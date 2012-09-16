TARİHTE BUGÜN: Adnan Menderes idam edildi

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Adnan Menderes İdam Edildi (1899-1961)
1899 Aydın doğumlu olan Adnan Menderes cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren siyasetin içerisinde yer almıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve son olarak Demokrat Parti’de yer almıştır. Demokrat Parti ile seçimleri kazanarak 1950-1960 arasında başbakanlık yapmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesi ile iktidardan düşürülmüş ve Yassıada yargılamaları ile idama mahkum edilmiştir. 17 Eylül 1961 tarihinde alalacele idam edilmiştir. 1990 yılında TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla itibarı iade edildi.
Adnan Menderes’in son sözleri ‘’Kimseye dargın değilim. Kırgınlığım yok. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum’’oldu.
GÜNÜN DİĞER OLAYLARI
Miryakefalon Savaşı İle Anadolu’nun Tapusunu Türkler Aldı (1176)
Türkiye Tarihinin dönüm noktası olan önemli savaşlardan birisi de Miryakefalon savaşıdır. II.Kılıçarslan zamanında Anadolu Selçuklu Devletinin iyice güçlendiğini fark eden Bizans harekete geçti. İmparator Manuel Komnenos Türkleri daha fazla güçlenmeden Anadolu’dan atmak için harekete geçti. Sultan II.Kılıçarslan Isparta yakınlarında Miryakefalon denilen yerde Bizans ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bizanslılar artık Türkleri Anadolu’dan atma ümidini kaybetti ve artık savunmaya geçti. Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu.Anadolu için batı dünyasında da Türkiye denilmeye başlandı. Bu zafer İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Halife Bağdat’ta şenlikler yaptırdı ve şehitlere dualar edildi.
Köprü Faciası (1769)
1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı devam ederken sadrazam Moldovancı Ali Paşa, 17 Eylül 1768 günü orduyu Dinyester nehri üzerinden geçirirken yükselen sular nedeniyle yaşandı. Köprü yıkıldı ve köprü üzerindeki yüzlerce asker şehit oldu.
İlk ABD Anayasası (1787)
ABD bağımsızlığını kesinleştirdikten sonra ilk iş olarak iç siyasi düzeni kurma çalışmalarına başladı. Kolonileri konfedarasyon yasası ile bir arada tutuyorlardı. 17 Eylül 1787’de bu konfederasyon yasasının kapsamı genişletildi ve ilk ABD anayasası oluşturuldu.
Ruslar Polonya’ya Girdi (1939)
Almanlar 1 Eylül 1939 ‘da Polonya’ya girmişlerdi. Almanlar ile Ruslar arasında Polonya yapılan bir antlaşma ile paylaşılmıştı.17 Eylül 1939’da harekete geçen Ruslar Polonyasınırından ilerleyerek kendilerine ayrılan yerleri işgale başladılar.
Büyük Doğu Dergisi Yayın Hayatına Başladı (1943)
Büyük Doğu dergisi 17 Eylül 1943’te Necip Fazıl Kısakürek’in öncülüğünde yayın hayatına başladı. Başlangıçta bir çok tanınmış yazar bu dergiye destek verdi. Derginin üzerinde yoğun bir siyasi baskı oluşmuştur. Ancak yinede aralıklarla yayın hayatına 1978’e kadar devam etmiştir.
Kayseri Stadyum Faciası (1967)
17 Eylül 1967'de Kayserispor ve Sivasspor takımları arasındaki maçta Kayserispor’un 1-0 öne geçmesi ile olaylar başladı. Kayserispor taraftarlarının Sivasspor taraftarlarının üzerine yürümeye başlamasıyla çıkan panikte 43 kişi ezilme ve havasızlık sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu haberin Sivas'ta duyulması sonucu Sivas'ta yaşayan pek çok Kayserilinin işyeri saldırıya uğramıştır.
