Güncelleme: 00:19, 17 Eylül 2017 Pazar

TARİHTE BUGÜN: Adnan Menderes idam edildi

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Adnan Menderes İdam Edildi (1899-1961)

1899 Aydın doğumlu olan Adnan Menderes cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren siyasetin içerisinde yer almıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve son olarak Demokrat Parti’de yer almıştır. Demokrat Parti ile seçimleri kazanarak 1950-1960 arasında başbakanlık yapmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesi ile iktidardan düşürülmüş ve Yassıada yargılamaları ile idama mahkum edilmiştir. 17 Eylül 1961 tarihinde alalacele idam edilmiştir. 1990 yılında TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla itibarı iade edildi.

Adnan Menderes’in son sözleri ‘’Kimseye dargın değilim. Kırgınlığım yok. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum’’oldu.

GÜNÜN DİĞER OLAYLARI

Miryakefalon Savaşı İle Anadolu’nun Tapusunu Türkler Aldı (1176)

Türkiye Tarihinin dönüm noktası olan önemli savaşlardan birisi de Miryakefalon savaşıdır. II.Kılıçarslan zamanında Anadolu Selçuklu Devletinin iyice güçlendiğini fark eden Bizans harekete geçti. İmparator Manuel Komnenos Türkleri daha fazla güçlenmeden Anadolu’dan atmak için harekete geçti. Sultan II.Kılıçarslan Isparta yakınlarında Miryakefalon denilen yerde Bizans ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bizanslılar artık Türkleri Anadolu’dan atma ümidini kaybetti ve artık savunmaya geçti. Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu.Anadolu için batı dünyasında da Türkiye denilmeye başlandı. Bu zafer İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Halife Bağdat’ta şenlikler yaptırdı ve şehitlere dualar edildi.

Köprü Faciası (1769)

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı devam ederken sadrazam Moldovancı Ali Paşa, 17 Eylül 1768 günü orduyu Dinyester nehri üzerinden geçirirken yükselen sular nedeniyle yaşandı. Köprü yıkıldı ve köprü üzerindeki yüzlerce asker şehit oldu.

İlk ABD Anayasası (1787)

ABD bağımsızlığını kesinleştirdikten sonra ilk iş olarak iç siyasi düzeni kurma çalışmalarına başladı. Kolonileri konfedarasyon yasası ile bir arada tutuyorlardı. 17 Eylül 1787’de bu konfederasyon yasasının kapsamı genişletildi ve ilk ABD anayasası oluşturuldu.

Ruslar Polonya’ya Girdi (1939)

Almanlar 1 Eylül 1939 ‘da Polonya’ya girmişlerdi. Almanlar ile Ruslar arasında Polonya yapılan bir antlaşma ile paylaşılmıştı.17 Eylül 1939’da harekete geçen Ruslar Polonyasınırından ilerleyerek kendilerine ayrılan yerleri işgale başladılar.

Büyük Doğu Dergisi Yayın Hayatına Başladı (1943)

Büyük Doğu dergisi 17 Eylül 1943’te Necip Fazıl Kısakürek’in öncülüğünde yayın hayatına başladı. Başlangıçta bir çok tanınmış yazar bu dergiye destek verdi. Derginin üzerinde yoğun bir siyasi baskı oluşmuştur. Ancak yinede aralıklarla yayın hayatına 1978’e kadar devam etmiştir.

Kayseri Stadyum Faciası (1967)

17 Eylül 1967'de Kayserispor ve Sivasspor takımları arasındaki maçta Kayserispor’un 1-0 öne geçmesi ile olaylar başladı. Kayserispor taraftarlarının Sivasspor taraftarlarının üzerine yürümeye başlamasıyla çıkan panikte 43 kişi ezilme ve havasızlık sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu haberin Sivas'ta duyulması sonucu Sivas'ta yaşayan pek çok Kayserilinin işyeri saldırıya uğramıştır.

Camp David Sözleşmesi (1978)

Mısır devlet başkanı Enver Sedat ile İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, gizli pazarlıkların ardından Camp David'de 17 Eylül 1978'de imzalandı. ABD başkanı Jimmy Carter'ın gözetiminde gerçekleşen bir sözleşmedir. Böylece Mısır ile İsrail aralarındaki sorunları büyük oranda çözdüler. İlerde imzalanacak olan asıl barış antlaşmasının temel şartlarını oluşturdular.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1908- Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu.

1934- Türkiye, Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.

1941- İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran’da Şah Rıza tahtan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.

1960- Profesör Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları başkanı oldu.

1980-Saddam Hüseyin İran ile 1975 tarihinde yapılmış olan Şattül Arap Antlaşmasının iptal edildiğini ilan etti.

1996- ABD Başkanı Bill Clinton, Kuveyt’e 3.500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak’ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı.