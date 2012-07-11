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Günün Haberleri
02:36, 11 Temmuz 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:42, 11 Temmuz 2017 Salı

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Tarihte bugün: Sırplar Srebrenitsa’da Katliam Yaptılar
Tarihte bugün: Sırplar Srebrenitsa’da Katliam Yaptılar

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Srebrenitsa’da katliam, Kanije’nin kaybedilmesi, Fatsa’da büyük operasyon var...

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Bosna Hersek’te Sırplar Srebrenitsa’da Katliam Yaptılar (1995)

Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa’da General Ratko Mladiç komutasında ki 400 kadar Sırp askeri en az 8000 silahsız Müslüman erkeği  11 Temmuz 1995 tarihinde katlederek cesetleri toplu mezarlara gömdüler.

Serebrenitsa’nın korumasını Birleşmiş Milletler adına yapan Hollandalı askerler hakkında bir çok iddialar gündeme taşınmıştır. Bu toplu mezarların bir çoğu günümüzde gün yüzüne çıkarılmasına rağmen hala yüzlerce kişiye ulaşılamamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Müttefik Donanma Ağrıboz Kuşatmasına Başladı (1688)

Venediklilerin öncülüğünde birleşen Avrupa’nın belli başlı ülkelerinin oluşturduğu büyük donanma Ağrıboz adasını almak üzere 11 Temmuz 1688 tarihinde Ağrıboz limanına geldiler. Bu büyük donanmaya karşı yetersiz imkanlarla Çelebi İbrahim Paşa adayı üç aydan fazla savunmayı başardı. Hatta müttefik donanmanın meşhur komutanı İsveçli Mareşel Köningsberg vurularak öldü.

158 Yıl Sonra Kanije Kaybedildi (1690)

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Viyana bozgunundan sonra başlayan kötü gidişi durdurmak için büyük ümitlerle sadrazam yapılmıştı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa hazırlıklarını tamamlayıp sefere çıkmadan iki gün önce 11 Temmuz 1690 tarihinde efsanevi Kanije Kalesi Avusturya ordusunun eline geçti.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmiş olan Kanije Avusturya ve Slovenya sınırında yer alan stratejik bir kaleydi. Tiryaki Hasan Paşa’nın 1601 tarihinde Avusturya ordusuna karşı göstermiş olduğu büyük başarı hiç unutulmamıştır.

Osmanlı-İsveç İttifak Antlaşması Yapıldı (1789)

 Osmanlı Devleti ile İsveç arasında 11 Temmuz 1789 tarihinde Rusya’ya karşı bir ittifak antlaşması imzalandı. Fakat bu antlaşmanın devam eden Osmanlı-Rus savaşına bir tesiri olmadı.

İstanbul’da Valilik Ve Belediye Başkanlığı Birbirinden Ayrıldı (1958)

İstanbul 1930’lardan itibaren valilik ve belediye başkanlığı bir kişide olmak üzere idare olunmaktaydı. Bu duruma 11 Temmuz 1958 tarihinde son verildi. Mevcut vali Ethem Yetkiner’den Belediye Başkanlığı görevi alınarak, seçilmiş olan Kemal Aygün’e bu görev devredildi.

Fatsa’da Büyük Operasyon (1980)

Fatsa’da aşırı sol grupların anayasal düzeni hiçe sayarak kendi dünya görüşleri doğrultusunda bir yönetim oluşturmaya çalışmaları üzerine bütün güvenlik güçlerinin katılımı ile 11 Temmuz 1980 tarihinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyon sırasında başta bu örgütlenmenin başı olduğu iddiası ile Belediye Başkanı Fikri Sönmez olmak üzere pek çok kişi tutuklandı. Bu olayın hemen arkasından Fikri Sönmez İç İşleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış ve 1985 yılında cezaevinde iken kalp krizinden ölmüştür.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1789- Fransız devrimci Lafayette, ‘’İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi’’ni, Devrimci Milli Meclis’e sundu.

1882- İngilizler Mısır’ı işgal amacıyla İskenderiye Limanı’nı top ateşine tuttu; karaya asker çıkardı.

1921- İngilizler, Suriye’de istenmeyen Faysal’ı Irak’ta kral ilan etti.

1963- Türkiye’de veremle savaşın öncülüğünü yapan Prof. Dr. Tevfik Sağlam, 82 yaşında İstanbul’da öldü.

1975- Eski Çin’in Başkenti Xian’da 2000 yıl öncesinden kalma aslı ile aynı boyda, savaş donanımlı, kilden yapılmış 6000 kişilik bir ordunun heykelleri bulundu.

1978- Suikasta uğrayan Doç. Dr. Bedrettin Cömert 38 yaşında öldü.

1991- Aktüel dergisi yayınlanmaya başlandı.

 



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