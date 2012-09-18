Güncelleme: 00:35, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: İstiklal Mahkemeleri kuruldu

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

İstiklal Mahkemeleri Kuruldu (1920)

İç isyanların yoğunlaşması üzerine TBMM Hıyanet-i Vataniye Kanununa işlerlik kazandırmak için 18 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. Böylece yasama ve yürütme yetkisinden sonra yargı yetkisi de TBMM tarafından kullanılacaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Rusçuk Barışı (1790)

Rusçuk yakınlarında Yergöğü kalesi önünde Avusturya ordusu bozguna uğratıldı. Bu yenilgiden sonra Avusturya barış istedi ve 18 Eylül 1790’da iki devlet arasında Rusçuk antlaşması imzalandı. Barış dönemi dokuz ay sürdü.

Doğu Rumeli İle Bulgaristan’ın Birleşmesi (1885)

18 Eylül 1885’de Filibe’de bir ayaklanma oldu. Vali Gavril Paşa tutuklayan milisler geçici bir hükümet kurdular ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleştiğini ilan ettiler.

Belgrat Antlaşması (1739)

Osmanlı Devleti 1739 yılında hem Ruslar’a karşı hem de Avusturya’ya karşı üstün duruma geçti. Avusturya barış için bir çok devletten aracı olmasını istedi .Sonuçta 18 Eylül 1739’da Belgrat antlaşması imzalandı. Antlaşmanın en önemli maddelerinden birisi 1718 Pasarofça ile kaybedilen Belgrat’ın geri alınması idi. Böylece Avrupa yönünde 28 yıl sürecek bir barış dönemi başladı.

Yunanlılar Anadolu’dan Tamamen Temizlendi (1922)

26 Ağustos1922’de başlayan Büyük Taarruz 18 Eylül 1922’de son Yunan askerinin de Anadolu’dan ayrılması ile amacına ulaştı.

Nyon Antlaşması (1937)

1937’de İsviçre’nin Nyon kentinde dokuz Akdeniz ülkesi temsilcilerinin katıldığı, iki gün süren konferansta Akdeniz’de seyrüsefer güvenliğini sağlayacak önlemler üzerinde anlaşma yapıldı. Akdeniz’deki korsanlık olaylarının önlenmesi ve denizlerdeki güvenli seyahatin görüşülmesi amacıyla yapılan antlaşma, 18 Eylül 1937’de TBMM’de onaylandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1851- Amerikan gazetesi New York Times yayımlanmaya başlandı.

1921- Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasının ardından Ankara’ya dönen Mustafa Kemal, coşkuyla karşılandı.

1934- Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti’ne girdi.

1948- Pakistan’ın Kurucusu Muhammed Ali Cinnah öldü.

1956- Efes’te 1926’dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, ‘’Prytaneion’’ adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı.

1961- Yassıada mahkumları Kayseri Cezaevi’ne nakledildi.

1961-BM Genel Sekreteri Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld uçak kazsında öldü.

1962- Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’a suikast girişiminde bulunuldu.

1993- Saz sanatçısı Nida Tüfekçi, 64 yaşında öldü.

2005 - Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapıldı.

2007 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.