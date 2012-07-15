Tarihte bugün: 15 Temmuz Darbe Girişimi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
FETÖ Tarafından 15 Temmuz'da Darbe Girişimi Yapıldı (2016)
Kudüs’ü Ele Geçiren Haçlılar Müslümanları Katletti (1099)
Kudüs’ü elinde bulunduran Fatimiler Haçlıların kuşatmasına daha fazla dayanamayarak yönetici ve askerlere dokunulmayacağı sözünü alarak şehri 15 Temmuz 1099 tarihinde teslim ettiler. Haçlılar Kudüs’te görülmemiş bir katliam gerçekleştirdiler. Kudüs’ün Müslüman ve Yahudi ahalisinden neredeyse kimseyi bırakmadılar. Tarihçiler her tarafın cesetler ile dolduğunu ve Kudüs sokaklarında ki kanın diz boyu olduğunu belirtmektedirler.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Demirbaş Sarl Osmanlı Devleti’ne Sığındı (1709)
İsveç Kralı Demirbaş Şarl Çar I.Petro komutasında ki Rus ordularına Poltova’da yenilince ülkesine dönemedi ve 15 Temmuz 1709 tarihinde Osmanlı Devleti’ne sığındı. Yaklaşık beş yıl ülkesine dönememiş bu yüzden Demirbaş olarak adlandırılmıştır.
Mısır Sorunu Londra Antlaşması İle Çözümlendi (1840)
İngiltere Mısır sorununu çözmek için Avusturya, Prusya ve Rusya ile bir araya gelerek Osmanlı Devleti’nin de kabul ettiği 15 Temmuz 1840 tarihinde Londra Antlaşmasını imzaladılar. Mehmet Ali Paşa önce bu antlaşmayı kabul etmedi. Ancak durumun kendi aleyhine döndüğünü görünce antlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı.
Cidde’de Halk Hıristiyanların Üzerine Yürüdü (1858)
Cidde’de 15 Temmuz 1858 tarihinde bazı provakatörlerin kışkırtmaları sonucu Müslüman halk topluluğu Hıristiyanların üzerine yürüdüler. Olaylar engellenemedi. İngiliz ve Fransız Konsolosları da bu olaylar sırasında öldürüldü. İngiliz ve Fransız donanmaları Cidde’yi topa tuttular. Sonrada Cidde’de elebaşı olarak gördükleri 15 kişiyi kafalarına göre idam ettiler.
Kıbrıs Elen Cumhuriyeti İlan Edildi (1974)
Kıbrıs’ta Yunanistan Ordusuna bağlı subaylar 15 Temmuz 1974 tarihinde Makarios’u devirerek eski bir EOKA’cı liderliğinde Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni kurdu. Türkiye bu duruma sert tepki göstermiş ve yeni oluşumu kabul etmeyeceklerini açıklamıştır. Arkasından garantör devlet olarak İngiltere’de yeni durumu kabul etmediğini açıkladı.
Orly Havalanında THY Bürosu Bombalandı (1983)
Paris’te Orly Havaalanında bulunan THY bürosuna 15 Temmuz 1983 tarihinde Ermeni teröristlerce bombalı saldırıda bulunuldu. Bu olayda 8 kişi ölürken 60’a yakın kişi ise yaralanmıştır. Olayı Ermeni terör örgütü ASALA üstlenmiştir.
Şamil Basayev Rusları Masaya Oturttu (1995)
Çeçenistan’ın ünlü direnişçi komutanlarından Şamil Basayev 63 kişilik bir özel birliğiyle Kafkasya'nın Stavropol (Şetkale) bölgesindeki Budenovsk şehrine baskın düzenleyerek 5000 kişiyi rehin aldı. Ruslar bu gelişme üzerine üç gün ateşkes ilan ederek görüşme masasına oturdular. Bu olay üzerine Yeltsin parlamentoda oldukça zor duruma düşmüştü.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1683- Osmanlı Ordusunun İkinci Viyana kuşatması başladı.
1795- Fransız şair Rougel de Lislie’nin yazıp bestelediği ‘’Marseillaise’’ Fransa’nın ulusal marşı ilan edildi.
1904- Modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü.
1908- Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.
1928- İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.
1929- Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği kuruldu.
1932- Kültür ve sanat dergisi ‘’Varlık’’ın ilk sayısı yayımlandı.
1956- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir öldü.
1958- ABD, iç savaş süren Lübnan’a asker çıkardı; Lübnan’ın çağrısıyla yapılan çıkarmayı Türkiye olumlu karşıladı.
1963- Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.
1968- Bir yıl sonra yeniden İstanbul’a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.
1969- Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş, 80 yaşında İstanbul’da öldü.
1975- Junko Tabel, Everest’in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.
1977- Ünlü romancı Esat Mahmut Karakurt 75 yaşında İstanbul’da öldü.
1980- CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.
1983- Ermeni terör örgütü ASALA’nın Paris Orly Havaalanı’nda düzenlediği bombalı saldırıda ikisi Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.
1997- Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 15 Temmuz Darbe Girişimi, Haçlıların Kudüs Katliamı, Londra Antlaşması, Cidde Olayları, Kıbrıs Elen Devleti İlanı ve Şamil Basayev’in başarısı var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Fransız ihtilali, Irak’ta Türkmen katliamı, Kılıç Ali’nin ölümü var...
Osmanlı ordusunun Viyana’yı fethedememesi sadece askeri bir başarısızlık değildi. Osmanlı Devlet sisteminin eskisi gibi yürümediği belliydi. Osmanlı ordusunun Viyana kapısındaki yenilgisi Avrupa’daki diğer toprakları bir anda savunmasız bırakmıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kırım’ın Ruslar tarafından işgali, Berlin antlaşması,İzmir suikasti davasında karar var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Edirne-Segedin anlaşması, Eğrıboz adasının fethi, TDK’nın kurulması, 12 Temmuz Beyannamesinin yayınlanması, İsrail-Lübnan krizi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Srebrenitsa’da katliam, Kanije’nin kaybedilmesi, Fatsa’da büyük operasyon var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’da büyük deprem, Türksat-1C uydusunun fırlatılması, Şamil Basayev’in şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Tilsit antlaşması, Kırım Türklerine soykırım, 1961 Anayasa referandumu, Mısır Çarşısında patlama, ABD İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venizelos’un oğlunun Osman Gazi’nin kabrini tekmelemesi, İstanbul’da büyük yangın, Hünkar İskelesi antlaşması, Sadabat Paktı’nın imzalanması, Refah-yol hükümetinin güvenoyu alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çeşme Baskını, Mustafa Kemal’in istifası, Çin’de Marco Polo Köprüsü olayı, Londra’da bombalı saldırılar var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Kutsal emanetlerin Osmanlı Devletine teslim edilmesi,Ünlü İngiliz devlet adamı Sir Thomas More’un öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fetret devrinin sona ermesi, Fransızların Cezayir’i işgali, Talat Aydemir’in idamı, Başbağlar katliamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kabotaj Kanununun kabul edilmesi, Mimar Sinan’ın kafatasına inceleme,Cezayir’de bağımsızlık referandumu, Hong Kong’un Çin’e devredilmesi var...