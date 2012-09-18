Tarihte bugün: İstiklal Mahkemeleri kuruldu

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
İstiklal Mahkemeleri Kuruldu (1920)
İç isyanların yoğunlaşması üzerine TBMM Hıyanet-i Vataniye Kanununa işlerlik kazandırmak için 18 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. Böylece yasama ve yürütme yetkisinden sonra yargı yetkisi de TBMM tarafından kullanılacaktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Rusçuk Barışı (1790)
Rusçuk yakınlarında Yergöğü kalesi önünde Avusturya ordusu bozguna uğratıldı. Bu yenilgiden sonra Avusturya barış istedi ve 18 Eylül 1790’da iki devlet arasında Rusçuk antlaşması imzalandı. Barış dönemi dokuz ay sürdü.
Doğu Rumeli İle Bulgaristan’ın Birleşmesi (1885)
18 Eylül 1885’de Filibe’de bir ayaklanma oldu. Vali Gavril Paşa tutuklayan milisler geçici bir hükümet kurdular ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleştiğini ilan ettiler.
Belgrat Antlaşması (1739)
Osmanlı Devleti 1739 yılında hem Ruslar’a karşı hem de Avusturya’ya karşı üstün duruma geçti. Avusturya barış için bir çok devletten aracı olmasını istedi .Sonuçta 18 Eylül 1739’da Belgrat antlaşması imzalandı. Antlaşmanın en önemli maddelerinden birisi 1718 Pasarofça ile kaybedilen Belgrat’ın geri alınması idi. Böylece Avrupa yönünde 28 yıl sürecek bir barış dönemi başladı.
Yunanlılar Anadolu’dan Tamamen Temizlendi (1922)
26 Ağustos1922’de başlayan Büyük Taarruz 18 Eylül 1922’de son Yunan askerinin de Anadolu’dan ayrılması ile amacına ulaştı.
Nyon Antlaşması (1937)
1937’de İsviçre’nin Nyon kentinde dokuz Akdeniz ülkesi temsilcilerinin katıldığı, iki gün süren konferansta Akdeniz’de seyrüsefer güvenliğini sağlayacak önlemler üzerinde anlaşma yapıldı. Akdeniz’deki korsanlık olaylarının önlenmesi ve denizlerdeki güvenli seyahatin görüşülmesi amacıyla yapılan antlaşma, 18 Eylül 1937’de TBMM’de onaylandı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1851- Amerikan gazetesi New York Times yayımlanmaya başlandı.
1921- Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasının ardından Ankara’ya dönen Mustafa Kemal, coşkuyla karşılandı.
1934- Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti’ne girdi.
1948- Pakistan’ın Kurucusu Muhammed Ali Cinnah öldü.
1956- Efes’te 1926’dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, ‘’Prytaneion’’ adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.
1961- Yassıada mahkumları Kayseri Cezaevi’ne nakledildi.
1961-BM Genel Sekreteri Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld uçak kazsında öldü.
1962- Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’a suikast girişiminde bulunuldu.
1993- Saz sanatçısı Nida Tüfekçi, 64 yaşında öldü.
2005 - Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapıldı.
2007 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.
Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 123 göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere özel uçak "CAN" ile TSİ 22.00'de ABD'nin New York şehrine geldi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Anadolu İçin İlk Büyük Savaş ‘’Pasinler Savaşı’’nın yapılması, İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Yunanlıların Anadolu’dan temizlenmesi olayları yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir" dedi
TSF'nin "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, satrançseverler bir araya geldi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi
İçişleri Bakanı Soylu, "Bu aziz millet Menderes'in hatırasını yüreğinde yaşatmamış olsaydı 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle, tankların, F16'ların karşısına dikilmeyecekti. Menderes'in ahı, onun hayır diliyle ettiği beddua 15 Temmuz akşamı Menderes'i idam edenlerin torunlarından çıkmıştır" dedi
Ege'de Gökçeada açıklarında saat 17.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamada; "Taşeron işçilerin sıkıntılar ve beklentilerine yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız" dedi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen yarın ders başı yapacak.
AİHM, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanıklarından eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez buldu.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
Alperen Ocakları Genel Başkanı Aslan, "Kerkük vatan toprağıdır, değil Kerkük'ü size Kerkük'ten bir çakıl taşını dahi vermeyiz" dedi
Hatay'da düzenlenen 4. Ahlak şurası sonuç bildirgesinde, "Derinleşen bir insan meselesi olarak ahlaki kaygılarımız fiillerimizden uzaklaşmakta, ahlaki yozlaşmanın toplumda hızla yayıldığı gözlemlenmektedir" denildi
Rönesans Sağlık Yatırım tarafından Mart 2015'te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak.