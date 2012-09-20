Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:50, 20 Eylül 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:23, 20 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
TARİHTE BUGÜN: Filistin Hükümeti kuruldu
TARİHTE BUGÜN: Filistin Hükümeti kuruldu

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Hicret’in sona ermesi, İstanbul’da büyük sel felaketi, İtalyan birliğinin kurulması, Filistin Hükümeti’nin kurulması gibi olaylar var…

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Filistin Hükümeti Kuruldu (1948)

Mısır’ın işgali altında bulunan Gazze’de 20 Eylül 1948’de Filistin hükümetinin kurulduğu ilan edildi. Ahmet Hilmi Paşa başbakan, Dr.Cemal El-Hüseyin dışişleri bakanı oldu. Bir hafta sonra Kudüs eski müftüsü Hacı Emin El-Hüseyin cumhurbaşkanlığına seçildi. Ürdün dışındaki bütün Arap ülkeleri Filistin hükümetini tanıdıklarını ilan ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Hicret’in Son Bulduğu Gün (622)

Mekkeliler Hz. Muhammed (sav)’i ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu durumdan haberdar olan Hz. Muhammed (sav) yakın arkadaşı Hz. Ebubekir ile Mekke’en ayrılarak Medine’ye hicret etmek için yola çıktı. Sıkıntılı ve tehlikeli bir yolculuktan sonra 16 Rebiülevvel yani 20 Eylül 622 günü Medine’ye ulaşılması ile hicret gerçekleşti.

İstanbul’da Görülmemiş  Büyüklükte Sel Felaketi (1563)

20 Eylül 1563 Günü yirmi dört saat aralıksız yağan yağmur sonrasında İstanbul’daki dereler taşmış önüne ne geldiyse yutarak denize götürmüştür. Hatta tarihçiler bazı yerlerde sel sularının surların üzerinden aştığını belirtirler. Bir çok insan ölmüş maddi hasarın boyutları oldukça büyük olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’da av esnasında bu felakete yakalanmış ve son anda kurtulabilmiştir.

Lehistan’ın Barış İsteği (1620)

Lehistan 1617 barış şartlarını ihlal etti. Silistre valisi İskender Paşa Lehistanlıları yendi. Bu yenilgi üzerine barış isteyen Lehistan’ın teklifi kabul edilmedi.

İtalyan Birliği Kuruldu (1870)

Piyemonte kırallığının 1820’lerde başlattığı İtalyan birliğini gerçekleştirme çalışmaları nihayet 20 Eylül 1870’de başarıya ulaştı. Fransa Prusya’ya yenilip Roma’dan çekilince İtalyanlar  Romayı ele geçirip başkent yaptılar. Böylece İtalya birliğini tamamlamış oldu.

ABD’den İran’a Destek (1947)

SSCB askerlerini İran’dan çekme karşılığında kuzey İran petrollerinin %51 hissesini istedi.Bu antlaşma İran’da yoğun tepkilere neden oldu. Bu durum üzerine ABD İran’a SSCB tehdidine karşılık 20 Eylül 1947’de destek açıklaması yaptı. SSCB geri adım atmak zorunda kaldı.

Yemen’de Yeni İmam’ın Açıklamaları (1962)

İmam Ahmed’in ölümü ile yerine geçen oğlu İmam Muhammed el-Bedr 20 Eylül 1962’de radyodan halka esaslı reformlar yaparak Yemen’i çağdaşlaştırma sözü verdi. Ancak kendi getirdiği genelkurmay başkanı bir hafta sonra darbe yaparak O2nu iktidardan uzaklaştırdı.

Ürdün’de İç Savaş (1970)

26 Ağustos 1970’de Filistinli gerillalar ile Ürdün silahlı kuvvetleri arasında çatışmalar başladı. 20 Eylül 1970’de Ürdün Silahlı kuvvetleri durumu kontrol altına almaya başladı. Fakat aynı gün Suriye zırhlı birlikleri 250-300 tank ile Ürdün sınırından içeri girdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1519- Portekizli kaşif Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya’dan yola çıktı.

