Tarihte bugün: Rusya Kırım’ı işgal etti

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Rusya Kırım’ı İşgal Etti Müslüman Türklerin Yarısını Katletti (1783)
Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kırım’a bağımsızlık vermişti. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ki gerginlik devam ederken Rusya Kırım’ın iç karışıklıklarından yararlanarak 9 Temmuz 1783 tarihinde Kırım’ı işgal etti. Rus General Potemkin Kırım’a önderlik edebilecek, Kırım tahtına geçebilecek kim varsa yaklaşık 30 bin kişiyi iki ay içerisinde katlettirdi. Ruslar Kırım’da ki Müslüman Türk nüfusun büyük bir bölümünü katlederek ve göç ettirerek yok ettiler.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
II.Osman Hocasına Şeyhülislamlıkla Eşit Olan Meşihatlık Payesini Verdi (1618)
Osmanlı Tarihinde bir ilk yaşandı ve Şeyhülislamlık makamına denk yeni bir unvan olan meşihatlık ortaya çıktı. II.Osman hükümdar olunca ilk iş olarak kendi baş hocası Hace-i Sultani Ömer Efendi’ye 9 Temmuz 1618 tarihinde meşihatlık ünvanı verdi. Bu unvan şeyhülislam ve sadrazama denk gelen bir ünvandı. Bu olaydan sonra Osmanlı Tarihinde bu uygulamaya iki defa daha rastlanılmıştır.
Napolyon İle Rusya Arasında Osmanlı Devleti İle İlgili Tilsit Antlaşması İmzalandı (1807)
Osmanlı-Rus savaşı sürerken Napolyon Ruslar ile 9 Temmuz 1807 tarihinde Tilsit Antlaşmasını imzalayarak iki yüzlü siyasetini açıkça ortaya koydu. Bu antlaşmada Rusya’ya iki devlet arasında ki savaşı durdurmayı taahhüt ediyor. Bu olmazsa Osmanlı’nın Avrupa topraklarını birlikte paylaşıyorlardı.
Mehmet Ali Paşa Mora İsyanının Bastırılması İçin Yardım Gönderdi (1824)
Osmanlı Devleti Mora’da Rumların büyük bir isyan çıkarması üzerine Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi. Mehmet Ali Paşa Mora ve Girit valiliklerinin de kendisine verilmesi karşılığında yardımı kabul etti. Bunun üzerine oğlu İbrahim Paşa komutasında 60 gemi ve 16 bin askerden oluşan bir kuvveti 9 Temmuz 1824’te yardım olarak gönderdi.
Şam’da Araplar ve Dürziler Hıristiyanlara Saldırdı (1860)
İngiltere ve Fransa Ortadoğu’da etkinlik kazanabilmek için bölgenin etnik yapısından yararlanmaya çalışıyorlardı. Hıristiyan Marunileri Fransa, Dürzileri ise İngiltere destekliyordu. İki topluluk arasındaki gerginlik giderek arttı, 1860’larda çatışmaya dönüştü. Şam’da Araplar ve Dürziler 9 Temmuz 1860’ta Hıristiyanlara saldırdılar.
Ankara Valisi Nevzat Tandoğan İntihar Etti (1946)
CHP’nin önde gelen isimlerinden Ankara valisi Nevzat Tandoğan 9 Temmuz 1946 tarihinde tabanca ile intihar etti. İntiharına neden olarak kendi siyasi çevresinin onu bir cinayeti örtbas etmekle suçlamış olması iddia edildi.
1961 Anayasası İçin Referandum Yapıldı (1961)
1961 İhtilalcileri tarafından hazırlatılan anayasa 9 Temmuz 1961 tarihinde halkoyuna sunuldu. Oylama sonucunda %62 evet, %38 hayır çıktı.
Mısır Çarşısında Patlama Meydana Geldi (1998)
Mısır Çarşısı girişindeki büfede 9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9'u yabancı uyruklu 127 kişi de yaralandı. Olayla ilgili olarak yargılananlar arasında Sosyolog Pınar Selek’te vardı.
ABD İstanbul Başkonsolosluğuna Silahlı Saldırı Gerçekleştirildi (2008)
ABD İstanbul Başkonsolosluğuna 9 Temmuz 2008 tarihinde silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada üç polis memuru hayatını kaybederken saldırganlarda da üçü çatışmada öldü.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1401- Moğol İmparatoru Timur’un orduları, Bağdat’ı ele geçirdi.
1872- İbret gazetesi, yazar Namık Kemal’in ‘’Garaz Marazdır’’ başlıklı yazısı nedeniyle kapatıldı; Namık Kemal ise sürgüne gönderildi.
1932- Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.
1935- Moda Deniz Kulübü, Atatürk’ün de katıldığı törenle açıldı.
1938- Atatürk, Savarona yatında 3 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. (Bu toplantı Atatürk’ün, Bakanlar Kurulu’na son kez başkanlık edişiydi.)
1945- Ormanlar devletin mülkiyetine geçti.
1949- Çorum vapuru, Galata rıhtımında yandı; 56 kişi dumandan boğularak öldü.
1952- İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon laboratuvarı, ilk televizyon yayınını basın önünde yaptı.
1953- Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, ilk resmi film yarışmasını düzenledi.
1987- Midyat’ın bir mezrasına ve bir köyüne saldıran teröristler 31 kişiyi öldürdü.
1995- Sıcak çatışmanın sona erdiği Irak’ın kuzeyinde Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgesinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri, 6 teröristi daha öldürdü. Harekatta öldürülen terörist sayısı 127’ye ulaştı.
2001- Emlakbank Ziraat Bankası’na devredildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Tilsit antlaşması, Kırım Türklerine soykırım, 1961 Anayasa referandumu, Mısır Çarşısında patlama, ABD İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venizelos’un oğlunun Osman Gazi’nin kabrini tekmelemesi, İstanbul’da büyük yangın, Hünkar İskelesi antlaşması, Sadabat Paktı’nın imzalanması, Refah-yol hükümetinin güvenoyu alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çeşme Baskını, Mustafa Kemal’in istifası, Çin’de Marco Polo Köprüsü olayı, Londra’da bombalı saldırılar var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Kutsal emanetlerin Osmanlı Devletine teslim edilmesi,Ünlü İngiliz devlet adamı Sir Thomas More’un öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fetret devrinin sona ermesi, Fransızların Cezayir’i işgali, Talat Aydemir’in idamı, Başbağlar katliamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinan’ın kafatasına inceleme,Cezayir’de bağımsızlık referandumu, Hong Kong’un Çin’e devredilmesi var...
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