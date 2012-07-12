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Günün Haberleri
01:06, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:51, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: Osmanlı'nın Balkanlarla ilk resmi anlaşması olan Edirne-Segedin anlaşması imzalandı
Tarihte bugün: Osmanlı'nın Balkanlarla ilk resmi anlaşması olan Edirne-Segedin anlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Edirne-Segedin anlaşması, Eğrıboz adasının fethi, TDK’nın kurulması, 12 Temmuz Beyannamesinin yayınlanması, İsrail-Lübnan krizi var...

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Edirne-Segedin Anlaşması Kutsal Kitaplar Üzerine Yemin Edilerek Kabul Edildi(1444)

Veliahd Şehzade Alaaddin Ali’nin ölümü, savaşlardan iyice yorulmuş olan II.Murat’ı iyice yıprattı. II.Murat Balkanlarda süren savaşlara son vererek bir barış dönemi oluşturmak istedi. Macaristan ile yapılan görüşmelere 22 Mayıs 1444 tarihinde başlandı. Bu görüşmeler sonunda Osmanlı’nın başta Macaristan olmak üzere Balkan devletleriyle yaptığı ilk resmi  anlaşma olan olan Edirne-Segedin Antlaşması 12 Temmuz 1444 tarihinde imza edildi. Antlaşma metni Edirne’de II.Murat tarafından Kur’an-ı Kerim’e el basılarak, Budapeşte’de ise Macar Kralı tarafından İncil üzerine yemin edilmesi ile kabul edilmişti.)  Antlaşmaya göre:

a) Sırbistan bağımsız olacak, fakat Osmanlıya vergi verecekti.
b) Eflak Macaristan denetimine bırakılacak, Osmanlıya vergi vermeye devam edecekti.
c) Bulgaristan Osmanlı egemenliği altında kalacak.
d) Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
e) Osmanlı ile Macaristan on yıl savaşmayacaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Eğriboz Adası Alındı (1470)

Osmanlı Donanması Fatih Sultan Mehmet’in emriyle Ağrıboz adasını 17 günlük bir kuşatma sonunda 12 Temmuz 1470 tarihinde Venediklilerin elinden aldı. Ağrıboz adasının alınması Avrupa’da İstanbul ve Trabzon’un kaybedilmesi kadar üzüntüye neden oldu.

Avusturya Osmanlı Devleti’ne Savaş İlan Etti (1737)

Rusların Azak kalesine saldırması üzerine Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştı. Bu savaşta Rusların arka arkaya yenilmesi üzerine müttefikleri Avusturya 12 Temmuz 1737 tarihinde Osmanlı Devletine savaş ilan etti. Osmanlı Devleti Rusya, Avusturya ve İran’a karşı aynı anda başarı ile karşı koydu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin bu yıllarda hala gücünü koruduğunun en önemli göstergesidir.

Türk Dil Kurumu Kuruldu (1932)

Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dilini Tetkik Cemiyeti bir dernek statüsünde kuruldu.

Türk-Amerikan Yardım Antlaşması İmzalandı (1947)

ABD, SSCB’nin yayılmacılığına karşı başta Türkiye olmak üzere SSCB’in etrafında yer alan ülkeleri ekonomik ve askeri açıdan güçlendirme kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda Türkiye ile ABD arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara’da Türk-Amerikan Yardım Antlaşması imzalandı. Antlaşmayı Türkiye adına Dış İşleri Bakanı Hasan Saka, ABD adına ise Büyükelçi Wilson imzalamıştır.

12 Temmuz Beynnamesi yaınlandı

12 Temmuz Beyannamesi 12 Temmuz 1947 günü ulusal gazetelerde yayımlandı. 1947 Yılı haziran ve temmuz aylarında Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar ile dönemin başbakanı Recep Peker arasında yaşanan şiddetli siyasi tartışma ve gerilimi azaltmak için cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından bir bildiri yayınlandı. Bu bildiri ile İnönü, iktidar ve muhalefete eşit mesafede duracağını ve aralarında uzlaşma sağlamayı hedeflediğini açıklamıştır.

Mustafa Kemal’in Eşi Latife Hanım Vefat Etti (1975)

Latife Hanım 1923 ile 1925 tarihleri arasında yaklaşık iki buçuk yıl Mustafa Kemal ile evli kalmıştır. Atatürk’ten ayrıldıktan sonra bir daha evlenmeyen Latife Hanım 12 Temmuz 1975 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Evliliği hakkında hiç konuşmayan Latife Hanım’ın anıları ve kıymetli eşyaları Türk Tarih kurumunda saklanmaktadır.

İsrail İle Lübnan Arasında Kriz Çıktı (2006)

Lübnan’da yerleşmiş olan Hizbullah örgütü 12 Temmuz 2006 tarihinde iki İsrail askerini kaçırdı ve sekiz İsrail askerini de öldürdü. Aynı zamanda İsrail topraklarına Katyuşa füzesi fırlatıldı. Bu olay sonrasında İsrail Lübnan’a kara ve hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 1000’den fazla Lübnanlı sivil hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1536- Düşünce ve özgürlük kavramlarının savunucularından Desiderius Erasmus öldü.

1878- Osmanlı Devleti, Kıbrıs Adası yönetimini İngiltere’ye devretti.

1923- İstiklal Marşı için Ali Rifat Bey’in (Çağatay) bestelediği eser seçildi. Bu marş 7 yıl okunduktan sonra 1930’da Osman Zeki Bey’in (Üngör) bestesiyle değiştirildi.

1925- İlk ‘’antika otomobil’’ yarışı Münih’te düzenlendi. Yarışta, dünyanın petrolle çalışan en eski otomobili olan 1886 model Benz’i, yapımcısı Karl Benz kullandı.

1936- Berlin Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Mersinli Ahmet getirdi.

1944- İstanbul Yüksek Mühendislik Okulu’nun yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirilmesini sağlayan kanun kabul edildi.

1951- İstanbul Sultanahmet’te yapılacak olan Adliye Sarayı’nın temeli atıldı.

1960- Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan’a sevkedildi.

1961- Türkiye’nin, Ortak Pazar’a katılma önerisi reddedildi.

1972- Deniz Kuvvetleri’ne ait Gölcük Tersanesi’nde yapılan Berk firkateyni donanmaya katıldı. Peyk firkateyni denize indirildi.

1982- Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı öldüren Ermeni terörist Hanping Herry Sasunyan, Los Angales’deki yargılama sonunda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

1998- Fransa’da yapılan Dünya Futbol Şampiyonası’nda, Brezilya’yı 3-0 yenen Fransa şampiyon oldu.

 



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