1933- Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın, Sofya’yı ziyaretinde, 1929 Tarafsızlık

Antlaşması’nın süresi uzatıldı.

1937- Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi’nde, Atatürk’ün de isteğiyle, Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı.

1937-Başbakan İsmet İnönü Atatürk tarafından mecburi izne çıkarıldı.

1946- Basın Kanunu TBMM’de kabul edildi.

1985- Halk müziği yorumcusu, opera sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su, 73 yaşında öldü.

1988- Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

1992- Özgür Gündem Gazetesi Yazarı Musa Anter, Diyarbakır’da öldürüldü.

1992- Gazeteci-Yazar İlhami Soysal, 64 yaşında öldü.

1994- Bakü’de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amaco, Penzol, Rus Lukoil ve TPAO, bir konsorsiyum oluşturdu.

1995 - Deniz Baykal, Necdet Menzir'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü DYP-CHP koalisyon hükümetini bozdu. Tansu Çiller hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi.

2002 - İsrail askerleri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın karargahındaki üç binayı havaya uçurdu.



İlgili Konular tarihte bugün Hicret’in sona ermesi İstanbul’da Görülmemiş Büyüklükte Sel Felaketi İtalyan Birliği Kuruldu Yemen’de Yeni İmam’ın Açıklamaları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
TARİHTE BUGÜN Filistin Hükümeti kuruldu
TARİHTE BUGÜN: Filistin Hükümeti kuruldu

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Hicret’in sona ermesi, İstanbul’da büyük sel felaketi, İtalyan birliğinin kurulması, Filistin Hükümeti’nin kurulması gibi olaylar var…
İbni Batuta'nın Gözünden Ahiler
İbni Batuta'nın Gözünden Ahiler

Ahilik haftası dolayısıyla, Dünya tarihinin tanıdığı en önemli seyyahlardan biri olan İbni Batuta’nın bakış açısıyla Ahilik ve Ahiler ile ilgili bazı bilgileri yeniden hatırlayalım
TARİHTE BUGÜN Türkiye NATO'ya davet edildi
TARİHTE BUGÜN: Türkiye NATO'ya davet edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’dan Türkiye’ye davet gelmesi, Son Sahabe’nin vefatı, Yera Deniz savaşında Venediklilerin yenilmesi, Kadınların ilk kez oy kullanma hakkı elde etmesi var…
Başbakanlıktan idama Adnan Menderes
Başbakanlıktan idama; Adnan Menderes

1950 - 1960 yılları arasında Başbakanlık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilmişti
TARİHTE BUGÜN Adnan Menderes idam edildi
TARİHTE BUGÜN: Adnan Menderes idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Miryakefalon Zaferi, Adnan Menderes’in idamı, Camp-David Antlaşmasının imzalanması, Kayseri Stadyum Faciası olayları var…
Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86 yılı
Ömer Muhtar'ın idam edilişinin 86. yılı

Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Muhtar'ın 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti
TARİHTE BUGÜN Ömer Muhtar idam edildi
TARİHTE BUGÜN: Ömer Muhtar idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Afrikalı büyük Mücahit lider Ömer Muhtar’ın idamı, Ertuğrul Fırkateyninin Japonya’da Batması, Süleyman Hilmi Tunahan'ın Vefatı, Demokrat Parti Davasında iki İdam yer alıyor…
Tarihte bugün Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi Başladı
Tarihte bugün: Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi Başladı

Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar arasında; Köprülü Mehmet Paşa İle Köprülüler Dönemi'nin Başlaması, Edirne Antlaşması'nın İmzalanması,Mısır Ve Sudan’ın İngilizler Tarafından İşgal Edilmesi Var.
Tarihte bugün Petrol ihraç eden ülkeler OPEC'i kurdu
Tarihte bugün: Petrol ihraç eden ülkeler OPEC'i kurdu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Viyana bozgununun ilk kurbanı Budin Beylerbeyi’inin idamı, Aşiret Mekteb-i Hümayunu’nun açılması, Osmanlı-İspanya Antlaşması, OPEC'in kurulması var…
Tarihte bugün Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı
Tarihte bugün: Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması, Venedik'te büyük patlama, Kuleli Vakasının yaşanması, İzmir yangını var…
TARİHTE BUGÜN 12 Eylül askeri darbesi yaşandı
TARİHTE BUGÜN: 12 Eylül askeri darbesi yaşandı

Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; 12 Eylül askeri darbesinin yaşanması, II.Viyana kuşatmasının kaldırılması, Amerika’dan Osmanlı Devletine teşekkür ziyareti var..
Tarihte bugün 11 Eylül saldırıları
Tarihte bugün: 11 Eylül saldırıları

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; 11 Eylül Olayı , Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ın ölümü, İttihat ve Terakki’nin ünlü tetikçisi Yakup Cemil’in kurşuna dizilmesi var…
Küçük Kıyamet büyük İstanbul depremi
‘’Küçük Kıyamet’’ büyük İstanbul depremi

Deprem 1509 Ağustosunda önce Tokat –Amasya bölgesinden başlamıştı. Daha sonra batıya doğru ilerlemiş önce 10 Eylül 1509’da İstanbul’u büyük hasara uğratmış daha sonra da Edirne’ye ulaşmıştı. Depremin büyüklüğünü araştırmacılar 7.4 olarak düşünmektedirler. Sarsıntılar kırk beş gün devam etmiş halk iki ay evlerine girememiştir.
TARİHTE BUGÜN İstanbul büyük depremle 'Küçük Kıyamet'i yaşadı
TARİHTE BUGÜN: İstanbul, büyük depremle 'Küçük Kıyamet'i yaşadı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İstanbul'da büyük deprem, Sultan IV.Murat’ın tahta geçmesi, Rum Katil Hrisantos’un öldürülmesi, CERN’deki Atlas deneyinin başlaması var…
Tarihte bugün 'Penşir Arslanı' Ahmet Şah Mesud şehit edildi
Tarihte bugün: 'Penşir Arslanı' Ahmet Şah Mesud şehit edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yunanlıların mağlup edilerek İzmir’den çıkarılmaları, Ahmet Şah Mesud’un şehit edilmesi, Sultan Sencer’in Katvan yenilgisi, Halk Fırkası’nın çalışmalarına başlaması var…
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde FOTO
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde | FOTO

İkinci Balkan Savaşı sırasında Arakanlı Müslümanların Osmanlı Devleti'ne yaptığı yardım, Osmanlı Arşivi'nde kayda alındı.

Haberler

TARİHTE BUGÜN: Türkiye NATO'ya davet edildi
TARİHTE BUGÜN Türkiye NATO'ya davet edildi

Tarihte bugün: İstiklal Mahkemeleri kuruldu
Tarihte bugün İstiklal Mahkemeleri kuruldu

TARİHTE BUGÜN: Adnan Menderes idam edildi
TARİHTE BUGÜN Adnan Menderes idam edildi

TARİHTE BUGÜN: Ömer Muhtar idam edildi
TARİHTE BUGÜN Ömer Muhtar idam edildi

Tarihte bugün: Petrol ihraç eden ülkeler OPEC'i kurdu
Tarihte bugün Petrol ihraç eden ülkeler OPEC'i kurdu

Tarihte bugün: Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı
Tarihte bugün Sakarya Meydan Muharebesi kazanıldı

Tarihte bugün: 11 Eylül saldırıları
Tarihte bugün 11 Eylül saldırıları

TARİHTE BUGÜN: İstanbul, büyük depremle 'Küçük Kıyamet'i yaşadı
TARİHTE BUGÜN İstanbul büyük depremle 'Küçük Kıyamet'i yaşadı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 