942- Başbakan Dr. Refik Saydam, İstanbul’da öldü.
1955- Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında öldü.
1998- Başbakan Mesut Yılmaz’ın gezisi sırasında Makedonya’da, Üsküp yakınlarında meydana gelen kazada, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk heyetinin otomobiline çarpan otodaki Makedon karı-koca öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çeşme Baskını, Mustafa Kemal’in istifası, Çin’de Marco Polo Köprüsü olayı, Londra’da bombalı saldırılar var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Kutsal emanetlerin Osmanlı Devletine teslim edilmesi,Ünlü İngiliz devlet adamı Sir Thomas More’un öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fetret devrinin sona ermesi, Fransızların Cezayir’i işgali, Talat Aydemir’in idamı, Başbağlar katliamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinan’ın kafatasına inceleme,Cezayir’de bağımsızlık referandumu, Hong Kong’un Çin’e devredilmesi var...
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