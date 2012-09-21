TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Devleti Doğu’da En Geniş Sınırlarına Ulaştı

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası
GÜNÜN OLAYI
Osmanlı Devleti Doğu’da En Geniş Sınırlarına Ulaştı (1590)
1578 yılından beri on iki yıldır devam eden Osmanlı-İran savaşları İstanbul’da yapılan Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması ile sona erdi.(21 Eylül 1590) Böylece Osmanlı sınırları Hazar denizine kadar ulaştı. Ayrıca İran’da ilk üç İslam halifesi ve Hz. Ayşe aleyhinde konuşmalar yapılmayacaktı.
GÜNÜN KİŞİSİ
Damat Ferit Paşa Yurtdışına Kaçtı (1922)
Padişah Vahdettin’in kızkardeşi ile evli olan ve beş kez hükümeti kurmakla görevlendirilen Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922’de Milli Mücadelenin başarıya ulaşması üzerine Fransa’ya kaçtı. Kendisi tam bir batı hayranı olarak tanımlanmaktadır. Görevi süresince milli mücadeleyi engellemek için elinden geleni yapmıştır. Hatta Vahdettin’in bile onu hiç sevmediğinden bahsedilir.1923 Yılında Fransa’nın Nice kentinde ölmüştür.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Abvar Savaşı (1585)
Cağaloğlu Sinan Paşa Komutasındaki Osmanlı ordusu Şehzade Hamza Mirza komutasındaki Safevi ordusunu Tebriz yakınlarındaki Abvar’da yendi.(21 Eylül 1585) Savaşı Osmanlıların kazanmasına rağmen her iki orduda büyük kayıp verdi.
Şebeş Zaferi (1788)
Rusya ile savaşan Osmanlı Devletine 1788 tarihinde Avusturyalılar da savaş ilan ettiler. Koca Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu 21 Eylül 1788’de bizzat İmparator II.Joseph’in kumanda ettiği Avusturya ordusunu Transilvanya’nın güneyinde Şebeş’de büyük bir yenilgiye uğrattı.İmparator güçlükle kaçabildi.Avusturya ordusu elli bine yakın esir ve bütün ağırlıklarını vererek kaçmak zorunda kaldı. Aynı zamanda Avusturya ve Rus ordularının da birleşmeleri engellenmiş oldu.
Fransa’da Cumhuriyet İlan Edildi (1792)
Fransız İhtilali’nin arkasından 1792’de kurulan Konvansiyon Meclisi 21 Eylül 1792’de krallığı kaldırarak monarşi yönetimine son verdi. Böylece Fransa’da I.Cumhuriyet dönemi başlamış oldu. Bir süre sonra kral ve kraliçe vatana ihanet suçundan idam edildiler. Kralın idamı Fransa’da büyük iç ayaklanmalara neden oldu.
Anzavur Ayaklanması (1919)
Kuvay-i Milliye hareketine karşı Ahmet Anzavur 21 Eylül 1919’da Ege ve Marmara kıyılarında harekete geçti. Ahmet Anzavur eski bir jandarma subayı idi. Gönen, Biga ve Manyas’ı üs edindi. Susurluk’u ele geçirdi. Ancak Kirmastı’da Çerkez Ethem kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı.
Belize Bağımsız Oldu (1981)
Orta Amerika ülkelerinden Belize İngiltere’den ayrılarak 21 Eylül 1981’de bağımsızlığını ilan etti. Belize ilk olarak İspanyolların sömürgesi iken 1800’lü yılların yarısından sonra İngiltere sömürgesi oldu ve İngiliz Honduras’ı adıyla anıldı. İspanyollar Belize’ye bir çok Afrikalı köle getirmişlerdi. Belize halkı yapılan referandum sonrası bağımsız oldular.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1858-İngilizler Babür Devleti’ne son verdiler.
1903- İlk kovboy filmi Kit Carson’un prömiyeri ABD’de yapıldı.
1932- Himayei Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘’Alaturka Güreş’’ müsabakaları Taksim Stadyumu’nda yapıldı.
1938- İlk TV haber programı, BBC’de yayınlandı.
1943- Karikatürist Sedat Nuri İleri 55 yaşında öldü.
1943- İnönü Ansiklopedisi’nin ilk fasikülü yayımlandı.
1947- Zonguldak Kozlu kömür ocaklarındaki grizu patlamasında 48 işçi öldü.
1960- 27 Mayıs günü, ‘’Milli Birlik ve Hürriyet Bayramı’’ olarak kabul edildi.
1973- Sanat tarihçisi Tahsin Öz öldü.
1975- Ressam ve Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu 62 yaşında öldü.
1980- Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu, hükümetini açıkladı.
1989- Sinema Yönetmeni ve Yapımcı Ertem Eğilmez öldü.
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Tarihte bugün gerçekleşen olaylar arasında; Hicret’in sona ermesi, İstanbul’da büyük sel felaketi, İtalyan birliğinin kurulması, Filistin Hükümeti’nin kurulması gibi olaylar var…
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