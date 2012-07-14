Güncelleme: 01:12, 14 Temmuz 2017 Cuma

Tarihte bugün: Fransız İhtilali başladı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Sonuçları Bütün Dünyayı Etkileyecek Olan Fransız İhtilali Başladı (1789)

Fransa’da 14 Temmuz 1789 tarihinde Bastill hapishanesinin basılması ve yakılması krallık yönetimine karşı büyük bir ayaklanma başladı. Ayaklanma kısa sürede krallık yönetimine son verilen bir ihtilale dönüştü. Fransa’da gerçekleşen bu ihtilal milliyetçilik ve insan hakları gibi düşüncelerin tüm dünyaya yayılmasına neden olarak etkilerini zamanımıza kadar devam ettirdi.Bu yüzden Fransız İhtilali Yeniçağın sonu Yakınçağın başlangıcı olarak kabul edilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Ordusu 2. kez Viyana Önlerinde (1683)

Osmanlı Devleti Köprülüler Döneminde tekrar toparlanmış ve Avrupa’ya korku salmaya başlamıştı. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Avusturya’ya ağır bir darbe indirmek için büyük bir sefere çıktı. Üç aylık bir yürüyüşten sonra ordu 14 Temmuz 1683 tarihinde Viyana önlerine geldi. Avusturya başta olmak üzere tüm Avrupa’da büyük bir panik ve endişe hasıl olmuştu. Ancak çeşitli nedenler ile kuşatmanın bozguna dönüşmesi Osmanlı Tarihi akışını da tersine çevirecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Denizaltısı Atılay Battı (1942)

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk denizaltısı olan Atılay 14 Temmuz 1942 tarihinde Çanakkale Boğazında battı. Otuz sekiz kişiden oluşan denizaltı mürettabatından hiç kimse kurtulamadı. Eğitim dalışı yapan Atılay bir daha yüzeye çıkamadı.

Irak’ta Kanlı Bir İhtilal Gerçekleştirildi (1958)

Irak’ta General Kasım önderliğinde 14 Temmuz 1958 tarihinde kanlı bir ihtilal gerçekleştirildi. İhtilal sonucu Kral Faysal, Prens Abdülillah ve Başbakan Nuri Said Paşa öldürüldü. Bu darbe ileride iktidara gelecek olan Diktatör Saddam Hüseyin’in önünü açacaktır. Irak’ta sık sık darbelerin yaşanmasının temel nedeni Irak’ın sahip olduğu zengin petrol yataklarının çekiciliğidir.

Irak Hükümeti Türklere Karşı Büyük Bir Katliam Başlattı (1959)

Irak’ta sözde cumhuriyet rejiminin birinci yıldönümü kutlamalarında 14 Temmuz 1959 tarihinde Türkler aleyhinde atılan sloganlar ile başlayan miting kısa sürede Türklere yönelik katliamın başlamasına neden oldu. Askerler eliyle yürütülen katliamda yüzlerce Türk kadın-erkek-çocuk demeden 3 gün 3 gece sürdürüldü.

İstiklal Mahkemesi Başkanlarından Kılıç Ali Öldü (1971)

İstiklal Mahkemesi başkanlarından ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından olan Kılıç Ali 14 Temmuz 1971 tarihinde öldü.

Ermeni Teröristler İdari, Ateşe Dursun Aksoy’u Öldürdüler (1983)

Ermeni teröristler 14 Temmuz 1983 tarihinde Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy’u düzenledikleri bir saldırı ile katlettiler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1926- Mustafa Kemal Paşa’ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildiler.

1933- Almanya’da Naziler bütün muhalefet hareketlerini yasakladı.

1936- Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda güreşte 61 kiloda birinci oldu.

1938- İtalya, Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti.

1945- Uyuşmazlık Mahkemesi kuruldu.

1950- Genel Af kanunu TBMM’de kabul edildi.

1952- Hükümet, veba salgını nedeniyle Hacca gidişi yasakladı.

1960- Eski Konya valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada’da intihar etti.

1966- Meclis, Yassıada mahkumları ile siyasi firarileri affetti.

1968- İsmail Dümbüllü, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen gecede sahneye veda etti.

1971- Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat S. Halman oldu.

1971- Atatürk’ün yakın arkadaşı Kılıç Ali vefat etti.

1982- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten görevlerinden istifa ettiler.

1983- Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy

öldürüldü.

1987- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 8 ili bünyesinde toplayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. OHAL Valiliği’ne Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu atandı.

1993- Anayasa Mahkemesi, Halkın Emek Partisi’nin (HEP) kapatılmasına karar verdi.

1995- Yazar Bilge Karasu 65 yaşında öldü.

1997- İstanbul Harbiye Orduevi’ne lav silahı ile ateş açıldı.

1997- Anadolu Ajansı muhabiri, Gazeteci Murat Koç trafik kazasında öldü.

2001- Türk basınında ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İstanbul’da öldü.