Camp David Sözleşmesi (1978)
Mısır devlet başkanı Enver Sedat ile İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, gizli pazarlıkların ardından Camp David'de 17 Eylül 1978'de imzalandı. ABD başkanı Jimmy Carter'ın gözetiminde gerçekleşen bir sözleşmedir. Böylece Mısır ile İsrail aralarındaki sorunları büyük oranda çözdüler. İlerde imzalanacak olan asıl barış antlaşmasının temel şartlarını oluşturdular.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1908- Havacı Orwill Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas E. Selfridge, uçak kazası geçirdiler. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge, uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu.
1934- Türkiye, Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti) üyeliğine kabul edildi.
1941- İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran’da Şah Rıza tahtan indirildi, yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti.
1960- Profesör Dr. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Ocakları başkanı oldu.
1980-Saddam Hüseyin İran ile 1975 tarihinde yapılmış olan Şattül Arap Antlaşmasının iptal edildiğini ilan etti.
1996- ABD Başkanı Bill Clinton, Kuveyt’e 3.500 asker gönderdi. Bill Clinton, Irak’ı saldırgan davranışlarına son vermesi konusunda uyardı.
1950 - 1960 yılları arasında Başbakanlık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilmişti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Miryakefalon Zaferi, Adnan Menderes’in idamı, Camp-David Antlaşmasının imzalanması, Kayseri Stadyum Faciası olayları var…
Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Afrikalı büyük Mücahit lider Ömer Muhtar’ın idamı, Ertuğrul Fırkateyninin Japonya’da Batması, Süleyman Hilmi Tunahan'ın Vefatı, Demokrat Parti Davasında iki İdam yer alıyor…
Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar arasında; Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi'nin Başlaması, Edirne Antlaşması'nın İmzalanması,Mısır Ve Sudan’ın İngilizler Tarafından İşgal Edilmesi Var.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Viyana bozgununun ilk kurbanı Budin Beylerbeyi’inin idamı, Aşiret Mekteb-i Hümayunu’nun açılması, Osmanlı-İspanya Antlaşması, OPEC'in kurulması var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması, Venedik'te büyük patlama, Kuleli Vakasının yaşanması, İzmir yangını var…
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; 12 Eylül askeri darbesinin yaşanması, II.Viyana kuşatmasının kaldırılması, Amerika’dan Osmanlı Devletine teşekkür ziyareti var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 11 Eylül Olayı , Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın ölümü, İttihat ve Terakki’nin ünlü tetikçisi Yakup Cemil’in kurşuna dizilmesi var…
Deprem 1509 Ağustosunda önce Tokat –Amasya bölgesinden başlamıştı. Daha sonra batıya doğru ilerlemiş önce 10 Eylül 1509’da İstanbul’u büyük hasara uğratmış daha sonra da Edirne’ye ulaşmıştı. Depremin büyüklüğünü araştırmacılar 7.4 olarak düşünmektedirler. Sarsıntılar kırk beş gün devam etmiş halk iki ay evlerine girememiştir.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul'da büyük deprem, Sultan IV.Murat’ın tahta geçmesi, Rum Katil Hrisantos’un öldürülmesi, CERN’deki Atlas deneyinin başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yunanlıların mağlup edilerek İzmir’den çıkarılmaları, Ahmet Şah Mesud’un şehit edilmesi, Sultan Sencer’in Katvan yenilgisi, Halk Fırkası’nın çalışmalarına başlaması var…
İkinci Balkan Savaşı sırasında Arakanlı Müslümanların Osmanlı Devleti'ne yaptığı yardım, Osmanlı Arşivi'nde kayda alındı.
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; 12 Ada’nın Almanların eline geçmesi, Vali Recep Yazıcıoğlu’nun vefatı, Sultan Ahmet Camii inşaatına başlanması, Sened-i İttifak’ın imzalanması var…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan Savaşlarında Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya yardım için seferber olduğu yönündeki açıklamalarının ardından, Osmanlı arşivlerinde söz konusu yardımlardan bahsedilen belgeye ulaşıldı
Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı, Kapitülasyonların tek taraflı kaldırılması, Türkiye Cumhuriyetinde ilk devalüasyon, Levon Ekmekçiyan’ın idam cezası alması var…