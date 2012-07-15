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04:17, 15 Temmuz 2017 Cumartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:38, 15 Temmuz 2017 Cumartesi

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Tarihte bugün: 15 Temmuz Darbe Girişimi
Tarihte bugün: 15 Temmuz Darbe Girişimi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 15 Temmuz Darbe Girişimi, Haçlıların Kudüs Katliamı, Londra Antlaşması, Cidde Olayları, Kıbrıs Elen Devleti İlanı ve Şamil Basayev’in başarısı var...

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası 

GÜNÜN OLAYI

FETÖ Tarafından 15 Temmuz'da Darbe Girişimi Yapıldı (2016)

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış olan FETÖ mensupları, emir komuta zincirinin dışına çıkarak 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 21:00 sularında bir askeri darbe girişimine başladı.15 Temmuz darbe teşebbüsü Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak başlatıldı. İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Atatürk Havalimanı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü zapt edildi. Ankara’da ise devletin Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi gibi stratejik kurumlarına bombalı saldırılar düzenlendi. Her iki şehirde de darbeciler kaçırdıkları F-16’larla alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara’daki TRT binaları işgal edilerek, kendisini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak Tanımlayan darbeci çete üyelerinin hazırladığı bildiri zorla okutuldu. Metnin içerisinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra tüm özel yayın organlarının bu bildiriyi okuması dikta edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık ile birlikte çeşitli Belediye binalarına saldırılarda bulunuldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne darbeci çete tarafından kaçırılan F-16 uçaklarından bomba atıldı. Ulusal televizyon kanallarından canlı bağlantı ile halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu darbe teşebbüsünün TSK içinde küçük bir azınlığın kalkışması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millete, iradesine sahip çıkmak için sokaklarda darbeye direnme çağrısında bulundu ve halk darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıktı. Darbeciler, silahsız bir şekilde sokağa çıkan halka ateş açtı.  
 
Genel Kurmay Başkanlığı’ndan başlayarak değişik kademelerdeki mensuplarının ve Emniyet Teşkilatı ve diğer güvenlik birimlerinin ve halkın kahramanca direnmeleri sayesinde darbe girişimi, tüm yurtta 21 saatte kontrol altına alındı. İstanbul ve Ankara’daki darbe karşıtı protesto ve direniş eylemlerinde 250 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

Kudüs’ü Ele Geçiren Haçlılar Müslümanları Katletti (1099)

Kudüs’ü elinde bulunduran Fatimiler Haçlıların kuşatmasına daha fazla dayanamayarak yönetici ve askerlere dokunulmayacağı sözünü alarak şehri 15 Temmuz 1099 tarihinde teslim ettiler. Haçlılar Kudüs’te görülmemiş bir katliam gerçekleştirdiler. Kudüs’ün Müslüman ve Yahudi ahalisinden neredeyse kimseyi bırakmadılar. Tarihçiler her tarafın cesetler ile dolduğunu ve Kudüs sokaklarında ki kanın diz boyu olduğunu belirtmektedirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Demirbaş Sarl Osmanlı Devleti’ne Sığındı (1709)

İsveç Kralı Demirbaş Şarl Çar I.Petro komutasında ki Rus ordularına Poltova’da yenilince ülkesine dönemedi ve 15 Temmuz 1709 tarihinde Osmanlı Devleti’ne sığındı. Yaklaşık beş yıl ülkesine dönememiş bu yüzden Demirbaş olarak adlandırılmıştır.

Mısır Sorunu Londra Antlaşması İle Çözümlendi (1840)

İngiltere Mısır sorununu çözmek için Avusturya, Prusya ve Rusya ile bir araya gelerek Osmanlı Devleti’nin de kabul ettiği 15 Temmuz 1840 tarihinde Londra Antlaşmasını imzaladılar. Mehmet Ali Paşa önce bu antlaşmayı kabul etmedi. Ancak durumun kendi aleyhine döndüğünü görünce antlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı.

Cidde’de Halk Hıristiyanların Üzerine Yürüdü (1858)

Cidde’de 15 Temmuz 1858 tarihinde bazı provakatörlerin kışkırtmaları sonucu Müslüman halk topluluğu Hıristiyanların üzerine yürüdüler. Olaylar engellenemedi. İngiliz ve Fransız Konsolosları da bu olaylar sırasında öldürüldü. İngiliz ve Fransız donanmaları Cidde’yi topa tuttular. Sonrada Cidde’de elebaşı olarak gördükleri 15 kişiyi kafalarına göre idam ettiler.

Kıbrıs Elen Cumhuriyeti İlan Edildi (1974)

Kıbrıs’ta Yunanistan Ordusuna bağlı subaylar 15 Temmuz 1974 tarihinde Makarios’u devirerek eski bir EOKA’cı liderliğinde Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni kurdu. Türkiye bu duruma sert tepki göstermiş ve yeni oluşumu kabul etmeyeceklerini açıklamıştır. Arkasından garantör devlet olarak İngiltere’de yeni durumu kabul etmediğini açıkladı.

Orly Havalanında THY Bürosu Bombalandı (1983)

Paris’te Orly Havaalanında bulunan THY bürosuna 15 Temmuz 1983 tarihinde Ermeni teröristlerce bombalı saldırıda bulunuldu. Bu olayda 8 kişi ölürken 60’a yakın kişi ise yaralanmıştır. Olayı Ermeni terör örgütü ASALA üstlenmiştir.

Şamil Basayev Rusları Masaya Oturttu (1995)

Çeçenistan’ın ünlü direnişçi komutanlarından Şamil Basayev 63 kişilik bir özel birliğiyle Kafkasya'nın Stavropol (Şetkale) bölgesindeki Budenovsk şehrine baskın düzenleyerek 5000 kişiyi rehin aldı. Ruslar bu gelişme üzerine üç gün ateşkes ilan ederek görüşme masasına oturdular. Bu olay üzerine Yeltsin parlamentoda oldukça zor duruma düşmüştü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1683- Osmanlı Ordusunun  İkinci Viyana kuşatması başladı.

1795- Fransız şair Rougel de Lislie’nin yazıp bestelediği ‘’Marseillaise’’ Fransa’nın ulusal marşı ilan edildi.

1904- Modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü.

1908- Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.

1928- İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.

1929- Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği kuruldu.

1932- Kültür ve sanat dergisi ‘’Varlık’’ın ilk sayısı yayımlandı.

1956- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir öldü.

1958- ABD, iç savaş süren Lübnan’a asker çıkardı; Lübnan’ın çağrısıyla yapılan çıkarmayı Türkiye olumlu karşıladı.

1963- Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.

1968- Bir yıl sonra yeniden İstanbul’a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

1969- Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş, 80 yaşında İstanbul’da öldü.

1975- Junko Tabel, Everest’in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.

1977- Ünlü romancı Esat Mahmut Karakurt 75 yaşında İstanbul’da öldü.

1980- CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.

1983- Ermeni terör örgütü ASALA’nın Paris Orly Havaalanı’nda düzenlediği bombalı saldırıda ikisi Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

1997- Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.

 



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