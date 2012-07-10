Tarihte bugün: Çeçenistan'ın efsane komutanı Şamil Basayev şehit oldu

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Şamil Basayev Şehit Oldu (2006)
Çeçen direnişinin sembol isimlerinden Şamil Basayev gerilla savaşını sürdürürken 10 Temmuz 2006 tarihinde bulunduğu konvoyda bir bombanın kendiliğinden infilak etmesi sonucu şehit oldu. Rus savaşı sırasında Ruslar ailesinden 11 kişiyi şehit etmişlerdi. Kendiside bir bacağından ağır şekilde yaralanmıştı. Ruslara karşı sürdürdüğü gerilla savaşında büyük başarılar elde etmiş ve efsaneleşmişti
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ruslar Karadeniz’e Ulaşmak İçin Azak’ı Kuşattılar (1695)
Çar I. Petro Rusya’nın büyük devlet olabilmesi için sıcak denizlere ulaşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu yolda ilk hedef Karadeniz’e ulaşmaktı. II.Viyana bozgunu sonrası Kutsal İttifak Devletleri ile devam eden savaş sırasında Çar I.Petro 10 Temmuz 1695 tarihinde Azak Kalesini kuşattı. Üç ay kadar süren kuşatma sonunda Ruslar ağır kayıplar ile geri çekildiler.
Ruslar Maçin’i İşgal Ettiler (1791)
Avusturya cephesinde başarılı olan Osmanlı Kuvvetleri aynı başarıyı Rusya karşısında gösteremediler. Osmanlı Devleti Tuna Bölgesinde arka arkaya önemli şehirlerini kaybetti. Son olarak İsmail önünde Ruslara karşı bir başarı kazanıldı ise de Ruslar 15 bin asker kayıplarına karşılık İsmail’de bulunan 30 bin sivili katlederek cevap verdiler. General Kutuzov komutasında ki kuvvetler 10 Temmuz 1791 tarihinde Maçin’i ele geçirdiler.
İstanbul’da Büyük Bir Deprem Yaşandı (1894)
İstanbul’da 10 Temmuz 1894 tarihinde şiddetli bir deprem yaşandı. Öğle saatleri civarında yaşanan bu deprem de meskenlerin büyük kısmının ahşap olması ve depremin gündüz vakti olması kayıpları azaltmıştı. Aynı zaman da Tsunamide yaşanmışı. Şöyle ki önce deniz 200 metre kadar geri çekilmiş sonra büyük dalgalar ile geri gelerek sahil kesiminde büyük zararlara yol açmıştı. Bu depremden sonra Sultan II. Abdülhamit rasathane çalışmalarını başlatmıştı.
Yunanlılar Eskişehir-Kütahya Yönünde Büyük bir Saldırı Başlattılar (1921)
Yunanlılar İnönü yenilgilerinin üzerine kesin saldırı için büyük bir hazırlığa giriştiler. Kararlılıklarının ifadesi olarak Yunan Kralı Konstantin bile İzmir’e geldi. Her yönüyle takviye edilen Yunan Kuvvetleri 10 Temmuz 1921 tarihinde Eskişehir-Kütahya savaşları olarak anılan büyük taarruzu başlattı. Bu taarruz karşısında Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilme büyük bir moral çöküntüsüne neden oldu. Mustafa Kemal TBMM tarafından sınırsız yetkiler ile başkomutan yapıldı.
Türksat1C Uydusu Uzaya Fırlatıldı (1996)
Türkiye’nin ikinci uydusu TÜRKSAT1C 10 Temmuz 1996 tarihinde Fransız Guyanası’ndan uzaya fırlatıldı. Uydu haberleşme amaçlıydı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1900- Paris metrosu açıldı.
1923- İstanbul’da Harp Akademisi kuruldu.
1933- Sümerbank resmen faaliyete geçti.
1939- Türk Basın Birliği’nin ilk kongresi Ankara’da toplandı.
1947- Hindistan’ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan’da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.
1952- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.
1962- ABD, kıtalararası haberleşmeyi sağlayacak Telstar uydusunu uzaya gönderdi.
1969- Ordu mensuplarına oy hakkı tanındı.
1971- Fas ordusunun bazı birlikleri krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede cumhuriyet ilan edildi.
1977- Beşiktaşlı eski futbolcu, spor yazarı Şükrü Gülesin öldü.
1985- Yeni Zelanda’nın Auckland Limanı’nda bulunan barış örgütü Greenpeace’in ‘’Rainbow Warrior’’ adlı gemisinde iki patlama oldu; gemi bir saat sonra battı, bir kişi öldü.
1991- Yazar Orhan Hançerlioğlu 75 yaşında öldü.
1992- Yazar-edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret 85 yaşında öldü.
1994- Halk müziği sanatçısı Şemsi Yastıman 72 yaşında öldü.
1995- Siyasetçi-yazar Mehmet Ali Aybar 87 yaşında öldü.
1996- Ses sanatçısı Hamiyet Yüceses 84 yaşında öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’da büyük deprem, Türksat-1C uydusunun fırlatılması, Şamil Basayev’in şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Tilsit antlaşması, Kırım Türklerine soykırım, 1961 Anayasa referandumu, Mısır Çarşısında patlama, ABD İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venizelos’un oğlunun Osman Gazi’nin kabrini tekmelemesi, İstanbul’da büyük yangın, Hünkar İskelesi antlaşması, Sadabat Paktı’nın imzalanması, Refah-yol hükümetinin güvenoyu alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çeşme Baskını, Mustafa Kemal’in istifası, Çin’de Marco Polo Köprüsü olayı, Londra’da bombalı saldırılar var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Kutsal emanetlerin Osmanlı Devletine teslim edilmesi,Ünlü İngiliz devlet adamı Sir Thomas More’un öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fetret devrinin sona ermesi, Fransızların Cezayir’i işgali, Talat Aydemir’in idamı, Başbağlar katliamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
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