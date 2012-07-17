Tarihte bugün: 6. Filo askerleri denize atıldı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Büyük Mutasavvıf Abdülkadir Geylani Vefat Etti (1166)
Büyük Mutasavvıflardan Abdülkadir Geylani Hazretleri 17 Temmuz 1166 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Arkasında pek çok kıymetli eser bırakan Abdülkadir Geylani İran’ın Geylan şehrinde doğmuş olup aslen Seyyit’tir. Aynı zamanda Kadiri tarikatının kurucusudur.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Haçlılar Kudüs’te Devlet Kurmak İçin Toplantı Yaptılar (1099)
Haçlılar amaçlarına ulaşmışlar Kudüs’ü ele geçirmişlerdi. Şehirde bulunan bütün Müslüman ve Yahudileri katlettikten sonra sıra şehrin idaresi konusuna gelmişti. B u amaçla 17 Temmuz 1099 tarihinde Haçlı liderler bu konuyu görüşmek için bir toplantı gerçekleştirdiler. İlk görüşülen konu şehri kaplayan binlerce ceset ne yapılacaktı? Arkasından bir dini idare mi yoksa krallık mı tartışması yapılmıştı.
Savaşın Galipleri Potsdam’da Toplandı (1945)
II.Dünya Savaşında yenilen Almanya’nın savaştan çekilmesi Avrupa’da bir çok yeni sorunu da gün yüzüne çıkardı. Savaşın galipleri ABD, İngiltere ve SSCB devlet adamları yeni durumu görüşmek üzere Berlin yakınlarında Potsdam’da 17 Temmuz 1945 tarihinde bir araya geldiler.
Başbakan Ecevit Kıbrıs’a Ortak Müdahale İçin İngiltere’ye Gitti (1974)
Kıbrıs’ta darbe olmuş, eski EOKA’cı Nikos Sampson yönetimi ele geçirmişti. Türkiye bu yeni oluşumu kabul etmedi ve garantörlük hakkı gereği İngiltere ile ortak müdahale için Başbakan Ecevit 17 Temmuz 1974 tarihinde İngiltere’ye gitti. Ancak İngiltere müdahaleye yanaşmadığı gibi olayı uluslar arası boyuta çekmeye çalıştı.
TÜBİTAK Kuruldu (1963)
Bilimsel ve Teknolojik araştırmayı sistemli hale getirmek için 17 Temmuz 1963 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu. Kurumun temel amacı bilim ve kalkınma planları doğrultusunda bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmaktır.
6.Filo Askerleri Denize Atıldı (1968)
ABD’yi protesto eden sol görüşlü öğrenciler ABD 6.Filosuna ait yakaladıkları askerleri 17 Temmuz 1968 tarihinde denize attılar.
Afganistan'da Darbe Gerçekleştirildi (1973)
Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah’ın yeğeni eski başbakan Muhammed Davut Han 17 Temmuz 1973 tarihinde kansız bir darbe gerçekleştirerek yönetimi ele geçirdi. Davut Han ile birlikte Afganistan’da SSCB etkinliği giderek artmaya başladı.
Uzayda Tarihi Buluşma (1975)
ABD uzay aracı Apollo ve SSCB’ye ait Soyuz 19 uzay araçları 17 Temmuz 1975 tarihinde birbirleri ile kenetlenerek, ortak çalışmalarda bulundular.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1907- Resim sanatında Kübizm akımı doğdu.
1929- Hükümeti devirme iddiasıyla yargılanan komünistlerin davası sonuçlandı: Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Laz İsmail beyler 4’er yıl 6’şar ay hapse mahkum edildiler. 24 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
1936- İspanya’da, solcu Halk Cephesi’nin seçimleri kazanması üzerine Falanj Partisinin hazırladığı askeri ayaklanma patlak verdi. İspanyol Fas’ında, General Francisco Franco önderliğinde başlayan ayaklanma, kısa sürede yarımadaya yayıldı ve iç savaşa dönüştü.
1955- Dünyanın en ünlü eğlence parkı Disneyland, California’da açıldı. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanı kaplayan Disneyland’de, belirli temalara göre düzenlenmiş çeşitli bölümler vardı. Disney Company, 1971’de de Florida’da Disneyworld’u açtı.
1961- Anıtkabir’in mimarlarından Prof. Emin Onat 53 yaşında öldü.
1992- Slovak Parlamentosu bağımsızlık ilan etti. Çekoslovakya, Çek ve Slovak cumhuriyetleri adlarıyla iki devlet oldu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Büyük mutasavvıf Abdülkadir Geylani’nin vefatı, Potsdam konferansı, Ecevit’in İngiltere seyahati, TÜBİTAK’ın kurulması var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hicret'in yılbaşı kabul edilmesi, İlk atom bombası denemesi, Rauf Orbay’ın vefatı var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 15 Temmuz Darbe Girişimi, Haçlıların Kudüs Katliamı, Londra Antlaşması, Cidde Olayları, Kıbrıs Elen Devleti İlanı ve Şamil Basayev’in başarısı var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Fransız ihtilali, Irak’ta Türkmen katliamı, Kılıç Ali’nin ölümü var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kırım’ın Ruslar tarafından işgali, Berlin antlaşması,İzmir suikasti davasında karar var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Edirne-Segedin anlaşması, Eğrıboz adasının fethi, TDK’nın kurulması, 12 Temmuz Beyannamesinin yayınlanması, İsrail-Lübnan krizi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Srebrenitsa’da katliam, Kanije’nin kaybedilmesi, Fatsa’da büyük operasyon var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul’da büyük deprem, Türksat-1C uydusunun fırlatılması, Şamil Basayev’in şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Tilsit antlaşması, Kırım Türklerine soykırım, 1961 Anayasa referandumu, Mısır Çarşısında patlama, ABD İstanbul Başkonsolosluğuna saldırı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Venizelos’un oğlunun Osman Gazi’nin kabrini tekmelemesi, İstanbul’da büyük yangın, Hünkar İskelesi antlaşması, Sadabat Paktı’nın imzalanması, Refah-yol hükümetinin güvenoyu alması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çeşme Baskını, Mustafa Kemal’in istifası, Çin’de Marco Polo Köprüsü olayı, Londra’da bombalı saldırılar var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında, Kutsal emanetlerin Osmanlı Devletine teslim edilmesi,Ünlü İngiliz devlet adamı Sir Thomas More’un öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fetret devrinin sona ermesi, Fransızların Cezayir’i işgali, Talat Aydemir’in idamı, Başbağlar katliamı var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Avrupa’nın dize getirildiği Hittin zaferi, Çuval Olayı, Barbaros Hayretttin Paşa'nın vefatı, ABD’nin kurulması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Kösedağ Savaşının kaybedilmesi, Resneli Niyazi’nin dağa çıkması, Dünya Siyonist Teşkilatının Kurucusu Teodor Herlz'in ölümü, İsrail’in rehine kurtarma operasyonu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılması, ABD'nin İran uçağını düşürmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Madımak Oteli’nin yakılması, Şahkulu’nun öldürülmesi, Napolyon’un Mısır'ı işgali var…