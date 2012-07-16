Güncelleme: 00:15, 16 Temmuz 2017 Pazar

Tarihte bugün: Hicret'in yılbaşı olarak kabulü

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Hicret'in Gerçekleştiği Yılın Muharrem Ayı Hicri Yılbaşı Kabul Edildi (622)

Müslümanlar 622 yılı temmuz ayından itibaren Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Aynı yıl içerisinde Hz. Muhammed (sav)’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. Daha sonra Hz. Ömer zamanında Hicret'in gerçekleştiği yılın muharrem ayının başlangıcı olan 16 Temmuz 622 tarihi Hicri Takvim’in başlangıcı kabul edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kuruldu (1921)

SSCB ile TBMM arasında ki antlaşma gereğince Gürcistan-Türkiye sınırında yaşayan Müslümanlar için 16 Temmuz 1921 tarihinde Acara Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991’de Acara Özerk Cumhuriyeti adını aldı.

Tarihin İlk Atom Bombası Patlatıldı (1945)

ABD II.Dünya savaşının son yıllarında New Mexico eyaletinde tarihin en büyük projesi olan atom bombası çalışmalarını başlatmıştı. Çalışmalar sonunda geliştirilen ilk atom bombası 16 Temmuz 1945 tarihinde başarı ile patlatıldı. Bu olay dünyada yeni bir dönemi başlattı. İkinci ve üçüncü bombalar Japonya üzerinde denendi.

Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay Vefat Etti (1964)

Mustafa Kemal ile Kurtuluş savaşının öncüleri arasında yer alan Rauf Orbay 16 Temmuz 1964 tarihinde vefat etti. Rauf Orbay ismi Balkan Savaşlarında ki başarılı mücadelesi ile tanınan Hamidiye zırhlısı ile duyulmuş ve Hamidiye kahramanı olarak adlandırılmıştır.

Bahriye nazırı iken Osmanlı Devleti adına Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır. Milli Mücadele döneminde bir ara başbakanlık görevinde bulundu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasındadır. İzmir suikasti davasında sürgün cezası almış ve suçlamaları hiçbir zaman kabul etmeyerek 1941 tarihinde başvurduğu mahkeme tarafından aklanmıştır.

Vecihi Hürkuş Vefat Etti (1969)

İlginç kişiliği ve girişimciliği ile tanınan ilk Türk pilotlarından Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969 tarihinde GATA’da hayatını kaybetti. I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşında başarılı uçuşları ile tanınmıştır. Kendi imkanları ile uçak imal etmiş, öğrenci yetiştirmiş ve ilk özel Havayolu Şirketi olan Hürkuş Havayollarını kurmuştur.

Kuyruklu Yıldızın Jüpiter Gezegenine Çarpma Anı Naklen Yayınlandı (1994)

NASA 16 Temmuz 1994 tarihinde Jüpiter gezegenine çarpan Shoemaker Levy adlı kuyruklu yıldızın çarpma anını naklen yayınladı. Çarpma sonucu gezegenin yüzeyince 1800 kilometre çapında bir ateş topunu andıran bir bulut oluştu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1683- Viyana’ya taarruz eden Osmanlı Ordusu, Avusturya Ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.

1888- Sözleri Paris Komünü’nün yıkılmasından sonra Komüncülerin mücadelesi adına Eugene Pottier tarafından yazılan Enternasyonal, Pierre Degeyter tarafından marş olarak bestelendi.

1912- Stockholm Olimpiyatları başladı.

1918- Rus Çarı Nikola ve Romanof hanedanının öteki üyeleri, Bolşevikler tarafından, Urallar’daki Yekaterinburg kasabasında öldürüldü.

1922- Gazi Mustafa Kemal, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ise Grup Başkanı oldu. ‘’Misakı Milli’’ temel ilke kabul edildi.

1926- İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı.

1945- ABD’de Robert Oppenheimer’ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1947- Rize Çay Fabrikası açıldı.

1955- Söke’de 7.0 büyüklüğündeki depremde 23 kişi öldü.

1964- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, eski başbakan Hüseyin Rauf Orbay öldü.

1968- ABD’li sinema oyuncusu Audrey Hepburn İstanbul’a geldi.

1971- Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılanmasına başlandı.

1974- Türkiye, Kıbrıs’taki darbeye karşılık, İngiltere’ye iki garantör devlet olarak Kıbrıs’a müdahale önerdi. Londra’ya giden Başbakan Ecevit’in, İngiltere Başbakanı Wilson’a yaptığı öneri, kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

1975- Atatürk’ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen öldü.

1979- Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu.

1994- ‘’Shoemaker Levy’’ adlı kuyruklu yıldız Jüpiter’e çarptı; NASA çarpışmayı naklen yayınladı.

1998- 12 Eylül 1980 askeri harekatını gerçekleştirenlerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun, Çanakkale’de, kalp krizi sonucu öldü.