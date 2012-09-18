Güncelleme: 00:28, 19 Eylül 2017 Salı

TARİHTE BUGÜN: Türkiye NATO'ya davet edildi

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

NATO’dan Türkiye’ye Davet Geldi (1951)

Türkiye ve Yunanistan’ın 1950’deki başvurusunu reddeden NATO üyeleri 15 Eylül 1951’de Ottowa toplantısında oybirliği ile bu iki ülkeyi kendileri davet etmeye karar verdiler. Bunun üzerine resmi davet Türkiye’ye 19 Eylül 1951’de yapıldı. Bu davetin yapılmasında Türkiye’nin Kore Savaşına asker göndermesi etkili olmuştu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Son Sahabe Ebu Tufeyl Amir bin Vasile (625-718)

Ebu Tufeyl Amir bin Vasile, Eshab-ı Kiramdan Kinane kabilesinin şairlerinden ve ileri gelenlerindendir. Uhud savaşı sırasında doğduğu rivayet edilir. Hz Ali’nin ordusunda bayraktarlık da yapmıştır. Yüz yaşları civarında 19 Eylül 718 tarihinde vefat ettiği belirtilmektedir. Kufe’de yaşamış , Mekke’de vefat etmiştir. Ölüm tarihi ihtilaflıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yera Deniz Zaferi (1695)

Mezomorta Hüseyin Paşa, donanması ile Venediklilere Akdeniz’i dar etti. Venediklilere karşı arka arkaya kazandığı zaferlerine bir yenisini daha ekledi .Takip ettiği Venedik donanmasını Midilli açıklarında Yera’da yakaladı. Venediklileri burada 19 Eylül 1695 günü yine yenilgiye uğrattı. Mezomorta Hüseyin Paşa bu sıkıntılı dönemin (Viyana bozgunu ile başlayan savaşlar sürüyordu) parlayan yıldızlarından biri oldu.

Demirbaş Şarl Ülkesine Döndü (1714)

İsveç Kralı Demirbaş Şarl Poltova’da Rus Çarı Deli Petro’ya yenilmiş ve maiyeti ile birlikte Osmanlıya sığınmıştı.(1709) Uzun süre ülkesine dönemedi hatta bu yüzden lakabının demirbaş olduğu belirtilmektedir. En sonunda 19 Eylül 1714 tarihinde ülkesine dönmek üzere Dimetoka’dan yola çıktı.

Rus Donanmasına Ait Bir Filo Boğazlardan Geçti (1798)

Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya yardım antlaşması yapmıştı. Rus gemileri ile Osmanlı gemileri Rusya’nın özellikle üzerinde durduğu Mora ve Dalmaçya kıyılarını Fransızlardan kurtarmak için 19 Eylül 1798’de Akdeniz’e açıldı.

Prusya Orduları Paris’i Kuşattı (1870)

1870 Yılında Fransa ile Prusya arasında büyük bir savaş çıktı. Şavaşın başlarından itibaren Prusta üstünlüğü ele geçirdi. 1 Eylül 1870 tarihindeki Sedan savaşında Fransızlar ağır bir yenilgi aldılar hatta İmparator III.Napolyon ‘da esirler arasındaydı. Prusya orduları 19 Eylül 1870’de Paris önlerine geldi.

Kadınlara İlk Oy Kullanma Hakkı (1893)

Yeni Zelanda vatandaşı Kate Sheppard bütün ülkeyi dolaşarak ''Kadınlar için oy hakkı" adını verdiği imza toplama kampayasını başlattı. Bu kampanya sonrası 19 Eylül 1893 te Yeni Zelanda Meclisi yeni bir Seçim Yasası hazırladı ve dünyada ilk kez kadınlar seçme hakkını elde etmiş oldular.

THY Antalya Uçağı Düştü (1976)

THY’nin İstanbul’dan Antalya’ya giden Boeing 727 tipi yolcu uçağı Isparta yakınlarında 19 Eylül 1976 günü düştü. Düşen uçakta bulunan 154 kişi öldü. Aydın bağımsız milletvekili Kemal Öztürk’de ölenler arasında idi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1575- Padişah III. Murat’ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi’nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=130871&q=rasathane

1921- TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya, ‘’Mareşal’’ rütbesiyle ‘’Gazi’’ unvanı verdi.

1931-Japonlar Mançurya’yı işgale başladı.

1955- Arjantin Cumhurbaşkanı Juan Peron, askeri darbeyle devrildi ve Paraguay’a sürüldü.

1967-Başbakan Demirel SSCB ziyaretine başladı.

1961- Eski başbakanlardan, Ordinaryüs Prof. Şemsettin Günaltay öldü.

1982- İsveç’te seçimleri Sosyal Demokratlar kazandı; Olof Palme başbakan oldu.

1985- Meksika’nın başkenti Meksiko’da meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde, 35 binden fazla kişi öldü.

1987- 10. Akdeniz Oyunlarında Serbest Güreş Milli Takımı, 6 altın, 1 gümüş madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

2002 - Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü. Saldırının ardından İsrail tankları yeniden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat`ın Ramallah'taki karargahına girdi.